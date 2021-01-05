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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6305630663076308

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 102
1. Зросли більш, як на 30%
26%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
15%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
8
7. Впали на 10 - 20%
8%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
29
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:34

  Прохожий написав:BIGor
теоретиг, см выше)


Первопроходцам уже и аудиторы - теоретиги в вопросах оценки.

А вообще ведь всем итак известно, что РН очень сложен, и понимают в нем либо рылы, либо сэйлзы ОП, и никто другой. Стоматологу не подсказываешь, как зубные каналы пломбировать, и в ответственную работу посредника рынка недвижимости не лезь :mrgreen:

PS: жаль только, экспертизу свою ничем, кроме сладкой болтовни, они подтвердить не смогут, а заикнешься о необходимости сертификации - вообще проклянут :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:40

  zРадио написав:
  Прохожий написав:BIGor
теоретиг, см выше)


Первопроходцам уже и аудиторы - теоретиги в вопросах оценки.

А вообще ведь всем итак известно, что РН очень сложен, и понимают в нем либо рылы, либо сэйлзы ОП, и никто другой. Стоматологу не подсказываешь, как зубные каналы пломбировать, и в ответственную работу посредника рынка недвижимости не лезь :mrgreen:

PS: жаль только, экспертизу свою ничем, кроме сладкой болтовни, они подтвердить не смогут, а заикнешься о необходимости сертификации - вообще проклянут :oops:

Занизить оценку теперь сложно, поэтому прокурор бесится.
BIGor
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