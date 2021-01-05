Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Пропоную влаштувати "голосувалку" - найближчий рік - ціни КРЖН - просядуть чи піднімуться? ..
а давайте! еще медальку запилить - "знатоку КРЖН в краткосрочной перспективе". Есть проблема одна - откуда брать цифры? С валютной веткой все ясно - НБУ там. А тут что, с госкомстата брать? так вроде с госкомстатом все ясно уже, Первый разложил
Первый написав:Отже пару слів щодо статистики і твердження зРадіо щодо «реальних цін» в статистиці, для того щоб всі розуміли і могли критично відноситися до інформації.
Отже. 5 хв і що маємо. Наказ 48 методологічні положення щодо ... спостереження за змінами цін на ринку житла. П. 2 Джерела - форма 1 звіт про ціни на ринку житла.
Наказ 207 звіт про ціни на ринку житла Подають - забудовники (первинний) і ЮРИДИЧНІ ОСОБИ - агенства нерухомості (вторинний ринок)
Висновків не роблю. Думайте самі чи «реальні ціни» в графіках зРадіо.
А посмотреть по ссылке выше то же самое - не судьба? Обязательно с чувством собственной важности продублировать, подтвердить мои слова, осознать, на сколько ваши личные наблюдения субъективны и задать риторический вопрос в надежде на отклик от благодатной публики? Ну-ну...
Вы бы с большей пользой 5 минут потратили на осознание, почему гривневая цена растет медленнее, чем обесценивается гривна. Глядишь, работали бы с открытыми глазами, а не
PS: там еще торговец стройматериалами выступил с претензией, что, мол, 4-й квартал 2020/2019 - это просто эффект курса. Не возражаю, если он пересчитывает 3-й квартал и представит нам альтернативное мнение, вся информация доступна по приложенной ссылке
Sidus написав:Человечество придумало всего 2 типа аукционов: с повышением цены и понижением (голландский). С понижением все понятно, так продается почти вся недвига: ставят высокую цену и понижают пока не продадут. Голландец реже, но в вашем случае это он. Но ИМХО это надо быть наглухо *нутым, чтоб голланда устраивать на КРЖН
Первый написав:Отже пару слів щодо статистики і твердження зРадіо щодо «реальних цін» в статистиці, для того щоб всі розуміли і могли критично відноситися до інформації.
Отже. 5 хв і що маємо. Наказ 48 методологічні положення щодо ... спостереження за змінами цін на ринку житла. П. 2 Джерела - форма 1 звіт про ціни на ринку житла.
Наказ 207 звіт про ціни на ринку житла Подають - забудовники (первинний) і ЮРИДИЧНІ ОСОБИ - агенства нерухомості (вторинний ринок)
Висновків не роблю. Думайте самі чи «реальні ціни» в графіках зРадіо.
А посмотреть по ссылке выше то же самое - не судьба? Обязательно с чувством собственной важности продублировать, подтвердить мои слова, осознать, на сколько ваши личные наблюдения субъективны и задать риторический вопрос в надежде на отклик от благодатной публики? Ну-ну...
Вы бы с большей пользой 5 минут потратили на осознание, почему гривневая цена растет медленнее, чем обесценивается гривна. Глядишь, работали бы с открытыми глазами, а не
PS: там еще торговец стройматериалами выступил с претензией, что, мол, 4-й квартал 2020/2019 - это просто эффект курса. Не возражаю, если он пересчитывает 3-й квартал и представит нам альтернативное мнение, вся информация доступна по приложенной ссылке
Навіщо цей текст? Ви дійсно не розумієте звідки взяті «реальні цифри держстату»?
airmax78 написав:.. Начало конца. И вплоть до сентября 2022г. 12 месяцев в течение которых живые будут завидовать мертвым.
гм.. а чего именно до 09/22? - мы же должны упасть и скатиться в депрессию, пока население не вымрет полностью? .. кажется, понял - ОЧЕНЬ нужно окно, в течении которого обваляшки хотят дешево скупиться. 09/22 - это предполагаемый срок, к которому сабж надеется накопить определенную сумму, на которую он хочет улучшить жилищные условия. Так себе тактика, честно говоря..
airmax78 написав:.. Начало конца. И вплоть до сентября 2022г. 12 месяцев в течение которых живые будут завидовать мертвым.
гм.. а чего именно до 09/22? - мы же должны упасть и скатиться в депрессию, пока население не вымрет полностью? .. кажется, понял - ОЧЕНЬ нужно окно, в течении которого обваляшки хотят дешево скупиться. 09/22 - это предполагаемый срок, к которому сабж надеется накопить определенную сумму, на которую он хочет улучшить жилищные условия. Так себе тактика, честно говоря..
Вы скатились уже до уровня заурядного тролля. Мелочный позер, не простивший мне победы в споре уже даже не вспомню по поводу чего. Репутация, конечно, ваша, как знаете. Но договорились вы совсем до ручки - даже цикличность рынка отрицаете. И все, чтобы кинуть камень мне в огород, хотя явно не добрасываете и захламляете свой собственный...
PS: как насчет моего предложения к вам посчитать 3-й кв 2020/2019, раз вам 4-й не подходит? Сделаете хоть что-нибудь полезное самостоятельно, или критиканство интересней?