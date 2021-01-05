RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6298629963006301

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:29

  J_P написав:
  kingkongovets написав:J_P
стесняюсь спросить - вы шонить себе прикупили в сша со скидкой? мож на манхэттене, где все упало?)

Не стесняйтесь, спрашивайте )))
Лет 15 назад я думал о жизни с США, но принял решение остаться в Киеве...
Так же как после развала совка принял решение вернуться из Питера в Киев.
Так ШО я вроде - патриот )))???
Хотя кроме жилья ничего украинского практически не покупаю (((


значит - не покупали, как я и думал)
отсюда и оптимизм по поводу "скидок")
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8315
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:42

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:так что, продавец всегда прав? всегда получает желаемое?


боюсь, я слишком рано вас похвалил, сержик
не бывает "всегда правых" по определению
получить желаемое можно лишь тогда, когда четко понимаешь границы возможного и выставляешь хотелку максимально близкую к границе платежеспособного спроса- то есть хорошо ориентируешься в рынке, это и есть профессионализм, и в продаже и в аренде

я такой вопрос задал потому, что согласно ваших утверждений, почти всегда неправ покупатель с неадекватными хотелками низкой цены. А по словам риелтора не продаются 50% квартир
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11659
З нами з: 10.06.11
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:46

  Serg-ik написав:кто мог предположить, что по 2500 на Дорогожичах будут покупать?
покупают? трёшки? 90 метров за 225 000 у.е. под ремонт?

Сам в шоке. В марте было дно таки - однуху на нормальном этаже можно было па1500 купить. Но это, видимо, большая удача была - надо было хватать и бежать - переуступка от оптимистов, которые параллельно 2ху покупали.
airmax78
 
Повідомлень: 37423
З нами з: 25.10.12
Подякував: 905 раз.
Подякували: 4488 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:49

Новости по Аркаде
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/21/670218/
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11659
З нами з: 10.06.11
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:50

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:кто мог предположить, что по 2500 на Дорогожичах будут покупать?
покупают? трёшки? 90 метров за 225 000 у.е. под ремонт?

Сам в шоке. В марте было дно таки - однуху на нормальном этаже можно было па1500 купить.

а трёхи по 200+ под ремонт в дебрях мотозавода берут?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11659
З нами з: 10.06.11
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:50

Рожевоокулярним растішкам

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5151663#p5151663


  Автор77 написав:
......

1......"сильно полиняли карманы тех кто раньше создавал спрос"....

Стопроцентно - по себе ощущаю ,и по знакомым, грубо минус 40% от дохода в долларах ровно год назад. Этот процент наполовину складывается из девальвации и наполовину от потери дохода по бизнесу. Соответственно покупка валюты в закрома уменьшилась, а это и есть одна чисто условная многомиллионная часточка спроса.

2...."это очень видно по комм.недвижимости к какой вы имеете непосредственное отношение. Коммерц интересный маркер потому что в нем минимум инвестиций и ноль отложенного спроса" ...

Хорошо сказано про "маркер".Подтверждает то, что в целом население ,а следовательно и бизнес ухудшает свое материальное состояние.

3......"Цена на коммерцию вторичку в локациях до 1-2 км около киева обвалилась на 20%. По другим локациям я не в курсе. На готовую первичку (не инвестицию) на 40%. Такого обвала не помню с 2015."....

Пока что просадки на продажу не увидел, на аренду да,очень основательно, причем -многие сегменты. Дело в инертности рынка, она порой может быть и больше года.


4...."Но в 2015 был сильный устойчивый спрос на валюту, банки давали до 13% годовых в долларах, поэтому на рынке недвижимости тоже ощущался дефицит валюты что имело свое отражение в ценах. Сейчас дефицита валюты нет а цены просели до уровня 2015 г"...

Также очень метко вы подметили, что тогда банковские проценты были очень серьезной альтернативой.
А сейчас и альтернатива как таковая - нулевая. По идее должна бы быть ракета на РН, а там, как минимум полное болото и неопределенность после осеннего скачка вверх по итогам прошлогоднего проседания доллара до уровня 24.
Наблюдаем,что будет дальше.


.....
Востаннє редагувалось flyman в Чет 21 січ, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23159
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1748 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:51

  Serg-ik написав:я такой вопрос задал потому, что согласно ваших утверждений, почти всегда неправ покупатель с неадекватными хотелками низкой цены. А по словам риелтора не продаются 50% квартир


потому шо им не горит и они никуда не торопятся, продадут - хорошо, нет - сдадут, или попросту закроют, а безхатченкам то жить дето нада, аренда денашку сосет и они ничтоже сумняшеся считают шо продавцам точно так же надо продать, как им (вам) купить - вот потому и
а за горящими предложениями ликвидных объектов всегда идет настоящая охота, несмотря на все графики зрадио и уверения обвалистов шо "у народа денех нет" - на ликвид деньги есть всегда и до олх и рылов такие предложения часто вообще не доходят и продаются среди своих
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8315
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:55

  kingkongovets написав:
  J_P написав:
  kingkongovets написав:J_P
стесняюсь спросить - вы шонить себе прикупили в сша со скидкой? мож на манхэттене, где все упало?)

Не стесняйтесь, спрашивайте )))
Лет 15 назад я думал о жизни с США, но принял решение остаться в Киеве...
Так же как после развала совка принял решение вернуться из Питера в Киев.
Так ШО я вроде - патриот )))???
Хотя кроме жилья ничего украинского практически не покупаю (((


значит - не покупали, как я и думал)
отсюда и оптимизм по поводу "скидок")

Для того, чтобы узнать тенденцию рынка, не обязательно делать "контрольную закупку" недвижимости )))
По поводу спроса (и дорожая) на периферии при стагнации в Манхеттене услышал на праздновании НГ от местного риелтора, которая была в компании где встречал этот НГ (барышня моего хорошего знакомого). Не думаю что ей был смысл обманывать))) Плюс многочисленные факты проседания стоимости местной аренды, - так как люди в эпоху удаленки стремятся переехать в "площадь побольше", но "подешевле", и следовательно - "подальше".
Ну и плюс мой "здравый смысл", который анализирует множество попутной информации ...
Впрочем - походите сами пол дня по Даунтауну, посмотрите на огромные закрытые офисные центры, поднимитесь в Мидтаун и сравните с тем что "было"...
И сразу все поймете)))
J_P
 
Повідомлень: 751
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6298629963006301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Serg-ik і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19707 3349300
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 235107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20740
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.