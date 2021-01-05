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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:45
zРадио написав: Первый написав:
Пля...
Жалько, шо Ти в житті жодного разу нічого не купив і не продав.
Тому що якби хоч раз це зробив, то не писав би що юридичні особи агенства нерухомості подають достовірну інформацію про реальні угоди.
Пояснюється це дуже просто. Статистичні дані подаються юридичною особою агентством нерухомості. Фоп не суб’єкт.
1. АН як Юр особа не сторона договору купівлі-продажу квартири
2 якщо якогось оленя агенство в катає на іксклюзів то це на надання КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.
3. Якщо з якогось перепугу ріелтер оформлений офіційно то це Фоп з яким розраховуються НАЛОМ. Фоп не подає статистику.
4. Розрахунок на вторинці налом.
5. Пля... накуя Я це пишу
.... малюй і аналізуй .. не заважаю
Бинго! Правда жизни в том, что все нюансы статистики, о которых вы пишите, как были в 4-м квартале 2019-го, так и остались в 4-м квартале 2020-го. А цены все равно вниз. Цепляйся / не цепляйся к методике, а отрицательную динамику погрешностями подами форм не объяснишь. Еще бы Максим вместе с вами это понял, и не пришлось бы которую страницу переливать из пустого в порожнее
Прикольно. Вранці ти стверджував що це статистика на основі реальних угод.
А зараз та покуй на реальні угоди, у нас є метода аналізу ньансів:-) які не мають нічого спільного з аналізом реальних угод.
Так і пиши. Аналізом ньансів встановлено:-)
По новобудовам. Столиця збудувала 100500 черг Варшавського. Договір купівлі продажу деривативу...
Столиця посунула процент на дериватив і опа - ріст квадрату, ще посунула - опа падіння квадрату.
, а ціна яку платить покупець не змінювалася, а в статистиці движ:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 21 січ, 2021 22:54
Первый написав:
Прикольно. Вранці ти стверджував що це статистика на основі реальних угод.
А зараз та покуй на реальні угоди, у нас є метода аналізу ньансів:-) які не мають нічого спільного з аналізом реальних угод.
Так і пиши. Аналізом ньансів встановлено:-)
Я и не отказываюсь. Одно другому вообще никак не противоречит! У застройщика все сделки "реальные" - за сколько м2 продали в гривне, столько и попало в статистику. Известны объемы продаж, известны цены продаж. Ничего искажать нет никакого смысла. Более того - наказуемо. Если "практики" бетоно-барыжничества не знают, то я просвещу: сдавать статистику - это не право юрлиц, а их обязанность.
АН тоже дают данные по реальным юридическим сделкам. Да, цены там могут быть занижены, но мы смотрим динамику - и то, что сравнивают, и то, с чем сравнивают, будут подвержены этому нюансу. Более того, прозвучало экспертное мнение, что возможности по занижению стоимости снижаются, а не растут. Т.е. если эффект в динамике и проявляется, то не в пользу растишек, потому что числитель занижен в меньшей степени, чем знаменатель
Первый написав:
По новобудовам. Столиця збудувала 100500 черг Варшавського. Договір купівлі продажу деривативу...
Столиця посунула процент на дериватив і опа - ріст квадрату, ще посунула - опа падіння квадрату.
, а ціна яку платить покупець не змінювалася, а в статистиці движ:-)
Белиберда какая-то - почему одно и то же действо ("посунула") сначала увеличивает цену квадрата, а затем уменьшает ее?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 23:35
Что лучше или хуже, ЖК Республика или Файна Таун если для себя ?
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spekulant
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:45
spekulant написав:
Что лучше или хуже, ЖК Республика или Файна Таун если для себя ?
Это разного класса комплексы с очень разным локейшеном. Конечно ФТ лучше, что и отражено в цене.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:04
если вдруг кто-то не следит за ценой КРЖН на бомбере
- то хотелки
на вторичке за месяц упали с 1235 до 1204 долл/м2
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