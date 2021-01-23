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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6345634663476348

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 00:43

  Libo написав:
  kingkongovets написав:северная граница киева - "канава", по которой текла река глубочица, ныне улица глубочицкая и валы
помните у голохвастова была цирюльня "за канавой"? это там, не в киеве уже

Зображення

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А во времена Киевской Руси на месте этой канавы (ныне ул. Глыбочицкая) текла река Глыбочица. Река была большая и судоходная. Корабли, шедшие "из варяг в греки" заходили в Киев именно по ней и разгружались в подольском порту, в заливе этой реки, аккурат в том месте, где сейчас один из самых крутых массивов Воздвиженка. Река Глыбочица частично так и осталась, но течет уже под землей. Вот поэтому ул. Глыбочицкая так и осталась канавой и болотом. И геология там ужасная. К этому добавилась еще и экология - улица загазована, непродуваемая, узко зажата с обеих сторон холмами. Но я все равно её люблю. Я там рос и мужал, среди подольских босяков и жиганов. Со временем оттуда слинял в более достойные и статусные места.
:lol: :lol: :lol:


Судоходная река, которая за мизерные по меркам геологии 700 лет превратилась в ручей? и откуда она текла-брала начало-наполнялась водами? Из прорвавшей канализации кинотеатра Киевская Русь?
:mrgreen:
rjkz
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