Автор77 написав:

......1......"сильно полиняли карманы тех кто раньше создавал спрос"....Стопроцентно - по себе ощущаю ,и по знакомым, грубо минус 40% от дохода в долларах ровно год назад. Этот процент наполовину складывается из девальвации и наполовину от потери дохода по бизнесу. Соответственно покупка валюты в закрома уменьшилась, а это и есть одна чисто условная многомиллионная часточка спроса.2...."это очень видно по комм.недвижимости к какой вы имеете непосредственное отношение. Коммерц интересный маркер потому что в нем минимум инвестиций и ноль отложенного спроса" ...Хорошо сказано про "маркер".Подтверждает то, что в целом население ,а следовательно и бизнес ухудшает свое материальное состояние.3......"Цена на коммерцию вторичку в локациях до 1-2 км около киева обвалилась на 20%. По другим локациям я не в курсе. На готовую первичку (не инвестицию) на 40%. Такого обвала не помню с 2015."....Пока что просадки на продажу не увидел, на аренду да,очень основательно, причем -многие сегменты. Дело в инертности рынка, она порой может быть и больше года.4...."Но в 2015 был сильный устойчивый спрос на валюту, банки давали до 13% годовых в долларах, поэтому на рынке недвижимости тоже ощущался дефицит валюты что имело свое отражение в ценах. Сейчас дефицита валюты нет а цены просели до уровня 2015 г"...Также очень метко вы подметили, что тогда банковские проценты были очень серьезной альтернативой.А сейчас и альтернатива как таковая - нулевая. По идее должна бы быть ракета на РН, а там, как минимум полное болото и неопределенность после осеннего скачка вверх по итогам прошлогоднего проседания доллара до уровня 24.Наблюдаем,что будет дальше......