Додано: Чет 21 січ, 2021 14:29

J_P написав: kingkongovets написав: J_P

стесняюсь спросить - вы шонить себе прикупили в сша со скидкой? мож на манхэттене, где все упало?) стесняюсь спросить - вы шонить себе прикупили в сша со скидкой? мож на манхэттене, где все упало?)

Не стесняйтесь, спрашивайте )))

Лет 15 назад я думал о жизни с США, но принял решение остаться в Киеве...

Так же как после развала совка принял решение вернуться из Питера в Киев.

Так ШО я вроде - патриот )))???

значит - не покупали, как я и думал)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.