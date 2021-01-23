Додано: Нед 24 січ, 2021 23:04

airmax78 написав: Трут, потому что это ересь зловредная

Трут, потому что это ересь зловредная

airmax78 написав: Сейчас надо обсуждать не "почему это плохой инструмент" и тем более "почему ее не будет"

Сейчас надо обсуждать не "почему это плохой инструмент" и тем более "почему ее не будет"

Первый написав: Твій будинок застарів ще на момент будівництва Твій будинок застарів ще на момент будівництва

Первый написав: Щодо уже решили. Це взагалі смішно. Начебто ніхто не заважає ще разок вирішити, плюс з’являються ті хто не вирішив.

Твердження на кшалт у всіх нерухомість є тому нічого купляти/продавати ніхто не буде. Життя більш много гранне. Хтось переїзжає з орендної бпс у тетріс, а хтось навпаки - з тетрісу в іпеня коровам хвости крутити. Щодо уже решили. Це взагалі смішно. Начебто ніхто не заважає ще разок вирішити, плюс з’являються ті хто не вирішив.Твердження на кшалт у всіх нерухомість є тому нічого купляти/продавати ніхто не буде. Життя більш много гранне. Хтось переїзжає з орендної бпс у тетріс, а хтось навпаки - з тетрісу в іпеня коровам хвости крутити.

Для кого зловредная - для сэйлзов и перекупщиков? ) Последствия ипотечного пузыря выгребала и мировая экономика, и украинская, и сами ипотечники. Это тебе не зеркальный шар, а объективная реальностьЯ не хаил огульно, а пояснял, кто окажется в бенефициарах, а кто - в лузерах. Что касается будет/не будет - ни один мой оппонент не ответил на основополагающий вопрос, где дешевая ипотека профондируется?. Вот тебе и теоретизация - размышления об эфемерных бюджетах, которых никто не видел. И этим мантрам уже 9-й, или 10-й год. Как запретили валютное потребительское кредитование, так фантазеры и фантазируют, а воз и ныне там...То же самое вы будете говорить о нынешнем новоделе через 10 летВнимательно читайте - я не говорил, что все решили, я говорил, что многие решили. И чем больше строят сейчас, тем больше желающих вопрос решат. Не навсегда, разумеется, но надолго. Подавляющее большинство людей квартирный вопрос решают 1-2 раза в жизни, а не каждые 5-10 лет, как того хотят застройщики и около-застроечные прокладки вроде вас