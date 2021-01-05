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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:29
J_P написав: kingkongovets написав:J_P
стесняюсь спросить - вы шонить себе прикупили в сша со скидкой? мож на манхэттене, где все упало?)
Не стесняйтесь, спрашивайте )))
Лет 15 назад я думал о жизни с США, но принял решение остаться в Киеве...
Так же как после развала совка принял решение вернуться из Питера в Киев.
Так ШО я вроде - патриот )))???
Хотя кроме жилья ничего украинского практически не покупаю (((
значит - не покупали, как я и думал)
отсюда и оптимизм по поводу "скидок")
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:42
kingkongovets написав: Serg-ik написав:
так что, продавец всегда прав? всегда получает желаемое?
боюсь, я слишком рано вас похвалил, сержик
не бывает "всегда правых" по определению
получить желаемое можно лишь тогда, когда четко понимаешь границы возможного и выставляешь хотелку максимально близкую к границе платежеспособного спроса- то есть хорошо ориентируешься в рынке, это и есть профессионализм, и в продаже и в аренде
я такой вопрос задал потому, что согласно ваших утверждений, почти всегда неправ покупатель с неадекватными хотелками низкой цены. А по словам риелтора не продаются 50% квартир
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:46
Serg-ik написав:
кто мог предположить, что по 2500 на Дорогожичах будут покупать?
покупают? трёшки? 90 метров за 225 000 у.е. под ремонт?
Сам в шоке. В марте было дно таки - однуху на нормальном этаже можно было па1500 купить. Но это, видимо, большая удача была - надо было хватать и бежать - переуступка от оптимистов, которые параллельно 2ху покупали.
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airmax78
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:49
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:50
airmax78 написав: Serg-ik написав:
кто мог предположить, что по 2500 на Дорогожичах будут покупать?
покупают? трёшки? 90 метров за 225 000 у.е. под ремонт?
Сам в шоке. В марте было дно таки - однуху на нормальном этаже можно было па1500 купить.
а трёхи по 200+ под ремонт в дебрях мотозавода берут?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:50
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5151663#p5151663
Автор77 написав:
......
1......"сильно полиняли карманы тех кто раньше создавал спрос"....
Стопроцентно - по себе ощущаю ,и по знакомым, грубо минус 40% от дохода в долларах ровно год назад. Этот процент наполовину складывается из девальвации и наполовину от потери дохода по бизнесу. Соответственно покупка валюты в закрома уменьшилась, а это и есть одна чисто условная многомиллионная часточка спроса.
2...."это очень видно по комм.недвижимости к какой вы имеете непосредственное отношение. Коммерц интересный маркер потому что в нем минимум инвестиций и ноль отложенного спроса" ...
Хорошо сказано про "маркер".Подтверждает то, что в целом население ,а следовательно и бизнес ухудшает свое материальное состояние.
3......"Цена на коммерцию вторичку в локациях до 1-2 км около киева обвалилась на 20%. По другим локациям я не в курсе. На готовую первичку (не инвестицию) на 40%. Такого обвала не помню с 2015."....
Пока что просадки на продажу не увидел, на аренду да,очень основательно, причем -многие сегменты. Дело в инертности рынка, она порой может быть и больше года.
4...."Но в 2015 был сильный устойчивый спрос на валюту, банки давали до 13% годовых в долларах, поэтому на рынке недвижимости тоже ощущался дефицит валюты что имело свое отражение в ценах. Сейчас дефицита валюты нет а цены просели до уровня 2015 г"...
Также очень метко вы подметили, что тогда банковские проценты были очень серьезной альтернативой.
А сейчас и альтернатива как таковая - нулевая. По идее должна бы быть ракета на РН, а там, как минимум полное болото и неопределенность после осеннего скачка вверх по итогам прошлогоднего проседания доллара до уровня 24.
Наблюдаем,что будет дальше.
.....
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 21 січ, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:51
Serg-ik написав:
я такой вопрос задал потому, что согласно ваших утверждений, почти всегда неправ покупатель с неадекватными хотелками низкой цены. А по словам риелтора не продаются 50% квартир
потому шо им не горит и они никуда не торопятся, продадут - хорошо, нет - сдадут, или попросту закроют, а безхатченкам то жить дето нада, аренда денашку сосет и они ничтоже сумняшеся считают шо продавцам точно так же надо продать, как им (вам) купить - вот потому и
а за горящими предложениями ликвидных объектов всегда идет настоящая охота, несмотря на все графики зрадио и уверения обвалистов шо "у народа денех нет" - на ликвид деньги есть всегда и до олх и рылов такие предложения часто вообще не доходят и продаются среди своих
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:55
kingkongovets написав: J_P написав: kingkongovets написав:J_P
стесняюсь спросить - вы шонить себе прикупили в сша со скидкой? мож на манхэттене, где все упало?)
Не стесняйтесь, спрашивайте )))
Лет 15 назад я думал о жизни с США, но принял решение остаться в Киеве...
Так же как после развала совка принял решение вернуться из Питера в Киев.
Так ШО я вроде - патриот )))???
Хотя кроме жилья ничего украинского практически не покупаю (((
значит - не покупали, как я и думал)
отсюда и оптимизм по поводу "скидок")
Для того, чтобы узнать тенденцию рынка, не обязательно делать "контрольную закупку" недвижимости )))
По поводу спроса (и дорожая) на периферии при стагнации в Манхеттене услышал на праздновании НГ от местного риелтора, которая была в компании где встречал этот НГ (барышня моего хорошего знакомого). Не думаю что ей был смысл обманывать))) Плюс многочисленные факты проседания стоимости местной аренды, - так как люди в эпоху удаленки стремятся переехать в "площадь побольше", но "подешевле", и следовательно - "подальше".
Ну и плюс мой "здравый смысл", который анализирует множество попутной информации ...
Впрочем - походите сами пол дня по Даунтауну, посмотрите на огромные закрытые офисные центры, поднимитесь в Мидтаун и сравните с тем что "было"...
И сразу все поймете)))
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J_P
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