Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Олежан написав:за 160к в ЦП с ремонтом можно купить. о чем єто говорит?
шо мопы цп - уже вчерашний день новое поколение выбирает юнит "рынок все расставляет по своим местам, цена - решает"(с)
Скажем так: придомовая ЦП это уже немного вчерашний день. Все хотят кусочек Европы во дворе. Хотя у ЦП тоже очень симпатичный ландшафтный дизайн, но он декоративный характер носит. В любом случае при таких ценах на Юнит я бы выбрал ЦП не раздумывая. 1500 - это привлекательная цена на Юнит. Все что выше - уже дорого.
kingkongovets написав:зы: в упор не понимаю логику покупателей фт и юнита при наличии вайт лайнс, но то таке
Легко могу их понять: WL строит хз кто. Что там в итоге набудуют и достроят ли вообще - большой вопрос. С КАН все предельно понятно.
Абсолютно разные проекты. Вот прям диаметрально противоположные. Подозреваю Конговцу нравится только локационно. Это точечный модный жилой комплекс стоящий на пересечении загруженных улиц. ТРЦ на котором находятся жилые дома каждый может рассматривать как хочет. Лично для меня это минус, для кого это несомненный плюс. Юнит это комплексная,тпреимущественно низкоэтажная застройка территории. То есть сравнивать х ну хз. Кому что ближе, кому какая локация подходит.
sequence написав: это смотря как считать "В Амстердаме 55 % детей из семей иммигрантов, в Роттердаме это число также больше 50 %. Примерно 33 % Населения Амстердама, Роттердама и Гааги — иммигранты из неевропейских стран, это гораздо больше чем в целом по стране" это не та категория людей которым с разбегу дают ыпатэку
airmax78 написав:Разбудите меня через 10 лет и бросьте в меня камень, если: hbbgaf не будет хоронить доллар; change pm и Ко не будут хоронить Украину; Серж не будет продолжать искать треху с правильными комнатами по правильной цене; Франт не будет бросаться на всех вокруг и по любому поводу.
Ты забыл поведать, что сам будешь делать через 10 лет - мантрить о дешевой ипотеке, которая "вот-вот прям уже скоро"
change_pm написав:Один в один йдемо по сценарію 2008 року
Цінник РН росте, всі в останній вагон іпотеки (в випадку КАНу - розстрочки).
Бичий консенсус до добра не доведе. Бакс може розвернутись і тоді все покатиться в тартарири!
А може і не розвернутись ))) тоді всі хто в кеші = лоханулись )))
Кстати, еще одна типичная когнитивная ошибка бетоно-оптимистов - считать, что рост в прошлом задает предпосылки роста в будущем, хотя все с точностью до наоборот. Чем выше цена, тем тяжелее ее удержать, не говоря уже про дальнейший рост.
Даже на отрезке растущей экономики 2016-2019 гг цена м2 поднявшись до 1200 в 2017-м, вернулась назад на дно 1050 в 2018-м. Сейчас сопротивление 1250 за м2 является непробиваемым - 2 раза стучались и облом. Уже и доллар никому не нужОн, и ставка ипотеки снизилась с 20% до 14%, и предложение застройщиков обвалилось в разы, а риста все нет и нет http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
flyman написав: концеп підмарафечоної промки в одній із дуп Києва
На самом деле район перспективный.
думаю горбачиха и набережная подола на порядки перспективнее, но пока их нет юниты с фт вполне могут собрать побыстрячку сливки, как их перед этим собрал совсем уж убогий кт
Набережная Подола там где КСРЗ? Между двух мостов и автобан Набережно Луговая сзади. И виды там не на Днепр, а в акваторию Гавани с ТЕЦ 2 на другом берегу.
Горбачиха будет анклавом опять же между двумя мостами. Левобережный бизнес центр там актуальнее, чем чисто жилой район.
На мой субъективный взгляд самым интересным местом возле большой воды является местность за самым лучшим в Киеве пляжем на Троещение. Сейчас это земли запаса. В новом генплане там уже нарисован район под 25 этажки. Перед тем как фукать, предлагаю местному бомонду прикинуть последствия достройки Подолсько -Воскресенского моста с выездом на развязку Бальзака-Шухевича.
airmax78 написав:Разбудите меня через 10 лет и бросьте в меня камень, если: hbbgaf не будет хоронить доллар; change pm и Ко не будут хоронить Украину; Серж не будет продолжать искать треху с правильными комнатами по правильной цене; Франт не будет бросаться на всех вокруг и по любому поводу.
Ты забыл поведать, что сам будешь делать через 10 лет - мантрить о дешевой ипотеке, которая "вот-вот прям уже скоро"
change_pm написав:Один в один йдемо по сценарію 2008 року
Цінник РН росте, всі в останній вагон іпотеки (в випадку КАНу - розстрочки).
Бичий консенсус до добра не доведе. Бакс може розвернутись і тоді все покатиться в тартарири!
А може і не розвернутись ))) тоді всі хто в кеші = лоханулись )))
Кстати, еще одна типичная когнитивная ошибка бетоно-оптимистов - считать, что рост в прошлом задает предпосылки роста в будущем, хотя все с точностью до наоборот. Чем выше цена, тем тяжелее ее удержать, не говоря уже про дальнейший рост.
Даже на отрезке растущей экономики 2016-2019 гг цена м2 поднявшись до 1200 в 2017-м, вернулась назад на дно 1050 в 2018-м. Сейчас сопротивление 1250 за м2 является непробиваемым - 2 раза стучались и облом. Уже и доллар никому не нужОн, и ставка ипотеки снизилась с 20% до 14%, и предложение застройщиков обвалилось в разы, а риста все нет и нет http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Airmax78, як заправжній спекуль мислить по тренду:
тренд догори - буде рости, тренд вниз - буде падати