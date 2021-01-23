Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kingkongovets написав:северная граница киева - "канава", по которой текла река глубочица, ныне улица глубочицкая и валы помните у голохвастова была цирюльня "за канавой"? это там, не в киеве уже
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А во времена Киевской Руси на месте этой канавы (ныне ул. Глыбочицкая) текла река Глыбочица. Река была большая и судоходная. Корабли, шедшие "из варяг в греки" заходили в Киев именно по ней и разгружались в подольском порту, в заливе этой реки, аккурат в том месте, где сейчас один из самых крутых массивов Воздвиженка. Река Глыбочица частично так и осталась, но течет уже под землей. Вот поэтому ул. Глыбочицкая так и осталась канавой и болотом. И геология там ужасная. К этому добавилась еще и экология - улица загазована, непродуваемая, узко зажата с обеих сторон холмами. Но я все равно её люблю. Я там рос и мужал, среди подольских босяков и жиганов. Со временем оттуда слинял в более достойные и статусные места.
Судоходная река, которая за мизерные по меркам геологии 700 лет превратилась в ручей? и откуда она текла-брала начало-наполнялась водами? Из прорвавшей канализации кинотеатра Киевская Русь?
Libo написав:А во времена Киевской Руси на месте этой канавы (ныне ул. Глыбочицкая) текла река Глыбочица. Река была большая и судоходная. Корабли, шедшие "из варяг в греки" заходили в Киев именно по ней и разгружались в подольском порту, в заливе этой реки, аккурат в том месте, где сейчас один из самых крутых массивов Воздвиженка. Река Глыбочица частично так и осталась, но течет уже под землей. Вот поэтому ул. Глыбочицкая так и осталась канавой и болотом. И геология там ужасная. К этому добавилась еще и экология - улица загазована, непродуваемая, узко зажата с обеих сторон холмами. Но я все равно её люблю. Я там рос и мужал, среди подольских босяков и жиганов. Со временем оттуда слинял в более достойные и статусные места.
Судоходная река, которая за мизерные по меркам геологии 700 лет превратилась в ручей? и откуда она текла-брала начало-наполнялась водами? Из прорвавшей канализации кинотеатра Киевская Русь?
Глубочица[1] (укр. Глибо́чиця) — река в Киеве, начиналась на Лукьяновке[1], впадала в Почайну, теперь в коллекторе. Длина — 9 км[1].
Как речка известна со времён Киевской Руси, протекала по территории современной улицы Глубочицкой, а затем между улицами Верхний Вал и Нижний Вал. Недалеко от современного Житнего рынка в неё впадал ручей Киянка, который вытекал из местности Кожемяки. Первоначально Глубочица имела густую сеть прилегающих к ней ручьёв (Юрковица, Турец и др.) и яров, со временем засыпанных во время заселения.
В конце XVIII века старое русло нижнего течения Глубочицы было выпрямлено, обнесено валами для защиты окружающей застройки от половодий (откуда и названия улиц Верхний Вал и Нижний Вал), получило название Канава, Канал, или Помойник, поскольку сюда сбрасывались отходы гончарного, дегтярного и кожевенного производств. Канава была заключена в коллектор в середине XIX века, верхнее течение Глубочицы — в первой половине XX века. В нынешнее время коллектор также выполняет функцию ливнестока.
По реке названа историческая местность Киева Глубочица.
rjkz написав: Судоходная река, которая за мизерные по меркам геологии 700 лет превратилась в ручей? и откуда она текла-брала начало-наполнялась водами? Из прорвавшей канализации кинотеатра Киевская Русь?
Умишка не хватило, чтоб хотя бы Википедию посмотреть? Я про книгу по истории Киева вообще молчу. Неучи.
Глубочица[1] (укр. Глибо́чиця) — река в Киеве, начиналась на Лукьяновке[1], впадала в Почайну, теперь в коллекторе. Длина — 9 км[1].
Как речка известна со времён Киевской Руси, протекала по территории современной улицы Глубочицкой, а затем между улицами Верхний Вал и Нижний Вал. Недалеко от современного Житнего рынка в неё впадал ручей Киянка, который вытекал из местности Кожемяки. Первоначально Глубочица имела густую сеть прилегающих к ней ручьёв (Юрковица, Турец и др.) и яров, со временем засыпанных во время заселения.
В конце XVIII века старое русло нижнего течения Глубочицы было выпрямлено, обнесено валами для защиты окружающей застройки от половодий (откуда и названия улиц Верхний Вал и Нижний Вал), получило название Канава, Канал, или Помойник, поскольку сюда сбрасывались отходы гончарного, дегтярного и кожевенного производств. Канава была заключена в коллектор в середине XIX века, верхнее течение Глубочицы — в первой половине XX века. В нынешнее время коллектор также выполняет функцию ливнестока.
По реке названа историческая местность Киева Глубочица.
Фуражка оставила единственную извилинку на мозге? Где здесь про судоходность? Посмотри свою писанину выше. Берет начало - это ручей, а не река. И 9 км ей никак не хватит для судоходности.Кроме этого посмотри на рельеф Глыбочицкой, разность высот Лукьяновки и Подола. И представь какой поток должен по ней нестись, если это "судоходная" РЕКА. Я понимаю, что тебе это трудно. "Ночь наступает по команде "отбой"".
hume написав:Доллярчик архитектор сделает там ванбедрум, а Флай займётся наполнением.
ПС Кстати, никто не задумывался, что рост ценников на объектах кана связан с семилетней рассрочкой.. такой себе маленький практический срез, чтоб посмотреть как ипотека может двинуть цены. Сам серьезно рассмотривал 40 метров на семь лет с первоначальным взносом 30%.
То есть, Вы хотите сказать, что продаваны и маркетологи кана напарили покупанам-"инвесторам" концептуально-модные стразы...то есть, мопы, окна и дальше по списку, в рассрочку, но без фиксации цены, разогнали за счет рассрочки(эффект ипотеки) спрос и цены, и на ковидокризисе начали поднимать цены, загоняя "ленейголубковых" в ж0пу (заплатил 20%, то есть 10 куе от 50куе по штуцеру за метр, оставалось 40, то теперь за 40м2 по 3 куе осталось 120 куе ? И это возможно не предел. 5 куе за метр? 7? 10? Бинго! Осталось дождаться когда начнется массовый выброс должников на свежий воздух. "Ай да никонов! Ай да сцукин сын!" (с)
Але тре дочекатися девала, щоб віддати оленям гривнею по "новому курсу".
hume написав:Доллярчик архитектор сделает там ванбедрум, а Флай займётся наполнением.
ПС Кстати, никто не задумывался, что рост ценников на объектах кана связан с семилетней рассрочкой.. такой себе маленький практический срез, чтоб посмотреть как ипотека может двинуть цены. Сам серьезно рассмотривал 40 метров на семь лет с первоначальным взносом 30%.
Один в один мої думки. Уточнення. доларова іпотека під 7 відсотків. Я трьоху за 190 думав..,:-( і платить наче небагато. Сьорбнув кави в ОП, і взагалі смішний платіж. Пройшло 3 години і наче рукою зняло, і платіж став суттєвий. Вони там щось підмішують:-)
rjkz написав: Судоходная река, которая за мизерные по меркам геологии 700 лет превратилась в ручей? и откуда она текла-брала начало-наполнялась водами? Из прорвавшей канализации кинотеатра Киевская Русь?
Умишка не хватило, чтоб хотя бы Википедию посмотреть? Я про книгу по истории Киева вообще молчу. Неучи.
Глубочица[1] (укр. Глибо́чиця) — река в Киеве, начиналась на Лукьяновке[1], впадала в Почайну, теперь в коллекторе. Длина — 9 км[1].
Как речка известна со времён Киевской Руси, протекала по территории современной улицы Глубочицкой, а затем между улицами Верхний Вал и Нижний Вал. Недалеко от современного Житнего рынка в неё впадал ручей Киянка, который вытекал из местности Кожемяки. Первоначально Глубочица имела густую сеть прилегающих к ней ручьёв (Юрковица, Турец и др.) и яров, со временем засыпанных во время заселения.
В конце XVIII века старое русло нижнего течения Глубочицы было выпрямлено, обнесено валами для защиты окружающей застройки от половодий (откуда и названия улиц Верхний Вал и Нижний Вал), получило название Канава, Канал, или Помойник, поскольку сюда сбрасывались отходы гончарного, дегтярного и кожевенного производств. Канава была заключена в коллектор в середине XIX века, верхнее течение Глубочицы — в первой половине XX века. В нынешнее время коллектор также выполняет функцию ливнестока.
По реке названа историческая местность Киева Глубочица.
Фуражка оставила единственную извилинку на мозге? Где здесь про судоходность? Посмотри свою писанину выше. Берет начало - это ручей, а не река. И 9 км ей никак не хватит для судоходности.Кроме этого посмотри на рельеф Глыбочицкой, разность высот Лукьяновки и Подола. И представь какой поток должен по ней нестись, если это "судоходная" РЕКА. Я понимаю, что тебе это трудно. "Ночь наступает по команде "отбой"".
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Цілком можливо, так як за 100 км від Києва є зараз мілководна річка, про яку мені ще дід розказував, що колись була судоходна.
Така ще дрібниця, розказував що його батько, колись на тій річушці ловив рибу з лодки і заснув, так піймався сом, і за ніч протягнув лодку кілометрів 20, проснувся біля Кухарів (р.Тетерів).
Дивлячись зараз на той струмочок важко в таке повірити, але думаю, що про судоходність правда, так як ріки тут були набагато повноводніші.
drevlyanin написав:В общем нехотя назвали вилку 3100-3300 за метр однух. Ну а дальше разговор как то не задался
Как вариант Менеджеры КАНа зазнались, головокружение от успехов. Никонов решил их попустить, но не сам, а устами покупателей. Потому на последние дома , которые в проекте, выставил 99000 грн за метр, а на те, которые готовы-цены гораздо ниже. И покупаны говорят менеджерам всё, что думают.