flyman написав:
може там у ВП щось підсипають для рожевоочковості.
Причина проста и банальна - прошлый позитивный опыт. Люди заработали, перепродав 1-2-5 объектов, и считают, что изобрели формулу успеха, в которой нет изъянов.
Очевидно, что игроки, которые на рынке давно и видели не только рост стоимости инвестиций, но и ее падение и даже обнуление, ведут себя иначе.
Так что нос задирают "практики", имеющие как раз не много опыта (как им кажется), а мало
Frant написав:
Я вже добрих три роки чекаю альтернативної статистики від "жирних котів", у яких завжди "все гуд".
Кстати, госстатовскую статистику они не уважают только в той ее части, которая противоречит выводам о дорожае бетона. А какая-нибудь статистика розничных продаж, показывающая позитивную динамику, очень даже подходит. И методология учета им ОК, не разбираясь, и то, что рост обеспечивает не потребительский бум, а фискализация POS - дело надцатое
Главное громко прокривать, что пересичные пухнут от денег