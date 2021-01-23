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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63296330633163326333>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 107
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
17%
18
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 21:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зображення


И что ты хотел этим сказать?

  Frant написав:всі, хто хотів, вже накупили собі і Чикаго, і Даній, і Антарктид.


Так категорично я бы утверждать не стал - new money всегда будут появляться. Вопрос объемов. Пару Чикаг в год Киеву таки нужны - спрос на них будет. Но больше - нет. Растишки на эйфории восстановления экономики в 2016-2019 гг привыкли к стабильному спросу (все как всегда - а то в 2004-2007 гг было по-другому :mrgreen: ), но осознать его связь в динамикой общего благосостояния - уже не в их силах. Тем более там мало кто понимает, что чем больше Чикаг строится сейчас, тем меньше, а не больше, их необходимо в будущие годы...

Я хотел этим сказать, что однажды третьего человека в мультимиллиардной компании пригласят в гости в какой-нибудь Тетрис или ЦП. И появится спрос на третью Чикагу в год.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 24 січ, 2021 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 21:52

  UA написав:
  antonivs3 написав:На Троещине нет чешских проектов, от слов вообще, совсем и вовсе..Как и жилья, построенного в 70х


Dragon Capital купили Finance.ua

Dragon Capital в том числе и девелоперы


https://news.finance.ua/ru/news/-/48583 ... e-eksperta

Значит, вскоре крантец здешним настроениям на "просадку рынка".
Может и ветку переименуют:

вместо "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"

будет -
"Когда же наконец застройщики перестанут раздавать квадратные метры в Киеве

за полу-даром ???"
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 21:59

  UA написав:
  antonivs3 написав:На Троещине нет чешских проектов, от слов вообще, совсем и вовсе..Как и жилья, построенного в 70х


Dragon Capital купили Finance.ua

Dragon Capital в том числе и девелоперы


и минфинкомюэй тоже.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 21:59

Практически три года раздавали за неадекватно низкие цены.

Трибека стояками выкупал
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:03

Ну коли вже забудовники будуть ставати Европейськими?)))

  hume написав:На нашем рынке все точно так же. Вводят достаточно много метров, больше, чем нужно, только качественных проектов единицы. Мое мнение, что на качественный продукт цена либо не изменится, либо вырастет. Чего нельзя сказать о стенах человейников на окраинах.

Підходить час боротись забудовникам за клієнта!
Мають здавати квартири з ремонтом і частково з меблями, як в Туреччині!

Ні, ну от чесно - чому забудовникам не здавати квартири:
- з "економ-ремонтом"(під здачу в оренду, або для "невибагливих")
- з "комфорт-ремонтом"(для середнього класу, який купує "для себе")
- ну а з "еліт-ремонтом", мабуть, не треба здавати, бо тут важко вгодити з плінтусами прихованого монтажу :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 24 січ, 2021 22:07, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:05

  Долярчик написав:
  hume написав:На нашем рынке все точно так же. Вводят достаточно много метров, больше, чем нужно, только качественных проектов единицы. Мое мнение, что на качественный продукт цена либо не изменится, либо вырастет. Чего нельзя сказать о стенах человейников на окраинах.

Підходить час боротись забудовникам за клієнта!
Мають здавати квартири з ремонтом і частково з меблями, як в Туреччині!

Ні, ну от чесно - чому забудовникам не здавати квартири:
- з "економ ремонтом"(під здачу в оренду, або для "невибагливих")
- з "комфорт ремонтом"(для середнього класу, який купує "для себе")
- ну а з "еліт-ремонтом", мабуть, не треба здавати, бо тут важко вгодити з плінтусами прихованого монтажу :D

тому що долярчики беруть пусті голі коробки з пінобетона
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:11

  Frant написав:
  UA написав:
  antonivs3 написав:На Троещине нет чешских проектов, от слов вообще, совсем и вовсе..Как и жилья, построенного в 70х


Dragon Capital купили Finance.ua

Dragon Capital в том числе и девелоперы

Тепер зрозуміло, чому тут так активно труть інформацію про "вторинний" ринок.

Потому что Дрэгон строит полтора дома по конским прайсам?

У вас паранойаа

ПС
Кстати Оболонь Плаза по 2 куе за квадрат не на пятом этаже. Так что по чем презентуют Тринити, и особенно жк от КАНа, интересно только из любопытства
Востаннє редагувалось hume в Нед 24 січ, 2021 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:13

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  hume написав:На нашем рынке все точно так же. Вводят достаточно много метров, больше, чем нужно, только качественных проектов единицы. Мое мнение, что на качественный продукт цена либо не изменится, либо вырастет. Чего нельзя сказать о стенах человейников на окраинах.

Підходить час боротись забудовникам за клієнта!
Мають здавати квартири з ремонтом і частково з меблями, як в Туреччині!

Ні, ну от чесно - чому забудовникам не здавати квартири:
- з "економ ремонтом"(під здачу в оренду, або для "невибагливих")
- з "комфорт ремонтом"(для середнього класу, який купує "для себе")
- ну а з "еліт-ремонтом", мабуть, не треба здавати, бо тут важко вгодити з плінтусами прихованого монтажу :D

тому що долярчики беруть пусті голі коробки з пінобетона

Так бачиш, що вже не дуже беруть, а хочуть, як в Анталії! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:16

  hume написав:[
Кстати Оболонь Плаза по 2 куе за квадрат не на пятом этаже. Так что по чем презентуют Тринити, и особенно жк от КАНа, интересно только из любопытства


Решил проверить и укуел, оказывается уже по 2400 за квадрат. А я им год назад пальцем у виска крутил, когда они мне 1800 заряжали.
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:18

  airmax78 написав:Я хотел этим сказать, что однажды третьего человека в мультимиллиардной компании пригласят в гости в какой-нибудь Тетрис или ЦП. И появится спрос на третью Чикагу в год.


А ты думаешь, что я считаю свой дом ТОПом, и ничего другого не видел? Покупай я сейчас квартиру для жизни - да, смотрел бы на что-то, построенное в последние годы (как и тогда при покупке в 2011-м).

Но отсюда и вытекает вышеупомянутое ограничение спроса - многие люди с деньгами свой квартирный вопрос УЖЕ решили. Это не авто, которое меняют каждые 5 лет, и не смартфон, который меняют каждый год-два. Энтузиазм по поводу новодела не присущ недвижимости - этого хотят застройщики, но создать моду там, где для нее нет места, невозможно. Не успевает жилье устареть за 5-10 лет. Точка!

Но ты не расстраивайся - именно поэтому его временами можно продать дороже, чем покупал. Потому что у того же авто подобного потребительского свойства вообще не существует, разве только у коллекционного...
zРадио
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