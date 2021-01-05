Ну вот, "папередники" случились и в еще одной стране. Не удивлен.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну вот, "папередники" случились и в еще одной стране. Не удивлен.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:12
в США після 2008 нерухомість впала, вернулася і перевищила ціну 2008 року.
В Україні, росте тоді, коли гривня зміцнюється. І то, навіть до рівня 2013 року в ціні не піднялася якщо рахувати в нікомунепотрібному USD.
Основний заробіток це або "премія за ризик" (привіт інвесторам УкрБуда, Аркади, УКО та подібним), або оренда (яка співмірна із гривневим деподоходом).
Але на дорожай КРЖН можна помантрити, але тре дочекатися "зміцнення гривні", щоб було переконливіше.
В довгому горизонті ціни КРЖН ... (растішки будуть шоковані).
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 січ, 2021 14:17, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:15
По некоторым проектам уже давно ушла гораздо выше 2013го. Ну кто в 2013м мог предположить, что за Окружной можно торговать недвигой по овер 1500 за метр?
Или по 2500+ на Дорогожичах?
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:18
Не стесняйтесь, спрашивайте )))
Лет 15 назад я думал о жизни с США, но принял решение остаться в Киеве...
Так же как после развала совка принял решение вернуться из Питера в Киев.
Так ШО я вроде - патриот )))???
Хотя кроме жилья ничего украинского практически не покупаю (((
Добавлю по теме недвиги в NY: вернулся оттуда пару недель назад. Очень, реально - ОЧЕНЬ многие офисы закрыты а люди переведены на удаленку. На Тайм сквер перед самым НГ народу в 30-50 раз меньше чем в предыдущие годы. Рестораны, кафешки закрыты, туристов практически нет. КОфе в старбакс - на вынос. Стулья все убраны.
Понятно что в таких условиях ажиотажа на местную недвигу не будет...
Востаннє редагувалось J_P в Чет 21 січ, 2021 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:19
я в темі що ціни цоколів Бучі дали 3х
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отже пару слів щодо статистики і твердження зРадіо щодо «реальних цін» в статистиці, для того щоб всі розуміли і могли критично відноситися до інформації.
Отже. 5 хв і що маємо.
Наказ 48 методологічні положення щодо ... спостереження за змінами цін на ринку житла.
П. 2 Джерела - форма 1 звіт про ціни на ринку житла.
Наказ 207 звіт про ціни на ринку житла
Подають - забудовники (первинний) і ЮРИДИЧНІ ОСОБИ - агенства нерухомості (вторинний ринок)
Висновків не роблю. Думайте самі чи «реальні ціни» в графіках зРадіо.
Всім процвітання!
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:28
боюсь, я слишком рано вас похвалил, сержик
не бывает "всегда правых" по определению
получить желаемое можно лишь тогда, когда четко понимаешь границы возможного и выставляешь хотелку максимально близкую к границе платежеспособного спроса- то есть хорошо ориентируешься в рынке, это и есть профессионализм, и в продаже и в аренде
а гадание на кофейной гуще заманух с олх, фейков луна и мусорных индексов рыловских сайтов и основанная на них "аналитика" - это "халва-халва", имеющая мало общего с реальностью
натягивание совы желаний на глобус действительности
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:28
А зачем торопиться, деньги то уже в кармане? Пусть лохи подождут, все равно ничо сделать уже не смогут.
Уместная аналогия: вы пробовали строителям платить наперед за работу? Хорошо и быстро они при этом работают?
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:28
Так плінтуси скритого монтажу у " трёшки 90 метров за 225 000 у.е. под ремонт на Дорогожичах"?
з.і. ремонт кавалірки з нуля вилився в 330уїв на м2. Залишилося зробити натяжну стелю.
https://fi202x.blogspot.com/
|