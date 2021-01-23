Libo написав:
А во времена Киевской Руси на месте этой канавы (ныне ул. Глыбочицкая) текла река Глыбочица. Река была большая и судоходная. Корабли, шедшие "из варяг в греки" заходили в Киев именно по ней и разгружались в подольском порту, в заливе этой реки, аккурат в том месте, где сейчас один из самых крутых массивов Воздвиженка. Река Глыбочица частично так и осталась, но течет уже под землей. Вот поэтому ул. Глыбочицкая так и осталась канавой и болотом. И геология там ужасная. К этому добавилась еще и экология - улица загазована, непродуваемая, узко зажата с обеих сторон холмами. Но я все равно её люблю. Я там рос и мужал, среди подольских босяков и жиганов. Со временем оттуда слинял в более достойные и статусные места.
Судоходная река, которая за мизерные по меркам геологии 700 лет превратилась в ручей? и откуда она текла-брала начало-наполнялась водами? Из прорвавшей канализации кинотеатра Киевская Русь?