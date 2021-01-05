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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6301630263036304

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:26

  zРадио написав:
  Первый написав:
Навіщо цей текст?
Ви дійсно не розумієте звідки взяті «реальні цифри держстату»?


Нет, очевидно, это вы не понимаете, какая пропасть лежит между точностью цифр Госстата и вашими личными наблюдениями "бегунка" по отделам продаж. Это соринка против бревна в глазу!


Більшість публіки - негативно ставиться тут до будь-якої статистики. Їй більше подобаються власні уподобання і оцінки. Плюс опитування друзів, які "собаку з,їли" і без солі)))

Це така релігія, віра в нерухомість як супернадійний актив. Різновид соліпсизму)))

Я вже добрих три роки чекаю альтернативної статистики від "жирних котів", у яких завжди "все гуд".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:41

  zРадио написав:
  Первый написав:
Навіщо цей текст?
Ви дійсно не розумієте звідки взяті «реальні цифри держстату»?


Нет, очевидно, это вы не понимаете, какая пропасть лежит между точностью цифр Госстата и вашими личными наблюдениями "бегунка" по отделам продаж. Это соринка против бревна в глазу!

може там у ВП щось підсипають для рожевоочковості.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:59

  flyman написав:може там у ВП щось підсипають для рожевоочковості.


Причина проста и банальна - прошлый позитивный опыт. Люди заработали, перепродав 1-2-5 объектов, и считают, что изобрели формулу успеха, в которой нет изъянов.

Очевидно, что игроки, которые на рынке давно и видели не только рост стоимости инвестиций, но и ее падение и даже обнуление, ведут себя иначе.

Так что нос задирают "практики", имеющие как раз не много опыта (как им кажется), а мало

  Frant написав:Я вже добрих три роки чекаю альтернативної статистики від "жирних котів", у яких завжди "все гуд".


Кстати, госстатовскую статистику они не уважают только в той ее части, которая противоречит выводам о дорожае бетона. А какая-нибудь статистика розничных продаж, показывающая позитивную динамику, очень даже подходит. И методология учета им ОК, не разбираясь, и то, что рост обеспечивает не потребительский бум, а фискализация POS - дело надцатое :D Главное громко прокривать, что пересичные пухнут от денег
zРадио
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  #<1 ... 6301630263036304
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