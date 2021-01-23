Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Если юнит заряжают дороже централ парка, то я хз что надо курить чтоб выбрать юнит. Но тут ситуация в другом. Если Кан валит юнит от 3100 за квардрат в невидовой однухе в дупе мотозавода, то ценник Кана на лыбедской может свалить с ног. А по имеющемуся инсайду, там будет очень плотно. Поэтому вангую следующее - после того как Кан огласит старт цен на лыбидской, люди которые дружат с головой и не ведутся на дерево на балконе побегут в бульвар фонтанов и тетрис - там где уже все построено и есть огромная придомовая по меркам центра, и выгребут все что там осталось. Хотя не удивлюсь если кто то захочет отвалить двойной ценник БФ и ждать 5 лет. Сейчас хз вообще что происходит в сознании людей.
ну вот я точно так же был в шоке когда люди гребли кт по тем ценам и говорили шо им все нравится пример - моя бывшая арендаторша архитектор, проектировавшая рыгам замки в стиле путинского дворца и сделавшая в своей трехе на первом этаже в кт ремонт в таком же стиле, со статуей и фонтаном - был в гостях а вполне ж вменяемая девка вроде, со вкусом, то на иксе, то на каене - все как положено и так поступить? я хз в общем маркетинг он и есть маркетинг
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hume написав:Итак, инфо от посетивших оп Юнит Хоум. Поступила в продажу 16ти этажная свечка на 65 квартир. Цена 3150 за метр в однуха на нижних этажах. Я хз что они там принимают в себя
Оптимисты ... его мать. Сегодня уже третья СМСка от них пришла. Позвонил утром, спрашиваю-почем? На том конце, как обычно, старая песня о главном: мол каждая квартира уникальна, нужно смотреть конкретный вариант и ваще лучше всего приехать и вживую увидеть их город-сад. Ну я эту тему знаю, говорю, что живу далеко и ехать для поговорить смысла нет. В общем нехотя назвали вилку 3100-3300 за метр однух. Ну а дальше разговор как то не задался.
Не могу понять на что они рассчитывают. Возможно хотят распродать остатки в других секциях, которые болтаются в вокруг 2,5куе.
С другой стороны у нас есть примеры Ривер Стоуна на Позняках, Оболонь Резиденс на Минской и Оболонь Плаза на Оболони. Проекты реализованные гораздо выше рынка в сомнительных локациях , а Оболонь Плаза и Резиденс вообще точечная застройка без территории.
Доллярчик архитектор сделает там ванбедрум, а Флай займётся наполнением.
ПС Кстати, никто не задумывался, что рост ценников на объектах кана связан с семилетней рассрочкой.. такой себе маленький практический срез, чтоб посмотреть как ипотека может двинуть цены. Сам серьезно рассмотривал 40 метров на семь лет с первоначальным взносом 30%.
kingkongovets написав:северная граница киева - "канава", по которой текла река глубочица, ныне улица глубочицкая и валы помните у голохвастова была цирюльня "за канавой"? это там, не в киеве уже
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А во времена Киевской Руси на месте этой канавы (ныне ул. Глыбочицкая) текла река Глыбочица. Река была большая и судоходная. Корабли, шедшие "из варяг в греки" заходили в Киев именно по ней и разгружались в подольском порту, в заливе этой реки, аккурат в том месте, где сейчас один из самых крутых массивов Воздвиженка. Река Глыбочица частично так и осталась, но течет уже под землей. Вот поэтому ул. Глыбочицкая так и осталась канавой и болотом. И геология там ужасная. К этому добавилась еще и экология - улица загазована, непродуваемая, узко зажата с обеих сторон холмами. Но я все равно её люблю. Я там рос и мужал, среди подольских босяков и жиганов. Со временем оттуда слинял в более достойные и статусные места.
hume написав:Доллярчик архитектор сделает там ванбедрум, а Флай займётся наполнением.
ПС Кстати, никто не задумывался, что рост ценников на объектах кана связан с семилетней рассрочкой.. такой себе маленький практический срез, чтоб посмотреть как ипотека может двинуть цены. Сам серьезно рассмотривал 40 метров на семь лет с первоначальным взносом 30%.
То есть, Вы хотите сказать, что продаваны и маркетологи кана напарили покупанам-"инвесторам" концептуально-модные стразы...то есть, мопы, окна и дальше по списку, в рассрочку, но без фиксации цены, разогнали за счет рассрочки(эффект ипотеки) спрос и цены, и на ковидокризисе начали поднимать цены, загоняя "ленейголубковых" в ж0пу (заплатил 20%, то есть 10 куе от 50куе по штуцеру за метр, оставалось 40, то теперь за 40м2 по 3 куе осталось 120 куе ? И это возможно не предел. 5 куе за метр? 7? 10? Бинго! Осталось дождаться когда начнется массовый выброс должников на свежий воздух. "Ай да никонов! Ай да сцукин сын!" (с)