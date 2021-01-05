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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6303630463056306>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:40

  Первый написав:Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами


А какую информацию, если не о реальных сделках, подают в ДССУ застройщики и АН? :lol: Почему вы наделяете незнакомых вам людей иррациональным мышлением по собственному подобию?


  Первый написав:Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(


Это именно то, чем вы кормите ветку, подавая сравнения мух и котлет. Котлован в экономе vs монолит в бизнесе, нижний этаж в трешке vs верхний в кавалирке. И т.д.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:53

  zРадио написав:
  Первый написав:Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами


А какую информацию, если не о реальных сделках, подают в ДССУ застройщики и АН? :lol: Почему вы наделяете незнакомых вам людей иррациональным мышлением по собственному подобию?


  Первый написав:Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(


Это именно то, чем вы кормите ветку, подавая сравнения мух и котлет. Котлован в экономе vs монолит в бизнесе, нижний этаж в трешке vs верхний в кавалирке. И т.д.

Давай подумаем вместе. Какую информацию подает в ДССУ застройщик Ярославова Града? А какую подает КГС по ликвидным квартирам? Какую подает КАН по квартирам переданным своим КУА? Какую информацию подают АН по вторичке, где каждая вторая сделка за кэш с безбожным занижением налогов? Давай проанализируем. Количество искаженной до безобразия информации постоянно меняется. В одном месяце ее больше, в другом меньше. Что ты собрался на базе нее анализировать и какие выводы делать? Тебя поэтому и опускают на землю постоянно.
Мне динамика цен по трем-четырем знаковым ЖК скажет в разы больше и честнее, чем все твои графики и статистика по РН.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:59

  zРадио написав:
  Первый написав:Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами


А какую информацию, если не о реальных сделках, подают в ДССУ застройщики и АН? :lol: Почему вы наделяете незнакомых вам людей иррациональным мышлением по собственному подобию?


сомневаюсь, что АН подают инфу. Оно им надо ? они ж даже не являются стороной договора.
Вероятно, подают нотариусы с галочкой первичка/вторичка (но это моя догадка, надо копать методу)
Востаннє редагувалось baraka в Чет 21 січ, 2021 20:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:02

  airmax78 написав:Давай подумаем вместе. Какую информацию подает в ДССУ застройщик Ярославова Града? А какую подает КГС по ликвидным квартирам? Какую подает КАН по квартирам переданным своим КУА? Какую информацию подают АН по вторичке, где каждая вторая сделка за кэш с безбожным занижением налогов? Давай проанализируем. Количество искаженной до безобразия информации постоянно меняется. В одном месяце ее больше, в другом меньше. Что ты собрался на базе нее анализировать и какие выводы делать? Тебя поэтому и опускают на землю постоянно.
Мне динамика цен по трем-четырем знаковым ЖК скажет в разы больше и честнее, чем все твои графики и статистика по РН.


да, кстати, как гипотеза: стали больше занижать оценку при проведении сделок.
Как это оценить - хз. И, получается, что занижать стали настолько сильно (по сравнению с ранее, ведь год назад же тоже занижали), что рост стал отрицательным :)
Востаннє редагувалось baraka в Чет 21 січ, 2021 20:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:07

  zРадио написав:Кстати, госстатовскую статистику они не уважают только в той ее части, которая противоречит выводам о дорожае бетона. А какая-нибудь статистика розничных продаж, показывающая позитивную динамику, очень даже подходит. И методология учета им ОК, не разбираясь, и то, что рост обеспечивает не потребительский бум, а фискализация POS - дело надцатое :D Главное громко прокривать, что пересичные пухнут от денег


был классный пример с книгами: плебсу интересны только те книги, которые подтверждают мысли/взгляды индивидуума. То, что противоречит его взглядам - игнорится (потому, что, априори, не возбуждает).
Востаннє редагувалось baraka в Чет 21 січ, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:07

  airmax78 написав:Давай подумаем вместе. Какую информацию подает в ДССУ застройщик Ярославова Града? А какую подает КГС по ликвидным квартирам? Какую подает КАН по квартирам переданным своим КУА? Какую информацию подают АН по вторичке, где каждая вторая сделка за кэш с безбожным занижением налогов? Давай проанализируем. Количество искаженной до безобразия информации постоянно меняется. В одном месяце ее больше, в другом меньше. Что ты собрался на базе нее анализировать и какие выводы делать? Тебя поэтому и опускают на землю постоянно.


Для начала ты опустись на землю и почитай методику. Никто никакие ежемесячные формы не подает - отчет поквартальный! И почему предприятия умудряются подавать в ДССУ корректные данные по выручке и некорректные - по тому, что эту выручку формирует (т.е. объем продаж * цену)? Может хватит натягивать сову на глобус только потому, что тебе это ситуативно выгодно?

  airmax78 написав:Мне динамика цен по трем-четырем знаковым ЖК скажет в разы больше и честнее, чем все твои графики и статистика по РН.


И что тебе это даст? Первый дом всегда дешевле последующих, котлован всегда дешевле готового монолита, а готовый монолит - построенного дома на этапе сдачи. Сам же сознался, что сравниваешь apples & bananas...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:13

  Первый написав:
Ви будуєте свої фантастичні аналізи і твердження на основі даних держстату, стверджуючи що це дані про реальні угоди. Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами.

Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(


Перший, їй бо, даремно стараєтесь-"броня крепка и танки наши быстры". Більшість це вже давно зрозуміла, тільки Єйр полюбляє періодично подражнити. :lol: Як там у поета:
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Хвалу и клевету приемли равнодушно
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:был классный пример с книгами: плебсу интересны только те книги, которые подтверждают мысли/взгляды индивидуума. То, что противоречит его взглядам - игнорится (потому, что, априори, не возбуждает).
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:30

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Давай подумаем вместе. Какую информацию подает в ДССУ застройщик Ярославова Града? А какую подает КГС по ликвидным квартирам? Какую подает КАН по квартирам переданным своим КУА? Какую информацию подают АН по вторичке, где каждая вторая сделка за кэш с безбожным занижением налогов? Давай проанализируем. Количество искаженной до безобразия информации постоянно меняется. В одном месяце ее больше, в другом меньше. Что ты собрался на базе нее анализировать и какие выводы делать? Тебя поэтому и опускают на землю постоянно.


Для начала ты опустись на землю и почитай методику. Никто никакие ежемесячные формы не подает - отчет поквартальный! И почему предприятия умудряются подавать в ДССУ корректные данные по выручке и некорректные - по тому, что эту выручку формирует (т.е. объем продаж * цену)? Может хватит натягивать сову на глобус только потому, что тебе это ситуативно выгодно?

  airmax78 написав:Мне динамика цен по трем-четырем знаковым ЖК скажет в разы больше и честнее, чем все твои графики и статистика по РН.


И что тебе это даст? Первый дом всегда дешевле последующих, котлован всегда дешевле готового монолита, а готовый монолит - построенного дома на этапе сдачи. Сам же сознался, что сравниваешь apples & bananas...

Да хоть каждый час или раз в год - что это меняет в качестве подаваемой информации? По предприятиям: учитывая массовые схемы с ФОПами и время от времени меняющиеся схемы уклонения от налогов - я хз что там за реальные данные в статистику подаются.
Первый дом совсем не обязательно дешевле последующих. И уж точно, за 9 месяцев, когда не сдано еще ни одного дома, а цена выросла уже в 2 раза - рост готовности или второй-третий-четвертый дом - них не объясняют такого роста цены.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я точно знаю что 90% денег, потраченных мной на ремонт, не прошло ни по какой статистике. И так у большинства тех, кто делает ремонты. Плитка покупалась за ЕВРО, большая часть сантехники - туда же. Кондиционеры туда же. 100% работ - все за нал. Кто это и где учел? Таких ремонтов по Киеву делается одновременно тысячи. По какой статистике это проходит?
Все эти деньги кто-то потратил, а кто-то заработал. Часть их точно попала на РН. При этом ни по какой статистике они не прошли. Это все остается в серо-черной зоне. А ты увидел вершину айсберга, не подозревая что там под водой осталось и по ней все оценил.
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