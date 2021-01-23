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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6338633963406341

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 107
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
17%
18
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:18

  airmax78 написав:В любом случае при таких ценах на Юнит я бы выбрал ЦП не раздумывая. 1500 - это привлекательная цена на Юнит. Все что выше - уже дорого.


а как же утверждения вашего гуру, который учит нас, шо цена - это главный показатель качества объекта и комфорта проживания в нем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:19

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Разбудите меня через 10 лет и бросьте в меня камень, если: hbbgaf не будет хоронить доллар; change pm и Ко не будут хоронить Украину; Серж не будет продолжать искать треху с правильными комнатами по правильной цене; Франт не будет бросаться на всех вокруг и по любому поводу.


Ты забыл поведать, что сам будешь делать через 10 лет - мантрить о дешевой ипотеке, которая "вот-вот прям уже скоро"

  change_pm написав:Один в один йдемо по сценарію 2008 року :shock:

Цінник РН росте, всі в останній вагон іпотеки (в випадку КАНу - розстрочки).

Бичий консенсус до добра не доведе. Бакс може розвернутись і тоді все покатиться в тартарири!

А може і не розвернутись ))) тоді всі хто в кеші = лоханулись )))


Кстати, еще одна типичная когнитивная ошибка бетоно-оптимистов - считать, что рост в прошлом задает предпосылки роста в будущем, хотя все с точностью до наоборот. Чем выше цена, тем тяжелее ее удержать, не говоря уже про дальнейший рост.

Даже на отрезке растущей экономики 2016-2019 гг цена м2 поднявшись до 1200 в 2017-м, вернулась назад на дно 1050 в 2018-м. Сейчас сопротивление 1250 за м2 является непробиваемым - 2 раза стучались и облом. Уже и доллар никому не нужОн, и ставка ипотеки снизилась с 20% до 14%, и предложение застройщиков обвалилось в разы, а риста все нет и нет
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Еще одна ошибка - ждать, что то, что уже было - снова непременно повторится в том же самом виде и с теми же самыми последствиями.
Через 10 лет, думаю, ты нам запостишь статистику роста ипотечного портфеля за 10 лет и напишешь, что пузырь на рынке недвиги лопнет через 18-30 месяцев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Кстати, еще одна типичная когнитивная ошибка бетоно-оптимистов - считать, что рост в прошлом задает предпосылки роста в будущем, хотя все с точностью до наоборот. Чем выше цена, тем тяжелее ее удержать, не говоря уже про дальнейший рост.

Пока мы не вернулись на цены 13-ого, называть то, что было последние три года, Ростом это преувеличение. Так, небольшой отскок от дна.
  zРадио написав:Даже на отрезке растущей экономики 2016-2019 гг цена м2 поднявшись до 1200 в 2017-м, вернулась назад на дно 1050 в 2018-м. Сейчас сопротивление 1250 за м2 является непробиваемым - 2 раза стучались и облом. Уже и доллар никому не нужОн, и ставка ипотеки снизилась с 20% до 14%, и предложение застройщиков обвалилось в разы, а риста все нет и нет
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Вот пример, когда графики не имею ничего общего с реальной жизнью. В 18-ом не было падения. Начиная с дна, которое было в 15-17 годах, в течении 17-20 был поступательный рост, если не считать ситуацию в апреле 20-го, когда можно было найти варианты дешевле средних цен по рынку.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 25 січ, 2021 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:22

  hume написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:зы: в упор не понимаю логику покупателей фт и юнита при наличии вайт лайнс, но то таке

Легко могу их понять: WL строит хз кто. Что там в итоге набудуют и достроят ли вообще - большой вопрос.
С КАН все предельно понятно.

Абсолютно разные проекты. Вот прям диаметрально противоположные. Подозреваю Конговцу нравится только локационно. Это точечный модный жилой комплекс стоящий на пересечении загруженных улиц. ТРЦ на котором находятся жилые дома каждый может рассматривать как хочет. Лично для меня это минус, для кого это несомненный плюс. Юнит это комплексная,тпреимущественно низкоэтажная застройка территории. То есть сравнивать х ну хз. Кому что ближе, кому какая локация подходит.


мне очень нравится там все - начиная от концепции, где жители могут в тапочках из лифта попадать в сильпо, джим и бассик, до высотности, видов и локейшена со станцией метро мелкого залегания самой удачной ветки метро возле подъезда, парком и отличной автомобильной логистики
тюремными двориками рыбальского и прелестями низкоэтажной застройки окна-в окна я так и не проникся
но щас меня привычно обвинят в работе на его оп потому замолкаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:23

airmax78

Ось же ж грощі на іпотеку під 8% :!:
Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на "другу пенсію" в 2023-му

https://news.finance.ua/ua/news/-/48610 ... -v-2023-mu

зі. Правильно, airmax78? Ти ж там десь в тєме трешся?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:#терракотахитсезона

#трикотахитсезона
https://www.youtube.com/watch?v=CxTbPn5j-i0
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:30

  change_pm написав:airmax78

Ось же ж грощі на іпотеку під 8% :!:
Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на "другу пенсію" в 2023-му

https://news.finance.ua/ua/news/-/48610 ... -v-2023-mu

зі. Правильно, airmax78? Ти ж там десь в тєме трешся?

Деньги ПФ во всем мире паркуются на РН, так как это самое безопасное вложение. У нас, благодаря импотенции государственной системы, накопительным пенсионным страхованием люди (лендлорды) занимаются сами, вне всяких фондов и отчислений.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:34

  hume написав:Итак, инфо от посетивших оп Юнит Хоум. Поступила в продажу 16ти этажная свечка на 65 квартир. Цена 3150 за метр в однуха на нижних этажах. Я хз что они там принимают в себя

Одному мне кажется, что Абвал нереальных цен начнется скоро.
Через неделю... нуу через две :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:55

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:В любом случае при таких ценах на Юнит я бы выбрал ЦП не раздумывая. 1500 - это привлекательная цена на Юнит. Все что выше - уже дорого.


а как же утверждения вашего гуру, который учит нас, шо цена - это главный показатель качества объекта и комфорта проживания в нем?

Гуру учит не так. Гуру учит, что при выборе объекта в понравившемся районе покупать надо тот, который с "модными мопами" даже если он на котловане стоит сколько же, сколько уютная рядом стоящая сталинка "заходи и живи". Гуру оказался кругом прав.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:16

Це по темі - тож не тріть!

Ейр, давай вже якісь фото свого ремонту і, бажано, на різних його стадіях! А то вже мало хто вірить в твою віртуальну квартиру! ;)

Флай, те саме і до тебе - про твою другу 15м2 - фото в студію!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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