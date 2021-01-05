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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:40
Первый написав:
Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами
А какую информацию, если не о реальных сделках, подают в ДССУ застройщики и АН?
Почему вы наделяете незнакомых вам людей иррациональным мышлением по собственному подобию?
Первый написав:
Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(
Это именно то, чем вы кормите ветку, подавая сравнения мух и котлет. Котлован в экономе vs монолит в бизнесе, нижний этаж в трешке vs верхний в кавалирке. И т.д.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 19:53
zРадио написав: Первый написав:
Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами
А какую информацию, если не о реальных сделках, подают в ДССУ застройщики и АН?
Почему вы наделяете незнакомых вам людей иррациональным мышлением по собственному подобию?
Первый написав:
Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(
Это именно то, чем вы кормите ветку, подавая сравнения мух и котлет. Котлован в экономе vs монолит в бизнесе, нижний этаж в трешке vs верхний в кавалирке. И т.д.
Давай подумаем вместе. Какую информацию подает в ДССУ застройщик Ярославова Града? А какую подает КГС по ликвидным квартирам? Какую подает КАН по квартирам переданным своим КУА? Какую информацию подают АН по вторичке, где каждая вторая сделка за кэш с безбожным занижением налогов? Давай проанализируем. Количество искаженной до безобразия информации постоянно меняется. В одном месяце ее больше, в другом меньше. Что ты собрался на базе нее анализировать и какие выводы делать? Тебя поэтому и опускают на землю постоянно.
Мне динамика цен по трем-четырем знаковым ЖК скажет в разы больше и честнее, чем все твои графики и статистика по РН.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 19:59
zРадио написав: Первый написав:
Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами
А какую информацию, если не о реальных сделках, подают в ДССУ застройщики и АН
?
Почему вы наделяете незнакомых вам людей иррациональным мышлением по собственному подобию?
сомневаюсь, что АН подают инфу. Оно им надо ? они ж даже не являются стороной договора.
Вероятно, подают нотариусы с галочкой первичка/вторичка (но это моя догадка, надо копать методу)
Востаннє редагувалось baraka
в Чет 21 січ, 2021 20:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:02
airmax78 написав:
Давай подумаем вместе. Какую информацию подает в ДССУ застройщик Ярославова Града? А какую подает КГС по ликвидным квартирам? Какую подает КАН по квартирам переданным своим КУА? Какую информацию подают АН по вторичке, где каждая вторая сделка за кэш с безбожным занижением налогов? Давай проанализируем. Количество искаженной до безобразия информации постоянно меняется. В одном месяце ее больше, в другом меньше. Что ты собрался на базе нее анализировать и какие выводы делать? Тебя поэтому и опускают на землю постоянно.
Мне динамика цен по трем-четырем знаковым ЖК скажет в разы больше и честнее, чем все твои графики и статистика по РН.
да, кстати, как гипотеза: стали больше занижать оценку при проведении сделок.
Как это оценить - хз. И, получается, что занижать стали настолько сильно (по сравнению с ранее, ведь год назад же тоже занижали), что рост стал отрицательным
Востаннє редагувалось baraka
в Чет 21 січ, 2021 20:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:07
zРадио написав:
Кстати, госстатовскую статистику они не уважают только в той ее части, которая противоречит выводам о дорожае бетона. А какая-нибудь статистика розничных продаж, показывающая позитивную динамику, очень даже подходит. И методология учета им ОК, не разбираясь, и то, что рост обеспечивает не потребительский бум, а фискализация POS - дело надцатое
Главное громко прокривать, что пересичные пухнут от денег
был классный пример с книгами: плебсу интересны только те книги, которые подтверждают мысли/взгляды индивидуума. То, что противоречит его взглядам - игнорится (потому, что, априори, не возбуждает).
Востаннє редагувалось baraka
в Чет 21 січ, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:07
airmax78 написав:
Давай подумаем вместе. Какую информацию подает в ДССУ застройщик Ярославова Града? А какую подает КГС по ликвидным квартирам? Какую подает КАН по квартирам переданным своим КУА? Какую информацию подают АН по вторичке, где каждая вторая сделка за кэш с безбожным занижением налогов? Давай проанализируем. Количество искаженной до безобразия информации постоянно меняется. В одном месяце ее больше, в другом меньше. Что ты собрался на базе нее анализировать и какие выводы делать? Тебя поэтому и опускают на землю постоянно.
Для начала ты опустись на землю и почитай методику. Никто никакие ежемесячные формы не подает - отчет поквартальный! И почему предприятия умудряются подавать в ДССУ корректные данные по выручке и некорректные - по тому, что эту выручку формирует (т.е. объем продаж * цену)? Может хватит натягивать сову на глобус только потому, что тебе это ситуативно выгодно?
airmax78 написав:
Мне динамика цен по трем-четырем знаковым ЖК скажет в разы больше и честнее, чем все твои графики и статистика по РН.
И что тебе это даст? Первый дом всегда дешевле последующих, котлован всегда дешевле готового монолита, а готовый монолит - построенного дома на этапе сдачи. Сам же сознался, что сравниваешь apples & bananas...
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:13
Первый написав:
Ви будуєте свої фантастичні аналізи і твердження на основі даних держстату, стверджуючи що це дані про реальні угоди. Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами.
Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(
Перший, їй бо, даремно стараєтесь-"броня крепка и танки наши быстры". Більшість це вже давно зрозуміла, тільки Єйр полюбляє періодично подражнити.
Як там у поета:
"Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай ..."
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:24
baraka написав:
был классный пример с книгами: плебсу интересны только те книги, которые подтверждают мысли/взгляды индивидуума. То, что противоречит его взглядам - игнорится (потому, что, априори, не возбуждает).
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:30
zРадио написав: airmax78 написав:
Давай подумаем вместе. Какую информацию подает в ДССУ застройщик Ярославова Града? А какую подает КГС по ликвидным квартирам? Какую подает КАН по квартирам переданным своим КУА? Какую информацию подают АН по вторичке, где каждая вторая сделка за кэш с безбожным занижением налогов? Давай проанализируем. Количество искаженной до безобразия информации постоянно меняется. В одном месяце ее больше, в другом меньше. Что ты собрался на базе нее анализировать и какие выводы делать? Тебя поэтому и опускают на землю постоянно.
Для начала ты опустись на землю и почитай методику. Никто никакие ежемесячные формы не подает - отчет поквартальный! И почему предприятия умудряются подавать в ДССУ корректные данные по выручке и некорректные - по тому, что эту выручку формирует (т.е. объем продаж * цену)? Может хватит натягивать сову на глобус только потому, что тебе это ситуативно выгодно?
airmax78 написав:
Мне динамика цен по трем-четырем знаковым ЖК скажет в разы больше и честнее, чем все твои графики и статистика по РН.
И что тебе это даст? Первый дом всегда дешевле последующих, котлован всегда дешевле готового монолита, а готовый монолит - построенного дома на этапе сдачи. Сам же сознался, что сравниваешь apples & bananas...
Да хоть каждый час или раз в год - что это меняет в качестве подаваемой информации? По предприятиям: учитывая массовые схемы с ФОПами и время от времени меняющиеся схемы уклонения от налогов - я хз что там за реальные данные в статистику подаются.
Первый дом совсем не обязательно дешевле последующих. И уж точно, за 9 месяцев, когда не сдано еще ни одного дома, а цена выросла уже в 2 раза - рост готовности или второй-третий-четвертый дом - них не объясняют такого роста цены.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:36
Я точно знаю что 90% денег, потраченных мной на ремонт, не прошло ни по какой статистике. И так у большинства тех, кто делает ремонты. Плитка покупалась за ЕВРО, большая часть сантехники - туда же. Кондиционеры туда же. 100% работ - все за нал. Кто это и где учел? Таких ремонтов по Киеву делается одновременно тысячи. По какой статистике это проходит?
Все эти деньги кто-то потратил, а кто-то заработал. Часть их точно попала на РН. При этом ни по какой статистике они не прошли. Это все остается в серо-черной зоне. А ты увидел вершину айсберга, не подозревая что там под водой осталось и по ней все оценил.
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