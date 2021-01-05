Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:може там у ВП щось підсипають для рожевоочковості.
Причина проста и банальна - прошлый позитивный опыт. Люди заработали, перепродав 1-2-5 объектов, и считают, что изобрели формулу успеха, в которой нет изъянов.
Очевидно, что игроки, которые на рынке давно и видели не только рост стоимости инвестиций, но и ее падение и даже обнуление, ведут себя иначе.
Так что нос задирают "практики", имеющие как раз не много опыта (как им кажется), а мало
Frant написав:Я вже добрих три роки чекаю альтернативної статистики від "жирних котів", у яких завжди "все гуд".
Кстати, госстатовскую статистику они не уважают только в той ее части, которая противоречит выводам о дорожае бетона. А какая-нибудь статистика розничных продаж, показывающая позитивную динамику, очень даже подходит. И методология учета им ОК, не разбираясь, и то, что рост обеспечивает не потребительский бум, а фискализация POS - дело надцатое Главное громко прокривать, что пересичные пухнут от денег
Первый написав: Навіщо цей текст? Ви дійсно не розумієте звідки взяті «реальні цифри держстату»?
Нет, очевидно, это вы не понимаете, какая пропасть лежит между точностью цифр Госстата и вашими личными наблюдениями "бегунка" по отделам продаж. Это соринка против бревна в глазу!
Есперд, бегунок:-)
Ви впевнені що це про мене, а не про Вас?
Ви будуєте свої фантастичні аналізи і твердження на основі даних держстату, стверджуючи що це дані про реальні угоди. Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами.
Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(
Первый написав: Навіщо цей текст? Ви дійсно не розумієте звідки взяті «реальні цифри держстату»?
Нет, очевидно, это вы не понимаете, какая пропасть лежит между точностью цифр Госстата и вашими личными наблюдениями "бегунка" по отделам продаж. Это соринка против бревна в глазу!
Есперд, бегунок:-)
Ви впевнені що це про мене, а не про Вас?
Ви будуєте свої фантастичні аналізи і твердження на основі даних держстату, стверджуючи що це дані про реальні угоди. Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами.
Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(
Чекаємо альтернативну статистику!!! Цікаво подивитись на трактористів, парковщиків чи електриків з ЗП 1500-2000 дол/міс у Києві! Якісь фіктивні фігури та об'єкти, як "потьомкінські дєрєвні" чи підпоручики Кіже у країні з медіанною ЗП 300 дол/міс!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 21 січ, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Первый написав: Навіщо цей текст? Ви дійсно не розумієте звідки взяті «реальні цифри держстату»?
Нет, очевидно, это вы не понимаете, какая пропасть лежит между точностью цифр Госстата и вашими личными наблюдениями "бегунка" по отделам продаж. Это соринка против бревна в глазу!
Есперд, бегунок:-)
Ви впевнені що це про мене, а не про Вас?
Ви будуєте свої фантастичні аналізи і твердження на основі даних держстату, стверджуючи що це дані про реальні угоди. Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами.
Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(
Автор77 написав:банковские проценты были очень серьезной альтернативой. А сейчас и альтернатива как таковая - нулевая. По идее должна бы быть ракета на РН, а там, как минимум полное болото и неопределенность после осеннего скачка вверх по итогам прошлогоднего проседания доллара до уровня 24. Наблюдаем,что будет дальше. ....
Все правильно, подросли осенью, а точнее вернулись примерно к докарантинному периоду 20г, наблюдаем ... Альтернативы то нет ...
Sidus написав:Человечество придумало всего 2 типа аукционов: с повышением цены и понижением (голландский). С понижением все понятно, так продается почти вся недвига: ставят высокую цену и понижают пока не продадут. Голландец реже, но в вашем случае это он. Но ИМХО это надо быть наглухо *нутым, чтоб голланда устраивать на КРЖН
Что-то напутано, но не важно. Много зависит от продавца, в силу своего характера выставил заниженную цену, но имея еще предложения, создает рост в цене, почему бы и нет?