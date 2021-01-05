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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:09
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Занижать оценку не получится, там данные об квартире проганяются через электронную оценочную систему, которая и дает вывод о стоимости.
Элементарно.
Ну если Вы сидите на теневых деньгах, и есть связи в ФДМУ - то может Вам и элементарно, но это недоступно 99,999% жителям Украины.
Достаточно того, что это доступно 99.999% участников рынка.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:11
BIGor написав:
Буиттокадаражать (с), так как любые наличные деньги идут на КРЖН. Кондиционеры купили без гарантии на ОЛХ?
ПС - деньги от кондиционеров пойдут в Китай , а не на КРЖН
.
Максимум %%60 пойдет в Китай, скорее меньше. Остальное разойдется по Сильпо и прочим Ашанам. Часть неминуемо вернется на РН.
PS Спросите у Трололо и Прохожего по какой статистике прошло строительство их домов. Кто отчитался в ДССУ?
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 21 січ, 2021 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:17
airmax78 написав: BIGor написав:
Буиттокадаражать (с), так как любые наличные деньги идут на КРЖН. Кондиционеры купили без гарантии на ОЛХ?
ПС - деньги от кондиционеров пойдут в Китай , а не на КРЖН
.
Максимум %%60 пойдет в Китай, скорее меньше. Остальное разойдется по Сильпо и прочим Ашанам. Часть неминуемо вернется на РН.
Так уже не все деньги пойдут на КРЖН?
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BIGor
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:18
BIGor написав: airmax78 написав:
Достаточно того, что это доступно 99.999% участников рынка.
Бредите.
Чего вы спорите, если вы не в теме?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:21
BIGor написав:
Так уже не все деньги пойдут на КРЖН?
Заняться нечем?
BIGor написав: airmax78 написав:
Я точно знаю что 90% денег, потраченных мной на ремонт, не прошло ни по какой статистике. И так у большинства тех, кто делает ремонты. Плитка покупалась за ЕВРО, большая часть сантехники - туда же. Кондиционеры туда же. 100% работ - все за нал. Кто это и где учел? Таких ремонтов по Киеву делается одновременно тысячи. По какой статистике это проходит?
Все эти деньги кто-то потратил, а кто-то заработал. Часть их точно попала на РН.
При этом ни по какой статистике они не прошли. Это все остается в серо-черной зоне. А ты увидел вершину айсберга, не подозревая что там под водой осталось и по ней все оценил.
Буиттокадаражать (с), так как любые наличные деньги идут на КРЖН. Кондиционеры купили без гарантии на ОЛХ?
ПС - деньги от кондиционеров пойдут в Китай
, а не на КРЖН.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:28
Frant написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Достаточно того, что это доступно 99.999% участников рынка.
Бредите.
Він троллить.
Насправді занизити оцінку житла - не вдастся.
Конечно не удастся. Все платят по полной. Доллары меняют на гривну, идут в банк, вносят на счет, дают подтверждение происхождения, делают перевод. Все так. На вторичке по-другому не бывает. Иначе нотариус выгонит из конторы и заявление в полицию напишет.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 21:37
airmax78 написав:
Конечно не удастся. Все платят по полной. Доллары меняют на гривну, идут в банк, вносят на счет, дают подтверждение происхождения, делают перевод. Все так. На вторичке по-другому не бывает. Иначе нотариус выгонит из конторы и заявление в полицию напишет.
подтверждение происхождения по вторичке точно не дают , не загоняйтесь
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:01
baraka написав: airmax78 написав:
Конечно не удастся. Все платят по полной. Доллары меняют на гривну, идут в банк, вносят на счет, дают подтверждение происхождения, делают перевод. Все так. На вторичке по-другому не бывает. Иначе нотариус выгонит из конторы и заявление в полицию напишет.
подтверждение происхождения по вторичке точно не дают , не загоняйтесь
Він клеїть дурня.
Нотаріуси подають наверх інформацію про факт купівлі, суму договора і суму проплачених податків. Можливо, і про площу.
Ціни вказані в гривнях.
Думаю, це зрозуміло навіть нашим оптимішкам, які не вірять держстату.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:14
zРадио написав: Первый написав:
Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами
А какую информацию, если не о реальных сделках, подают в ДССУ застройщики и АН?
Почему вы наделяете незнакомых вам людей иррациональным мышлением по собственному подобию?
Первый написав:
Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(
Это именно то, чем вы кормите ветку, подавая сравнения мух и котлет. Котлован в экономе vs монолит в бизнесе, нижний этаж в трешке vs верхний в кавалирке. И т.д.
Пля...
Жалько, шо Ти в житті жодного разу нічого не купив і не продав.
Тому що якби хоч раз це зробив, то не писав би що юридичні особи агенства нерухомості подають достовірну інформацію про реальні угоди.
Пояснюється це дуже просто. Статистичні дані подаються юридичною особою агентством нерухомості. Фоп не суб’єкт.
1. АН як Юр особа не сторона договору купівлі-продажу квартири
2 якщо якогось оленя агенство в катає на іксклюзів то це на надання КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.
3. Якщо з якогось перепугу ріелтер оформлений офіційно то це Фоп з яким розраховуються НАЛОМ. Фоп не подає статистику.
4. Розрахунок на вторинці налом.
5. Пля... накуя Я це пишу.... малюй і аналізуй .. не заважаю
Всім процвітання!
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:17
BIGor написав: airmax78 написав:
Достаточно того, что это доступно 99.999% участников рынка.
Бредите.
бгг
реальный кейс
весной 20го продавал участок в СТ Вышгородского р-на
тупо позвонил оценщикам из инета, цена невысокая лом было напрягаться
окуел услышав оценку при этом переспросили не докуа ли)
...оценили сотку в 1000грн
не только лишь всем "аудиторам из БИГ4" этого не понять)
апд
походу 3му в окулиардной компании тоже непонятно качество инфы по суммам сделок на рынке в госстате)))
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 21 січ, 2021 22:22, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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