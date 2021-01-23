Libo написав:

kingkongovets написав: северная граница киева - "канава", по которой текла река глубочица, ныне улица глубочицкая и валы

помните у голохвастова была цирюльня "за канавой"? это там, не в киеве уже







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северная граница киева - "канава", по которой текла река глубочица, ныне улица глубочицкая и валыпомните у голохвастова была цирюльня "за канавой"? это там, не в киеве уже[/url]

А во времена Киевской Руси на месте этой канавы (ныне ул. Глыбочицкая) текла река Глыбочица. Река была большая и судоходная. Корабли, шедшие "из варяг в греки" заходили в Киев именно по ней и разгружались в подольском порту, в заливе этой реки, аккурат в том месте, где сейчас один из самых крутых массивов Воздвиженка. Река Глыбочица частично так и осталась, но течет уже под землей. Вот поэтому ул. Глыбочицкая так и осталась канавой и болотом. И геология там ужасная. К этому добавилась еще и экология - улица загазована, непродуваемая, узко зажата с обеих сторон холмами. Но я все равно её люблю. Я там рос и мужал, среди подольских босяков и жиганов. Со временем оттуда слинял в более достойные и статусные места.