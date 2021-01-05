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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:21
airmax78 написав:
Конечно не удастся. Все платят по полной. Доллары меняют на гривну, идут в банк, вносят на счет, дают подтверждение происхождения, делают перевод. Все так. На вторичке по-другому не бывает. Иначе нотариус выгонит из конторы и заявление в полицию напишет.
Нотариус баз оценки (номера в реестре оценки - реестр ФДМУ) сделку не заверит. Как Вы хакнете реестр ФДМУ и взломаете систему автоматической оценки - мне непонятно. Разве что есть прикормленный оценщик, который ради сомнительной выгоды рискнет своим сертификатом и сертификатом оценочной компании, и внесет некоректные данные о квартире (улицу, метраж итд) а прикормленный нотариус рискнет своей лицензией и пропустит это мимо своих глаз.
Как видите вариантов тут несколько.
Взломать реестр ФДМУ.
Подкупить оценщика и нотариуса вместе взятых.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:22
Первый написав:
Пля...
Жалько, шо Ти в житті жодного разу нічого не купив і не продав.
Тому що якби хоч раз це зробив, то не писав би що юридичні особи агенства нерухомості подають достовірну інформацію про реальні угоди.
Пояснюється це дуже просто. Статистичні дані подаються юридичною особою агентством нерухомості. Фоп не суб’єкт.
1. АН як Юр особа не сторона договору купівлі-продажу квартири
2 якщо якогось оленя агенство в катає на іксклюзів то це на надання КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.
3. Якщо з якогось перепугу ріелтер оформлений офіційно то це Фоп з яким розраховуються НАЛОМ. Фоп не подає статистику.
4. Розрахунок на вторинці налом.
5. Пля... накуя Я це пишу
.... малюй і аналізуй .. не заважаю
Бинго! Правда жизни в том, что все нюансы статистики, о которых вы пишите, как были в 4-м квартале 2019-го, так и остались в 4-м квартале 2020-го. А цены все равно вниз. Цепляйся / не цепляйся к методике, а отрицательную динамику погрешностями подами форм не объяснишь. Еще бы Максим вместе с вами это понял, и не пришлось бы которую страницу переливать из пустого в порожнее
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 21 січ, 2021 22:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:23
Первый написав: zРадио написав: Первый написав:
Я Вам чітко пояснив із посиланням на нпа, що держстат не володіє інформацією про реальну вартість квартир за реальними угодами
А какую информацию, если не о реальных сделках, подают в ДССУ застройщики и АН?
Почему вы наделяете незнакомых вам людей иррациональным мышлением по собственному подобию?
Первый написав:
Сміття на вході - сміття на виході. Отакий він аналіз вартості квартир:-(
Это именно то, чем вы кормите ветку, подавая сравнения мух и котлет. Котлован в экономе vs монолит в бизнесе, нижний этаж в трешке vs верхний в кавалирке. И т.д.
Пля...
Жалько, шо Ти в житті жодного разу нічого не купив і не продав.
Тому що якби хоч раз це зробив, то не писав би що юридичні особи агенства нерухомості подають достовірну інформацію про реальні угоди.
Пояснюється це дуже просто. Статистичні дані подаються юридичною особою агентством нерухомості. Фоп не суб’єкт.
1. АН як Юр особа не сторона договору купівлі-продажу квартири
2 якщо якогось оленя агенство в катає на іксклюзів то це на надання КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.
3. Якщо з якогось перепугу ріелтер оформлений офіційно то це Фоп з яким розраховуються НАЛОМ. Фоп не подає статистику.
4. Розрахунок на вторинці налом.
5. Пля... накуя Я це пишу.... малюй і аналізуй .. не заважаю
довідник стеля ліпше чим держстат
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:24
BIGor
теоретиг, см выше)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:28
BIGor написав: airmax78 написав:
Конечно не удастся. Все платят по полной. Доллары меняют на гривну, идут в банк, вносят на счет, дают подтверждение происхождения, делают перевод. Все так. На вторичке по-другому не бывает. Иначе нотариус выгонит из конторы и заявление в полицию напишет.
Нотариус баз оценки (номера в реестре оценки - реестр ФДМУ) сделку не заверит. Как Вы хакнете реестр ФДМУ и взломаете систему автоматической оценки - мне непонятно. Разве что есть прикормленный оценщик, который ради сомнительной выгоды рискнет своим сертификатом и сертификатом оценочной компании, и внесет некоректные данные о квартире (улицу, метраж итд) а прикормленный нотариус рискнет своей лицензией и пропустит это мимо своих глаз.
Как видите вариантов тут несколько.
Взломать реестр ФДМУ.
Подкупить оценщика и нотариуса вместе взятых.
Признайтесь честно, когда в последний раз что-то покупали/продавали? По последней сделке мне пришлось уговаривать сделать оценку ну хоть чуть-чуть выше. Потому что было ну совсем. Не нотариусу, не оценщику. Мне. Но вы дальше продолжайте теоретизировать.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:28
Я тут вижу, прокурор и Ейр совсем не понимают, как сделки по продаже квартир проходят. А еще бахвалятся ежемесячными покупками, теоретики.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:29
BIGor написав:
Я тут вижу, прокурор и Ейр совсем не понимают, как сделки по продаже квартир проходят. А еще бахвалятся ежемесячными покупками, теоретики.
Смешно пошутили.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:31
airmax78 написав: BIGor написав:
Я тут вижу, прокурор и Ейр совсем не понимают, как сделки по продаже квартир проходят. А еще бахвалятся ежемесячными покупками, теоретики.
Смешно пошутили.
прекращайте, макс
кому надо - давно все поняли
а этим хоть кол на голове теши
уже даже не смешно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:31
airmax78 написав: BIGor написав:
Я тут вижу, прокурор и Ейр совсем не понимают, как сделки по продаже квартир проходят. А еще бахвалятся ежемесячными покупками, теоретики.
Смешно пошутили.
Вам надо медаль за хакерство дать, взлом гос. реестра ФДМУ. Если что, поможете и мне, напишу когда надо будет в личку.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:33
airmax78 написав: BIGor написав:
Я тут вижу, прокурор и Ейр совсем не понимают, как сделки по продаже квартир проходят. А еще бахвалятся ежемесячными покупками, теоретики.
Смешно пошутили.
мож чел корову на базаре продал
опыт есть...
все таки "аудитор в БИГ4" ёпть...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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