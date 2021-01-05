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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:54
baraka написав: airmax78 написав:
Давай подумаем вместе. Какую информацию подает в ДССУ застройщик Ярославова Града? А какую подает КГС по ликвидным квартирам? Какую подает КАН по квартирам переданным своим КУА? Какую информацию подают АН по вторичке, где каждая вторая сделка за кэш с безбожным занижением налогов? Давай проанализируем. Количество искаженной до безобразия информации постоянно меняется. В одном месяце ее больше, в другом меньше. Что ты собрался на базе нее анализировать и какие выводы делать? Тебя поэтому и опускают на землю постоянно.
Мне динамика цен по трем-четырем знаковым ЖК скажет в разы больше и честнее, чем все твои графики и статистика по РН.
да, кстати, как гипотеза: стали больше занижать оценку при проведении сделок.
Как это оценить - хз. И, получается, что занижать стали настолько сильно (по сравнению с ранее, ведь год назад же тоже занижали), что рост стал отрицательным
Занижать оценку не получится, там данные об квартире проганяются через электронную оценочную систему, которая и дает вывод о стоимости.
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BIGor
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:57
Зрадио, ты, вообще, задавался вопросом, как народ покупает ваши памперсы по таким конским ценам на свою среднюю госстатовскую зп, которой едва хватает на аренду квартиры?
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airmax78
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:58
airmax78 написав:
Я точно знаю что 90% денег, потраченных мной на ремонт, не прошло ни по какой статистике. И так у большинства тех, кто делает ремонты. Плитка покупалась за ЕВРО, большая часть сантехники - туда же. Кондиционеры туда же. 100% работ - все за нал. Кто это и где учел? Таких ремонтов по Киеву делается одновременно тысячи. По какой статистике это проходит?
Все эти деньги кто-то потратил, а кто-то заработал. Часть их точно попала на РН. При этом ни по какой статистике они не прошли. Это все остается в серо-черной зоне. А ты увидел вершину айсберга, не подозревая что там под водой осталось и по ней все оценил.
Буиттокадаражать (с), так как любые наличные деньги идут на КРЖН. Кондиционеры купили без гарантии на ОЛХ?
ПС - деньги от кондиционеров пойдут в Китай
, а не на КРЖН.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:58
BIGor написав: baraka написав:
да, кстати, как гипотеза: стали больше занижать оценку при проведении сделок.
Как это оценить - хз. И, получается, что занижать стали настолько сильно (по сравнению с ранее, ведь год назад же тоже занижали), что рост стал отрицательным
Занижать оценку не получится, там данные об квартире проганяются через электронную оценочную систему, которая и дает вывод о стоимости.
Элементарно.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:04
airmax78 написав: BIGor написав: baraka написав:
да, кстати, как гипотеза: стали больше занижать оценку при проведении сделок.
Как это оценить - хз. И, получается, что занижать стали настолько сильно (по сравнению с ранее, ведь год назад же тоже занижали), что рост стал отрицательным
Занижать оценку не получится, там данные об квартире проганяются через электронную оценочную систему, которая и дает вывод о стоимости.
Элементарно.
Ну если Вы сидите на теневых деньгах, и есть связи в ФДМУ - то может Вам и элементарно, но это недоступно 99,999% жителям Украины.
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