Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:всі, хто хотів, вже накупили собі і Чикаго, і Даній, і Антарктид.
Так категорично я бы утверждать не стал - new money всегда будут появляться. Вопрос объемов. Пару Чикаг в год Киеву таки нужны - спрос на них будет. Но больше - нет. Растишки на эйфории восстановления экономики в 2016-2019 гг привыкли к стабильному спросу (все как всегда - а то в 2004-2007 гг было по-другому ), но осознать его связь в динамикой общего благосостояния - уже не в их силах. Тем более там мало кто понимает, что чем больше Чикаг строится сейчас, тем меньше, а не больше, их необходимо в будущие годы...
Я хотел этим сказать, что однажды третьего человека в мультимиллиардной компании пригласят в гости в какой-нибудь Тетрис или ЦП. И появится спрос на третью Чикагу в год.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 січ, 2021 21:52, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:На нашем рынке все точно так же. Вводят достаточно много метров, больше, чем нужно, только качественных проектов единицы. Мое мнение, что на качественный продукт цена либо не изменится, либо вырастет. Чего нельзя сказать о стенах человейников на окраинах.
Підходить час боротись забудовникам за клієнта! Мають здавати квартири з ремонтом і частково з меблями, як в Туреччині!
Ні, ну от чесно - чому забудовникам не здавати квартири: - з "економ-ремонтом"(під здачу в оренду, або для "невибагливих") - з "комфорт-ремонтом"(для середнього класу, який купує "для себе") - ну а з "еліт-ремонтом", мабуть, не треба здавати, бо тут важко вгодити з плінтусами прихованого монтажу
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 24 січ, 2021 22:07, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:На нашем рынке все точно так же. Вводят достаточно много метров, больше, чем нужно, только качественных проектов единицы. Мое мнение, что на качественный продукт цена либо не изменится, либо вырастет. Чего нельзя сказать о стенах человейников на окраинах.
Підходить час боротись забудовникам за клієнта! Мають здавати квартири з ремонтом і частково з меблями, як в Туреччині!
Ні, ну от чесно - чому забудовникам не здавати квартири: - з "економ ремонтом"(під здачу в оренду, або для "невибагливих") - з "комфорт ремонтом"(для середнього класу, який купує "для себе") - ну а з "еліт-ремонтом", мабуть, не треба здавати, бо тут важко вгодити з плінтусами прихованого монтажу
тому що долярчики беруть пусті голі коробки з пінобетона
hume написав:На нашем рынке все точно так же. Вводят достаточно много метров, больше, чем нужно, только качественных проектов единицы. Мое мнение, что на качественный продукт цена либо не изменится, либо вырастет. Чего нельзя сказать о стенах человейников на окраинах.
Підходить час боротись забудовникам за клієнта! Мають здавати квартири з ремонтом і частково з меблями, як в Туреччині!
Ні, ну от чесно - чому забудовникам не здавати квартири: - з "економ ремонтом"(під здачу в оренду, або для "невибагливих") - з "комфорт ремонтом"(для середнього класу, який купує "для себе") - ну а з "еліт-ремонтом", мабуть, не треба здавати, бо тут важко вгодити з плінтусами прихованого монтажу
тому що долярчики беруть пусті голі коробки з пінобетона
Так бачиш, що вже не дуже беруть, а хочуть, як в Анталії!
airmax78 написав:Я хотел этим сказать, что однажды третьего человека в мультимиллиардной компании пригласят в гости в какой-нибудь Тетрис или ЦП. И появится спрос на третью Чикагу в год.
А ты думаешь, что я считаю свой дом ТОПом, и ничего другого не видел? Покупай я сейчас квартиру для жизни - да, смотрел бы на что-то, построенное в последние годы (как и тогда при покупке в 2011-м).
Но отсюда и вытекает вышеупомянутое ограничение спроса - многие люди с деньгами свой квартирный вопрос УЖЕ решили. Это не авто, которое меняют каждые 5 лет, и не смартфон, который меняют каждый год-два. Энтузиазм по поводу новодела не присущ недвижимости - этого хотят застройщики, но создать моду там, где для нее нет места, невозможно. Не успевает жилье устареть за 5-10 лет. Точка!
Но ты не расстраивайся - именно поэтому его временами можно продать дороже, чем покупал. Потому что у того же авто подобного потребительского свойства вообще не существует, разве только у коллекционного...