Жека79 написав:

Если юнит заряжают дороже централ парка, то я хз что надо курить чтоб выбрать юнит. Но тут ситуация в другом. Если Кан валит юнит от 3100 за квардрат в невидовой однухе в дупе мотозавода, то ценник Кана на лыбедской может свалить с ног. А по имеющемуся инсайду, там будет очень плотно.Поэтому вангую следующее - после того как Кан огласит старт цен на лыбидской, люди которые дружат с головой и не ведутся на дерево на балконе побегут в бульвар фонтанов и тетрис - там где уже все построено и есть огромная придомовая по меркам центра, и выгребут все что там осталось. Хотя не удивлюсь если кто то захочет отвалить двойной ценник БФ и ждать 5 лет. Сейчас хз вообще что происходит в сознании людей.