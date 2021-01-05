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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6303630463056306

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:54

  baraka написав:
  airmax78 написав:Давай подумаем вместе. Какую информацию подает в ДССУ застройщик Ярославова Града? А какую подает КГС по ликвидным квартирам? Какую подает КАН по квартирам переданным своим КУА? Какую информацию подают АН по вторичке, где каждая вторая сделка за кэш с безбожным занижением налогов? Давай проанализируем. Количество искаженной до безобразия информации постоянно меняется. В одном месяце ее больше, в другом меньше. Что ты собрался на базе нее анализировать и какие выводы делать? Тебя поэтому и опускают на землю постоянно.
Мне динамика цен по трем-четырем знаковым ЖК скажет в разы больше и честнее, чем все твои графики и статистика по РН.


да, кстати, как гипотеза: стали больше занижать оценку при проведении сделок.
Как это оценить - хз. И, получается, что занижать стали настолько сильно (по сравнению с ранее, ведь год назад же тоже занижали), что рост стал отрицательным :)

Занижать оценку не получится, там данные об квартире проганяются через электронную оценочную систему, которая и дает вывод о стоимости.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрадио, ты, вообще, задавался вопросом, как народ покупает ваши памперсы по таким конским ценам на свою среднюю госстатовскую зп, которой едва хватает на аренду квартиры?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:58

  airmax78 написав:Я точно знаю что 90% денег, потраченных мной на ремонт, не прошло ни по какой статистике. И так у большинства тех, кто делает ремонты. Плитка покупалась за ЕВРО, большая часть сантехники - туда же. Кондиционеры туда же. 100% работ - все за нал. Кто это и где учел? Таких ремонтов по Киеву делается одновременно тысячи. По какой статистике это проходит?
Все эти деньги кто-то потратил, а кто-то заработал. Часть их точно попала на РН. При этом ни по какой статистике они не прошли. Это все остается в серо-черной зоне. А ты увидел вершину айсберга, не подозревая что там под водой осталось и по ней все оценил.

Буиттокадаражать (с), так как любые наличные деньги идут на КРЖН. Кондиционеры купили без гарантии на ОЛХ? :shock:
ПС - деньги от кондиционеров пойдут в Китай :D , а не на КРЖН.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:58

  BIGor написав:
  baraka написав:да, кстати, как гипотеза: стали больше занижать оценку при проведении сделок.
Как это оценить - хз. И, получается, что занижать стали настолько сильно (по сравнению с ранее, ведь год назад же тоже занижали), что рост стал отрицательным :)

Занижать оценку не получится, там данные об квартире проганяются через электронную оценочную систему, которая и дает вывод о стоимости.

Элементарно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:04

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  baraka написав:да, кстати, как гипотеза: стали больше занижать оценку при проведении сделок.
Как это оценить - хз. И, получается, что занижать стали настолько сильно (по сравнению с ранее, ведь год назад же тоже занижали), что рост стал отрицательным :)

Занижать оценку не получится, там данные об квартире проганяются через электронную оценочную систему, которая и дает вывод о стоимости.

Элементарно.

:mrgreen: Ну если Вы сидите на теневых деньгах, и есть связи в ФДМУ - то может Вам и элементарно, но это недоступно 99,999% жителям Украины.
BIGor
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  #<1 ... 6303630463056306
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