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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 січ, 2021 22:19
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48583 ... e-eksperta
UA написав:
Dragon Capital купили Finance.ua
Dragon Capital в том числе и девелоперы
Значит, вскоре крантец здешним настроениям на "просадку рынка".
Может и ветку переименуют:
вместо "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
будет -
"Когда же наконец застройщики перестанут раздавать квадратные метры в Киеве
за полу-даром ???"
Всё проще.
Вы не можете просто так пойти и купить квартиру на вториче.
Только инвестиция новострой.
Оазис будет только дешеветь, а Obolon Residences только дорожать.
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UA
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:27
zРадио написав: hume написав:
Потому что Дрэгон строит полтора дома по конским прайсам?
У вас паранойаа
Насчет вторички не знаю, а мои комментарии о том, почему дешевой ипотеки не будет и чем она плоха как инструмент, беспощадно трут. Все-таки finance.ua позиционирует себя как финансовый супермаркет, а значит подобные дискуссии идут против продаж и их предпочитают пресекать. Не могу сказать, что с пониманием к этому отношусь, но факт остается фактом
Трут, потому что это ересь зловредная. Сейчас надо обсуждать не "почему это плохой инструмент" и тем более "почему ее не будет", а как улучшить свою кредитную историю, как накопить 50куе на 20% первого взноса за треху с правильными комнатами, сколько % зп можно в месяц направлять на обслуживание ипотеки т.п. - прикладные, практические вопросы обсуждать, а не теоретизировать.
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airmax78
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:36
hume написав: hume написав:
[
Кстати Оболонь Плаза по 2 куе за квадрат не на пятом этаже. Так что по чем презентуют Тринити, и особенно жк от КАНа, интересно только из любопытства
Решил проверить и укуел, оказывается уже по 2400 за квадрат. А я им год назад пальцем у виска крутил, когда они мне 1800 заряжали.
Не пойму я людей, кому нужно жилье по такой цене в том месте? Из достопримечательностей - метро, ок, но достаточно ли это для такой цене?
Та же набережная в разы выигрует по локации: и парк есть и Днепр
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Sidus
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:46
zРадио написав:
.....
Но отсюда и вытекает вышеупомянутое ограничение спроса - многие люди с деньгами свой квартирный вопрос УЖЕ решили. Это не авто, которое меняют каждые 5 лет, и не смартфон, который меняют каждый год-два. Энтузиазм по поводу новодела не присущ недвижимости - этого хотят застройщики, но создать моду там, где для нее нет места, невозможно. Не успевает жилье устареть за 5-10 лет. Точка!
.....
Твій будинок застарів ще на момент будівництва.
Тому 10 років чекати не потрібно було. Дивися тих років парк авеню.
Щодо уже решили. Це взагалі смішно. Начебто ніхто не заважає ще разок вирішити, плюс з’являються ті хто не вирішив.
Твердження на кшалт у всіх нерухомість є тому нічого купляти/продавати ніхто не буде. Життя більш много гранне. Хтось переїзжає з орендної бпс у тетріс, а хтось навпаки - з тетрісу в іпеня коровам хвости крутити.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:49
Долярчик написав:
А чому це іпотека - поганий інструмент?
Якщо місячний платіж по ній не буде перевищувати 30% від доходу сім'ї, то чому б і ні?
Короткий ответ: ипотека длинный инструмент, а в Украине в долгую никто не планирует и не играет, никто не знает, что будет через год, будет ли работа и доход
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Sidus
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:49
hume написав: hume написав:
[
Кстати Оболонь Плаза по 2 куе за квадрат не на пятом этаже. Так что по чем презентуют Тринити, и особенно жк от КАНа, интересно только из любопытства
Решил проверить и укуел, оказывается уже по 2400 за квадрат. А я им год назад пальцем у виска крутил, когда они мне 1800 заряжали.
Сейчас все ОП научились считать стоимость денег во времени так что покупают/не покупают, а цена растёт )))
Это очень интересно учитывая что уже Первый, Прохожий, Жека и Вы просто офигиваете от цен
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stm
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:54
stm написав: hume написав: hume написав:
[
Кстати Оболонь Плаза по 2 куе за квадрат не на пятом этаже. Так что по чем презентуют Тринити, и особенно жк от КАНа, интересно только из любопытства
Решил проверить и укуел, оказывается уже по 2400 за квадрат. А я им год назад пальцем у виска крутил, когда они мне 1800 заряжали.
Сейчас все ОП научились считать стоимость денег во времени так что покупают/не покупают, а цена растёт )))
Это очень интересно учитывая что уже Первый, Прохожий, Жека и Вы просто офигиваете от цен
О, привіт. Як воно сильно подешевшало з 2016 року?
Пам’ятаю Ви прям дуже просили підняти Вам віки.
Сержику дуже подобалися Ваші прогнози про правильні трьохи, з правильними кімнатами, в правильних місцях дешевше 50 куе.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:57
Sidus написав: Долярчик написав:
А чому це іпотека - поганий інструмент?
Якщо місячний платіж по ній не буде перевищувати 30% від доходу сім'ї, то чому б і ні?
Короткий ответ: ипотека длинный инструмент, а в Украине в долгую никто не планирует и не играет, никто не знает, что будет через год, будет ли работа и доход
Так я б ризикнув
- але для цього мені потрібна ФІКСОВАНА ставка під реальних 10% в гривні, хоча б на перших 5 років!
Але, то швидше банки не хочуть ризикувати
Але ж чому, якщо на аукціоні залогові квартири розлітаються, як гарячі пиріжки, якщо їх дати хоч на 10% нижче ринку?!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 24 січ, 2021 23:04
airmax78 написав:
Трут, потому что это ересь зловредная
Для кого зловредная - для сэйлзов и перекупщиков? ) Последствия ипотечного пузыря выгребала и мировая экономика, и украинская, и сами ипотечники. Это тебе не зеркальный шар, а объективная реальность
airmax78 написав:
Сейчас надо обсуждать не "почему это плохой инструмент" и тем более "почему ее не будет"
Я не хаил огульно, а пояснял, кто окажется в бенефициарах, а кто - в лузерах. Что касается будет/не будет - ни один мой оппонент не ответил на основополагающий вопрос, где дешевая ипотека профондируется?. Вот тебе и теоретизация - размышления об эфемерных бюджетах, которых никто не видел. И этим мантрам уже 9-й, или 10-й год. Как запретили валютное потребительское кредитование, так фантазеры и фантазируют, а воз и ныне там...
Первый написав:
Твій будинок застарів ще на момент будівництва
То же самое вы будете говорить о нынешнем новоделе через 10 лет
Первый написав:
Щодо уже решили. Це взагалі смішно. Начебто ніхто не заважає ще разок вирішити, плюс з’являються ті хто не вирішив.
Твердження на кшалт у всіх нерухомість є тому нічого купляти/продавати ніхто не буде. Життя більш много гранне. Хтось переїзжає з орендної бпс у тетріс, а хтось навпаки - з тетрісу в іпеня коровам хвости крутити.
Внимательно читайте - я не говорил, что все решили, я говорил, что многие решили. И чем больше строят сейчас, тем больше желающих вопрос решат. Не навсегда, разумеется, но надолго. Подавляющее большинство людей квартирный вопрос решают 1-2 раза в жизни, а не каждые 5-10 лет, как того хотят застройщики и около-застроечные прокладки вроде вас
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zРадио
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