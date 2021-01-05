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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:34
Прохожий написав:BIGor
теоретиг, см выше)
Первопроходцам уже и аудиторы - теоретиги в вопросах оценки.
А вообще ведь всем итак известно, что РН очень сложен, и понимают в нем либо рылы, либо сэйлзы ОП, и никто другой. Стоматологу не подсказываешь, как зубные каналы пломбировать, и в ответственную работу посредника рынка недвижимости не лезь
PS: жаль только, экспертизу свою ничем, кроме сладкой болтовни, они подтвердить не смогут, а заикнешься о необходимости сертификации - вообще проклянут
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:40
zРадио написав: Прохожий написав:BIGor
теоретиг, см выше)
Первопроходцам уже и аудиторы - теоретиги в вопросах оценки.
А вообще ведь всем итак известно, что РН очень сложен, и понимают в нем либо рылы, либо сэйлзы ОП, и никто другой. Стоматологу не подсказываешь, как зубные каналы пломбировать, и в ответственную работу посредника рынка недвижимости не лезь
PS: жаль только, экспертизу свою ничем, кроме сладкой болтовни, они подтвердить не смогут, а заикнешься о необходимости сертификации - вообще проклянут
Занизить оценку теперь сложно, поэтому прокурор бесится.
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