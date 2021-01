Додано: Пон 25 січ, 2021 21:41

Жека79 написав: Если юнит заряжают дороже централ парка, то я хз что надо курить чтоб выбрать юнит. Но тут ситуация в другом. Если Кан валит юнит от 3100 за квардрат в невидовой однухе в дупе мотозавода, то ценник Кана на лыбедской может свалить с ног. А по имеющемуся инсайду, там будет очень плотно.

ну вот я точно так же был в шоке когда люди гребли кт по тем ценам и говорили шо им все нравится

пример - моя бывшая арендаторша архитектор, проектировавшая рыгам замки в стиле путинского дворца и сделавшая в своей трехе на первом этаже в кт ремонт в таком же стиле, со статуей и фонтаном - был в гостях

а вполне ж вменяемая девка вроде, со вкусом, то на иксе, то на каене - все как положено и так поступить? я хз

