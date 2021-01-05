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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6301630263036304>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:37

  Frant написав:Пропоную влаштувати "голосувалку" - найближчий рік - ціни КРЖН - просядуть чи піднімуться?
..

а давайте! еще медальку запилить - "знатоку КРЖН в краткосрочной перспективе".
Есть проблема одна - откуда брать цифры? С валютной веткой все ясно - НБУ там. А тут что, с госкомстата брать? так вроде с госкомстатом все ясно уже, Первый разложил
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:45

  Frant написав:Скоро почнеться "дорожай" на КРЖН!

"Національний банк України (НБУ) оцінив падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) країни у 2020 році в 4,4%"

Джерело: https://censor.net/ua/n3243165

Даже вы это поняли. 2020й - это тот год, что закончился. Сейчас 2021. В 2021м даже Зрадио ждет роста ВВП. Правда а сентябре все начнет падать. Но до сентября будет расти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:51

  airmax78 написав:.. Правда а сентябре все начнет падать. ..
а чего именно в сентябре?
очень важно, знать, мне же планы и инвестиции придется корректировать!
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:54

  Первый написав:Отже пару слів щодо статистики і твердження зРадіо щодо «реальних цін» в статистиці, для того щоб всі розуміли і могли критично відноситися до інформації.

Отже. 5 хв і що маємо.
Наказ 48 методологічні положення щодо ... спостереження за змінами цін на ринку житла.
П. 2 Джерела - форма 1 звіт про ціни на ринку житла.

Наказ 207 звіт про ціни на ринку житла
Подають - забудовники (первинний) і ЮРИДИЧНІ ОСОБИ - агенства нерухомості (вторинний ринок)

Висновків не роблю. Думайте самі чи «реальні ціни» в графіках зРадіо.


А посмотреть по ссылке выше то же самое - не судьба? Обязательно с чувством собственной важности продублировать, подтвердить мои слова, осознать, на сколько ваши личные наблюдения субъективны и задать риторический вопрос в надежде на отклик от благодатной публики? :lol: Ну-ну...

Вы бы с большей пользой 5 минут потратили на осознание, почему гривневая цена растет медленнее, чем обесценивается гривна. Глядишь, работали бы с открытыми глазами, а не

PS: там еще торговец стройматериалами выступил с претензией, что, мол, 4-й квартал 2020/2019 - это просто эффект курса. Не возражаю, если он пересчитывает 3-й квартал и представит нам альтернативное мнение, вся информация доступна по приложенной ссылке
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Человечество придумало всего 2 типа аукционов: с повышением цены и понижением (голландский). С понижением все понятно, так продается почти вся недвига: ставят высокую цену и понижают пока не продадут. Голландец реже, но в вашем случае это он. Но ИМХО это надо быть наглухо *нутым, чтоб голланда устраивать на КРЖН

ошиблись с типом аукциона в выводе
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:00

  zРадио написав:
  Первый написав:Отже пару слів щодо статистики і твердження зРадіо щодо «реальних цін» в статистиці, для того щоб всі розуміли і могли критично відноситися до інформації.

Отже. 5 хв і що маємо.
Наказ 48 методологічні положення щодо ... спостереження за змінами цін на ринку житла.
П. 2 Джерела - форма 1 звіт про ціни на ринку житла.

Наказ 207 звіт про ціни на ринку житла
Подають - забудовники (первинний) і ЮРИДИЧНІ ОСОБИ - агенства нерухомості (вторинний ринок)

Висновків не роблю. Думайте самі чи «реальні ціни» в графіках зРадіо.


А посмотреть по ссылке выше то же самое - не судьба? Обязательно с чувством собственной важности продублировать, подтвердить мои слова, осознать, на сколько ваши личные наблюдения субъективны и задать риторический вопрос в надежде на отклик от благодатной публики? :lol: Ну-ну...

Вы бы с большей пользой 5 минут потратили на осознание, почему гривневая цена растет медленнее, чем обесценивается гривна. Глядишь, работали бы с открытыми глазами, а не

PS: там еще торговец стройматериалами выступил с претензией, что, мол, 4-й квартал 2020/2019 - это просто эффект курса. Не возражаю, если он пересчитывает 3-й квартал и представит нам альтернативное мнение, вся информация доступна по приложенной ссылке



Навіщо цей текст?
Ви дійсно не розумієте звідки взяті «реальні цифри держстату»?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:04

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Правда а сентябре все начнет падать. ..
а чего именно в сентябре?
очень важно, знать, мне же планы и инвестиции придется корректировать!

18 месяцев истекут с марта 2020го. Начало конца. И вплоть до сентября 2022г. 12 месяцев в течение которых живые будут завидовать мертвым.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:05

  Первый написав:
Навіщо цей текст?
Ви дійсно не розумієте звідки взяті «реальні цифри держстату»?


Нет, очевидно, это вы не понимаете, какая пропасть лежит между точностью цифр Госстата и вашими личными наблюдениями "бегунка" по отделам продаж. Это соринка против бревна в глазу!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:14

  airmax78 написав:.. Начало конца. И вплоть до сентября 2022г. 12 месяцев в течение которых живые будут завидовать мертвым.

гм.. а чего именно до 09/22? - мы же должны упасть и скатиться в депрессию, пока население не вымрет полностью?
..
кажется, понял - ОЧЕНЬ нужно окно, в течении которого обваляшки хотят дешево скупиться. 09/22 - это предполагаемый срок, к которому сабж надеется накопить определенную сумму, на которую он хочет улучшить жилищные условия. Так себе тактика, честно говоря..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:19

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Начало конца. И вплоть до сентября 2022г. 12 месяцев в течение которых живые будут завидовать мертвым.

гм.. а чего именно до 09/22? - мы же должны упасть и скатиться в депрессию, пока население не вымрет полностью?
..
кажется, понял - ОЧЕНЬ нужно окно, в течении которого обваляшки хотят дешево скупиться. 09/22 - это предполагаемый срок, к которому сабж надеется накопить определенную сумму, на которую он хочет улучшить жилищные условия. Так себе тактика, честно говоря..


Вы скатились уже до уровня заурядного тролля. Мелочный позер, не простивший мне победы в споре уже даже не вспомню по поводу чего. Репутация, конечно, ваша, как знаете. Но договорились вы совсем до ручки - даже цикличность рынка отрицаете. И все, чтобы кинуть камень мне в огород, хотя явно не добрасываете и захламляете свой собственный...

PS: как насчет моего предложения к вам посчитать 3-й кв 2020/2019, раз вам 4-й не подходит? Сделаете хоть что-нибудь полезное самостоятельно, или критиканство интересней?
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