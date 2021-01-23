zРадио написав:

airmax78 написав: Разбудите меня через 10 лет и бросьте в меня камень, если: hbbgaf не будет хоронить доллар; change pm и Ко не будут хоронить Украину; Серж не будет продолжать искать треху с правильными комнатами по правильной цене; Франт не будет бросаться на всех вокруг и по любому поводу. Разбудите меня через 10 лет и бросьте в меня камень, если: hbbgaf не будет хоронить доллар; change pm и Ко не будут хоронить Украину; Серж не будет продолжать искать треху с правильными комнатами по правильной цене; Франт не будет бросаться на всех вокруг и по любому поводу.

change_pm написав: Один в один йдемо по сценарію 2008 року



Цінник РН росте, всі в останній вагон іпотеки (в випадку КАНу - розстрочки).



Бичий консенсус до добра не доведе. Бакс може розвернутись і тоді все покатиться в тартарири!



А може і не розвернутись ))) тоді всі хто в кеші = лоханулись ))) Один в один йдемо по сценарію 2008 рокуЦінник РН росте, всі в останній вагон іпотеки (в випадку КАНу - розстрочки).Бичий консенсус до добра не доведе. Бакс може розвернутись і тоді все покатиться в тартарири!А може і не розвернутись ))) тоді всі хто в кеші = лоханулись )))

Ты забыл поведать, что сам будешь делать через 10 лет - мантрить о дешевой ипотеке, которая "вот-вот прям уже скоро"Кстати, еще одна типичная когнитивная ошибка бетоно-оптимистов - считать, что рост в прошлом задает предпосылки роста в будущем, хотя все с точностью до наоборот. Чем выше цена, тем тяжелее ее удержать, не говоря уже про дальнейший рост.Даже на отрезке растущей экономики 2016-2019 гг цена м2 поднявшись до 1200 в 2017-м, вернулась назад на дно 1050 в 2018-м. Сейчас сопротивление 1250 за м2 является непробиваемым - 2 раза стучались и облом. Уже и доллар никому не нужОн, и ставка ипотеки снизилась с 20% до 14%, и предложение застройщиков обвалилось в разы, а риста все нет и нет