|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:40
zРадио написав: Прохожий написав:BIGor
теоретиг, см выше)
Первопроходцам уже и аудиторы - теоретиги в вопросах оценки.
А вообще ведь всем итак известно, что РН очень сложен, и понимают в нем либо рылы, либо сэйлзы ОП, и никто другой. Стоматологу не подсказываешь, как зубные каналы пломбировать, и в ответственную работу посредника рынка недвижимости не лезь
PS: жаль только, экспертизу свою ничем, кроме сладкой болтовни, они подтвердить не смогут, а заикнешься о необходимости сертификации - вообще проклянут
Занизить оценку теперь сложно, поэтому прокурор бесится.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4460
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 745 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:44
BIGor написав:
Занизить оценку теперь сложно, поэтому прокурор бесится.
Значит не успел переуступить инвестицию - такой на рынке ажиотаж. Теперь и перед покупанами нужно двигаться по цене, и налоги из своего кармана платить...
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 21 січ, 2021 22:45, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 9130
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1781 раз.
- Подякували: 3977 раз.
-
- Профіль
-
14
6
3
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:45
zРадио написав: Первый написав:
Пля...
Жалько, шо Ти в житті жодного разу нічого не купив і не продав.
Тому що якби хоч раз це зробив, то не писав би що юридичні особи агенства нерухомості подають достовірну інформацію про реальні угоди.
Пояснюється це дуже просто. Статистичні дані подаються юридичною особою агентством нерухомості. Фоп не суб’єкт.
1. АН як Юр особа не сторона договору купівлі-продажу квартири
2 якщо якогось оленя агенство в катає на іксклюзів то це на надання КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.
3. Якщо з якогось перепугу ріелтер оформлений офіційно то це Фоп з яким розраховуються НАЛОМ. Фоп не подає статистику.
4. Розрахунок на вторинці налом.
5. Пля... накуя Я це пишу
.... малюй і аналізуй .. не заважаю
Бинго! Правда жизни в том, что все нюансы статистики, о которых вы пишите, как были в 4-м квартале 2019-го, так и остались в 4-м квартале 2020-го. А цены все равно вниз. Цепляйся / не цепляйся к методике, а отрицательную динамику погрешностями подами форм не объяснишь. Еще бы Максим вместе с вами это понял, и не пришлось бы которую страницу переливать из пустого в порожнее
Прикольно. Вранці ти стверджував що це статистика на основі реальних угод.
А зараз та покуй на реальні угоди, у нас є метода аналізу ньансів:-) які не мають нічого спільного з аналізом реальних угод.
Так і пиши. Аналізом ньансів встановлено:-)
По новобудовам. Столиця збудувала 100500 черг Варшавського. Договір купівлі продажу деривативу...
Столиця посунула процент на дериватив і опа - ріст квадрату, ще посунула - опа падіння квадрату.
, а ціна яку платить покупець не змінювалася, а в статистиці движ:-)
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15741
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:54
Первый написав:
Прикольно. Вранці ти стверджував що це статистика на основі реальних угод.
А зараз та покуй на реальні угоди, у нас є метода аналізу ньансів:-) які не мають нічого спільного з аналізом реальних угод.
Так і пиши. Аналізом ньансів встановлено:-)
Я и не отказываюсь. Одно другому вообще никак не противоречит! У застройщика все сделки "реальные" - за сколько м2 продали в гривне, столько и попало в статистику. Известны объемы продаж, известны цены продаж. Ничего искажать нет никакого смысла. Более того - наказуемо. Если "практики" бетоно-барыжничества не знают, то я просвещу: сдавать статистику - это не право юрлиц, а их обязанность.
АН тоже дают данные по реальным юридическим сделкам. Да, цены там могут быть занижены, но мы смотрим динамику - и то, что сравнивают, и то, с чем сравнивают, будут подвержены этому нюансу. Более того, прозвучало экспертное мнение, что возможности по занижению стоимости снижаются, а не растут. Т.е. если эффект в динамике и проявляется, то не в пользу растишек, потому что числитель занижен в меньшей степени, чем знаменатель
Первый написав:
По новобудовам. Столиця збудувала 100500 черг Варшавського. Договір купівлі продажу деривативу...
Столиця посунула процент на дериватив і опа - ріст квадрату, ще посунула - опа падіння квадрату.
, а ціна яку платить покупець не змінювалася, а в статистиці движ:-)
Белиберда какая-то - почему одно и то же действо ("посунула") сначала увеличивает цену квадрата, а затем уменьшает ее?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 9130
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1781 раз.
- Подякували: 3977 раз.
-
- Профіль
-
14
6
3
Додано: Чет 21 січ, 2021 23:35
Что лучше или хуже, ЖК Республика или Файна Таун если для себя ?
-
spekulant
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 13.10.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 23:41
zРадио написав: BIGor написав:
Занизить оценку теперь сложно, поэтому прокурор бесится.
Значит не успел переуступить инвестицию - такой на рынке ажиотаж. Теперь и перед покупанами нужно двигаться по цене, и налоги из своего кармана платить...
І льготу на електроенергію відмінили, і субсидії порізали. Як тепер гроші збирати для купівлі нерухомості??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21810
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1287 раз.
- Подякували: 2245 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19707
|3349733
|
Нед 17 січ, 2021 02:09
rjkz
|
|134
|235115
|
|
|8
|20744
|
|