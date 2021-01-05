Додано: Чет 21 січ, 2021 17:59

flyman написав: може там у ВП щось підсипають для рожевоочковості. може там у ВП щось підсипають для рожевоочковості.

Frant написав: Я вже добрих три роки чекаю альтернативної статистики від "жирних котів", у яких завжди "все гуд". Я вже добрих три роки чекаю альтернативної статистики від "жирних котів", у яких завжди "все гуд".

Причина проста и банальна - прошлый позитивный опыт. Люди заработали, перепродав 1-2-5 объектов, и считают, что изобрели формулу успеха, в которой нет изъянов.Очевидно, что игроки, которые на рынке давно и видели не только рост стоимости инвестиций, но и ее падение и даже обнуление, ведут себя иначе.Так что нос задирают "практики", имеющие как раз не много опыта (как им кажется), а малоКстати, госстатовскую статистику они не уважают только в той ее части, которая противоречит выводам о дорожае бетона. А какая-нибудь статистика розничных продаж, показывающая позитивную динамику, очень даже подходит. И методология учета им ОК, не разбираясь, и то, что рост обеспечивает не потребительский бум, а фискализация POS - дело надцатоеГлавное громко прокривать, что пересичные пухнут от денег