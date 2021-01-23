RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6345634663476348>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:41

  Жека79 написав:Если юнит заряжают дороже централ парка, то я хз что надо курить чтоб выбрать юнит. Но тут ситуация в другом. Если Кан валит юнит от 3100 за квардрат в невидовой однухе в дупе мотозавода, то ценник Кана на лыбедской может свалить с ног. А по имеющемуся инсайду, там будет очень плотно.
Поэтому вангую следующее - после того как Кан огласит старт цен на лыбидской, люди которые дружат с головой и не ведутся на дерево на балконе побегут в бульвар фонтанов и тетрис - там где уже все построено и есть огромная придомовая по меркам центра, и выгребут все что там осталось. Хотя не удивлюсь если кто то захочет отвалить двойной ценник БФ и ждать 5 лет. Сейчас хз вообще что происходит в сознании людей.


ну вот я точно так же был в шоке когда люди гребли кт по тем ценам и говорили шо им все нравится
пример - моя бывшая арендаторша архитектор, проектировавшая рыгам замки в стиле путинского дворца и сделавшая в своей трехе на первом этаже в кт ремонт в таком же стиле, со статуей и фонтаном - был в гостях
а вполне ж вменяемая девка вроде, со вкусом, то на иксе, то на каене - все как положено и так поступить? я хз
в общем маркетинг он и есть маркетинг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8359
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:45

Немного о текущих ценах на КРНЖ

цены КАНа , отдел продаж в Комфорт-Тауне -
1450 баксов за метр - при 100% оплате
1750 баксов - если в рассрочку

Файна Таун - 2000 за квадрат если в рассрочку

и вот на вторичке например
(66 метров за 178к)
Зображення
Xenon
 
Повідомлень: 3643
З нами з: 25.02.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:01

  Xenon написав:Немного о текущих ценах на КРНЖ

цены КАНа , отдел продаж в Комфорт-Тауне -
1450 баксов за метр - при 100% оплате
1750 баксов - если в рассрочку

Файна Таун - 2000 за квадрат если в рассрочку

и вот на вторичке например
(66 метров за 178к)
Зображення


Давайте наблюдать, сколько она висеть будет на вторичке. Вангую, без 20-30% дисконта никуда не уйдет.
Sidus
 
Повідомлень: 576
З нами з: 17.09.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:54

  Sidus написав:
  Xenon написав:Немного о текущих ценах на КРНЖ

цены КАНа , отдел продаж в Комфорт-Тауне -
1450 баксов за метр - при 100% оплате
1750 баксов - если в рассрочку

Файна Таун - 2000 за квадрат если в рассрочку

и вот на вторичке например
(66 метров за 178к)
Зображення


Давайте наблюдать, сколько она висеть будет на вторичке. Вангую, без 20-30% дисконта никуда не уйдет.

с нетерпением ждемс отчет от ванги за сколько реально уйдет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 12042
З нами з: 05.06.13
Подякував: 632 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:03

  drevlyanin написав:
  hume написав:Итак, инфо от посетивших оп Юнит Хоум. Поступила в продажу 16ти этажная свечка на 65 квартир. Цена 3150 за метр в однуха на нижних этажах. Я хз что они там принимают в себя


Оптимисты ... его мать. :mrgreen:
Сегодня уже третья СМСка от них пришла. Позвонил утром, спрашиваю-почем?
На том конце, как обычно, старая песня о главном: мол каждая квартира уникальна, нужно смотреть конкретный вариант и ваще лучше всего приехать и вживую увидеть их город-сад. Ну я эту тему знаю, говорю, что живу далеко и ехать для поговорить смысла нет. В общем нехотя назвали вилку 3100-3300 за метр однух. Ну а дальше разговор как то не задался. :lol:

Не могу понять на что они рассчитывают. Возможно хотят распродать остатки в других секциях, которые болтаются в вокруг 2,5куе.

С другой стороны у нас есть примеры Ривер Стоуна на Позняках, Оболонь Резиденс на Минской и Оболонь Плаза на Оболони. Проекты реализованные гораздо выше рынка в сомнительных локациях , а Оболонь Плаза и Резиденс вообще точечная застройка без территории.

С интересом наблюдаю за маркетингом юнита. Умеют работать, ничего не скажешь. Иногда подкармливают вот таким
https://pragmatika.media/bento-box-v-un ... k-finishu/
Хироки Мацура проектирует Main Plaza в киевском инновационном парке UNIT.City.

То есть якобы привлекают спецов мирового уровня для проектирования пространств... Борьба за клиентов))
hume
 
Повідомлень: 7243
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:13

  Xenon написав:Немного о текущих ценах на КРНЖ

цены КАНа , отдел продаж в Комфорт-Тауне -
1450 баксов за метр - при 100% оплате
1750 баксов - если в рассрочку

Файна Таун - 2000 за квадрат если в рассрочку

и вот на вторичке например
(66 метров за 178к)
Зображення

Дешевеет.
airmax78
 
Повідомлень: 37498
З нами з: 25.10.12
Подякував: 906 раз.
Подякували: 4503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Не могу понять на что они рассчитывают. Возможно хотят распродать остатки в других секциях, которые болтаются в вокруг 2,5куе.

Мне тоже кажется что они на контрасте хотят поднять продажи в других очередях и других ЖК. А как продадут - то сделают скидку на Юнит.

ПС: Кому 3150 за м2 в Юните дорого - можно купить по такой же цене кладовку в Тетрисе. Взять например 6.5 м2 и пригласить Флая как главного дизайнера :)
foxluck
 
Повідомлень: 216
З нами з: 04.10.19
Подякував: 754 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:31

Доллярчик архитектор сделает там ванбедрум, а Флай займётся наполнением.

ПС
Кстати, никто не задумывался, что рост ценников на объектах кана связан с семилетней рассрочкой.. такой себе маленький практический срез, чтоб посмотреть как ипотека может двинуть цены. Сам серьезно рассмотривал 40 метров на семь лет с первоначальным взносом 30%.
hume
 
Повідомлень: 7243
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:40

  kingkongovets написав:северная граница киева - "канава", по которой текла река глубочица, ныне улица глубочицкая и валы
помните у голохвастова была цирюльня "за канавой"? это там, не в киеве уже

Зображення

[/url]



А во времена Киевской Руси на месте этой канавы (ныне ул. Глыбочицкая) текла река Глыбочица. Река была большая и судоходная. Корабли, шедшие "из варяг в греки" заходили в Киев именно по ней и разгружались в подольском порту, в заливе этой реки, аккурат в том месте, где сейчас один из самых крутых массивов Воздвиженка. Река Глыбочица частично так и осталась, но течет уже под землей. Вот поэтому ул. Глыбочицкая так и осталась канавой и болотом. И геология там ужасная. К этому добавилась еще и экология - улица загазована, непродуваемая, узко зажата с обеих сторон холмами. Но я все равно её люблю. Я там рос и мужал, среди подольских босяков и жиганов. Со временем оттуда слинял в более достойные и статусные места.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9244
З нами з: 14.11.11
Подякував: 367 раз.
Подякували: 4154 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 00:27

  hume написав:Доллярчик архитектор сделает там ванбедрум, а Флай займётся наполнением.

ПС
Кстати, никто не задумывался, что рост ценников на объектах кана связан с семилетней рассрочкой.. такой себе маленький практический срез, чтоб посмотреть как ипотека может двинуть цены. Сам серьезно рассмотривал 40 метров на семь лет с первоначальным взносом 30%.


То есть, Вы хотите сказать, что продаваны и маркетологи кана напарили покупанам-"инвесторам" :mrgreen: концептуально-модные стразы...то есть, мопы, окна и дальше по списку, в рассрочку, но без фиксации цены, разогнали за счет рассрочки(эффект ипотеки) спрос и цены, и на ковидокризисе начали поднимать цены, загоняя "ленейголубковых" в ж0пу (заплатил 20%, то есть 10 куе от 50куе по штуцеру за метр, оставалось 40, то теперь за 40м2 по 3 куе осталось 120 куе ?
И это возможно не предел. 5 куе за метр? 7? 10?
Бинго!
Осталось дождаться когда начнется массовый выброс должников на свежий воздух.
"Ай да никонов!
Ай да сцукин сын!" (с) :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11631
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5552 раз.
Подякували: 2932 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 6345634663476348>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1972, 1973, 1974
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19738 3357305
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 січ, 2021 19:05
Прохожий
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
135 235681
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 січ, 2021 18:57
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20794
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29054)
26.01.2021 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.