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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6299630063016302

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:46

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:я такой вопрос задал потому, что согласно ваших утверждений, почти всегда неправ покупатель с неадекватными хотелками низкой цены. А по словам риелтора не продаются 50% квартир


потому шо им не горит и они никуда не торопятся, продадут - хорошо, нет - сдадут, или попросту закроют

лето...жара...позвонил по этой квартиру, потому что правильная планировка
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 85999.html
https://ua.m2bomber.com/obj/700576491/v ... zinskaa-ul
цена была 118 000. я спросил почему 118, ведь недавно было 108000. Получил ответ, что продаван нашёл покупателя на 108000 теперь хочет больше. дальше риелтор говорит: Не удивлюсь, если он поставит еще выше, когда найдёт покупателя на 119000
Теперь Вы видите, что сейчас цена по данным ЛУН 121000-135000-140000 одновременно. И профессионалы тупо переписывают ценники неадекватного продавана в ущерб своей репутации
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:49

В цьому році купляв собі будинок.
Із 10 варіантів які сподобавись - 9 продавали власники. Ніхто із цих 9 власників так і не скинув ціну до ринкової, у всіх одне пояснення - "Ми не поспішаємо продавати", хоча вони вже продають будинки від 1 до 5 років.

Тільки один будинок продавався з ріелтором, за тиждень ми домовились про ціну і купили його.

Взагалі нормальний ріелтор зажди допоможе покупцю, бо це його заробіток. І ще одне, не завжди, але скоріше всього - якщо людина згодна на ріелтора, значить вона ВЖЕ готова продавати, а не сидіти роками і морочити голову покупцям.

Та ж сама історія з квартирою, НОРМАЛЬНИЙ ріелтор це однозначний плюс. Звичайно є і адекватні власники - але їх мало.
vossmy
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:51

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:а трёхи по 200+ под ремонт в дебрях мотозавода берут?

Ну а почему нет? Не рассматривайте это как дебри мотозавода больше. Это теперь центр нового модного района.

ясно, дураков покупать по 225+ куе нет
а вы тулите "модный" куда не попадя
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:54

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:а трёхи по 200+ под ремонт в дебрях мотозавода берут?

Ну а почему нет? Не рассматривайте это как дебри мотозавода больше. Это теперь центр нового модного района.

ясно, дураков покупать по 225+ куе нет
а вы тулите "модный" куда не попадя

Нет. Ясно только что па1500 уже не купить. Ясно, что вы не купите двуху за 225. Больше, пока, ничего не ясно. Стройка продолжается. Не думаю, что из собственного кармана. Значит таки "дураки" есть. И, согласитесь, был бы район не модным в перспективе - ценник КАНу пришлось бы разделить на 2.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:08

Скоро почнеться "дорожай" на КРЖН!

"Національний банк України (НБУ) оцінив падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) країни у 2020 році в 4,4%"

Джерело: https://censor.net/ua/n3243165
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:11

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:я такой вопрос задал потому, что согласно ваших утверждений, почти всегда неправ покупатель с неадекватными хотелками низкой цены. А по словам риелтора не продаются 50% квартир


потому шо им не горит и они никуда не торопятся, продадут - хорошо, нет - сдадут, или попросту закроют

лето...жара...позвонил по этой квартиру, потому что правильная планировка
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 85999.html
https://ua.m2bomber.com/obj/700576491/v ... zinskaa-ul
цена была 118 000. я спросил почему 118, ведь недавно было 108000. Получил ответ, что продаван нашёл покупателя на 108000 теперь хочет больше. дальше риелтор говорит: Не удивлюсь, если он поставит еще выше, когда найдёт покупателя на 119000
Теперь Вы видите, что сейчас цена по данным ЛУН 121000-135000-140000 одновременно. И профессионалы тупо переписывают ценники неадекватного продавана в ущерб своей репутации


Человечество придумало всего 2 типа аукционов: с повышением цены и понижением (голландский). С понижением все понятно, так продается почти вся недвига: ставят высокую цену и понижают пока не продадут. Голландец реже, но в вашем случае это он. Но ИМХО это надо быть наглухо *нутым, чтоб голланда устраивать на КРЖН :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:21

Пропоную влаштувати "голосувалку" - найближчий рік - ціни КРЖН - просядуть чи піднімуться?

До реального Києва це опитування не буде мати жодного відношення, проте воно промоніторить настрої "жирних котів", які тусуються на цій гілці.
"Бичий" чи "ведмежий" тренд? Чи "віслюківський"?)))) :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:30

  Первый написав:..
Висновків не роблю. Думайте самі чи «реальні ціни» в графіках зРадіо.

вот не надо так сразу, с козырей ходить. Мы теперь что, графиков больше не увидим?
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