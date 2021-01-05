Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:я такой вопрос задал потому, что согласно ваших утверждений, почти всегда неправ покупатель с неадекватными хотелками низкой цены. А по словам риелтора не продаются 50% квартир
потому шо им не горит и они никуда не торопятся, продадут - хорошо, нет - сдадут, или попросту закроют
лето...жара...позвонил по этой квартиру, потому что правильная планировка https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 85999.html https://ua.m2bomber.com/obj/700576491/v ... zinskaa-ul цена была 118 000. я спросил почему 118, ведь недавно было 108000. Получил ответ, что продаван нашёл покупателя на 108000 теперь хочет больше. дальше риелтор говорит: Не удивлюсь, если он поставит еще выше, когда найдёт покупателя на 119000 Теперь Вы видите, что сейчас цена по данным ЛУН 121000-135000-140000 одновременно. И профессионалы тупо переписывают ценники неадекватного продавана в ущерб своей репутации
В цьому році купляв собі будинок. Із 10 варіантів які сподобавись - 9 продавали власники. Ніхто із цих 9 власників так і не скинув ціну до ринкової, у всіх одне пояснення - "Ми не поспішаємо продавати", хоча вони вже продають будинки від 1 до 5 років.
Тільки один будинок продавався з ріелтором, за тиждень ми домовились про ціну і купили його.
Взагалі нормальний ріелтор зажди допоможе покупцю, бо це його заробіток. І ще одне, не завжди, але скоріше всього - якщо людина згодна на ріелтора, значить вона ВЖЕ готова продавати, а не сидіти роками і морочити голову покупцям.
Та ж сама історія з квартирою, НОРМАЛЬНИЙ ріелтор це однозначний плюс. Звичайно є і адекватні власники - але їх мало.
Serg-ik написав:а трёхи по 200+ под ремонт в дебрях мотозавода берут?
Ну а почему нет? Не рассматривайте это как дебри мотозавода больше. Это теперь центр нового модного района.
ясно, дураков покупать по 225+ куе нет а вы тулите "модный" куда не попадя
Нет. Ясно только что па1500 уже не купить. Ясно, что вы не купите двуху за 225. Больше, пока, ничего не ясно. Стройка продолжается. Не думаю, что из собственного кармана. Значит таки "дураки" есть. И, согласитесь, был бы район не модным в перспективе - ценник КАНу пришлось бы разделить на 2.
Serg-ik написав:я такой вопрос задал потому, что согласно ваших утверждений, почти всегда неправ покупатель с неадекватными хотелками низкой цены. А по словам риелтора не продаются 50% квартир
потому шо им не горит и они никуда не торопятся, продадут - хорошо, нет - сдадут, или попросту закроют
лето...жара...позвонил по этой квартиру, потому что правильная планировка https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 85999.html https://ua.m2bomber.com/obj/700576491/v ... zinskaa-ul цена была 118 000. я спросил почему 118, ведь недавно было 108000. Получил ответ, что продаван нашёл покупателя на 108000 теперь хочет больше. дальше риелтор говорит: Не удивлюсь, если он поставит еще выше, когда найдёт покупателя на 119000 Теперь Вы видите, что сейчас цена по данным ЛУН 121000-135000-140000 одновременно. И профессионалы тупо переписывают ценники неадекватного продавана в ущерб своей репутации
Человечество придумало всего 2 типа аукционов: с повышением цены и понижением (голландский). С понижением все понятно, так продается почти вся недвига: ставят высокую цену и понижают пока не продадут. Голландец реже, но в вашем случае это он. Но ИМХО это надо быть наглухо *нутым, чтоб голланда устраивать на КРЖН