Додано: Чет 21 січ, 2021 20:36

Я точно знаю что 90% денег, потраченных мной на ремонт, не прошло ни по какой статистике. И так у большинства тех, кто делает ремонты. Плитка покупалась за ЕВРО, большая часть сантехники - туда же. Кондиционеры туда же. 100% работ - все за нал. Кто это и где учел? Таких ремонтов по Киеву делается одновременно тысячи. По какой статистике это проходит?

Все эти деньги кто-то потратил, а кто-то заработал. Часть их точно попала на РН. При этом ни по какой статистике они не прошли. Это все остается в серо-черной зоне. А ты увидел вершину айсберга, не подозревая что там под водой осталось и по ней все оценил.