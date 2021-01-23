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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6345634663476348

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 00:43

  Libo написав:
  kingkongovets написав:северная граница киева - "канава", по которой текла река глубочица, ныне улица глубочицкая и валы
помните у голохвастова была цирюльня "за канавой"? это там, не в киеве уже

Зображення

[/url]



А во времена Киевской Руси на месте этой канавы (ныне ул. Глыбочицкая) текла река Глыбочица. Река была большая и судоходная. Корабли, шедшие "из варяг в греки" заходили в Киев именно по ней и разгружались в подольском порту, в заливе этой реки, аккурат в том месте, где сейчас один из самых крутых массивов Воздвиженка. Река Глыбочица частично так и осталась, но течет уже под землей. Вот поэтому ул. Глыбочицкая так и осталась канавой и болотом. И геология там ужасная. К этому добавилась еще и экология - улица загазована, непродуваемая, узко зажата с обеих сторон холмами. Но я все равно её люблю. Я там рос и мужал, среди подольских босяков и жиганов. Со временем оттуда слинял в более достойные и статусные места.
:lol: :lol: :lol:


Судоходная река, которая за мизерные по меркам геологии 700 лет превратилась в ручей? и откуда она текла-брала начало-наполнялась водами? Из прорвавшей канализации кинотеатра Киевская Русь?
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 01:55

  rjkz написав:
  Libo написав:А во времена Киевской Руси на месте этой канавы (ныне ул. Глыбочицкая) текла река Глыбочица. Река была большая и судоходная. Корабли, шедшие "из варяг в греки" заходили в Киев именно по ней и разгружались в подольском порту, в заливе этой реки, аккурат в том месте, где сейчас один из самых крутых массивов Воздвиженка. Река Глыбочица частично так и осталась, но течет уже под землей. Вот поэтому ул. Глыбочицкая так и осталась канавой и болотом. И геология там ужасная. К этому добавилась еще и экология - улица загазована, непродуваемая, узко зажата с обеих сторон холмами. Но я все равно её люблю. Я там рос и мужал, среди подольских босяков и жиганов. Со временем оттуда слинял в более достойные и статусные места.


Судоходная река, которая за мизерные по меркам геологии 700 лет превратилась в ручей? и откуда она текла-брала начало-наполнялась водами? Из прорвавшей канализации кинотеатра Киевская Русь?
:mrgreen:



Глубочица[1] (укр. Глибо́чиця) — река в Киеве, начиналась на Лукьяновке[1], впадала в Почайну, теперь в коллекторе. Длина — 9 км[1].

Как речка известна со времён Киевской Руси, протекала по территории современной улицы Глубочицкой, а затем между улицами Верхний Вал и Нижний Вал. Недалеко от современного Житнего рынка в неё впадал ручей Киянка, который вытекал из местности Кожемяки. Первоначально Глубочица имела густую сеть прилегающих к ней ручьёв (Юрковица, Турец и др.) и яров, со временем засыпанных во время заселения.

В конце XVIII века старое русло нижнего течения Глубочицы было выпрямлено, обнесено валами для защиты окружающей застройки от половодий (откуда и названия улиц Верхний Вал и Нижний Вал), получило название Канава, Канал, или Помойник, поскольку сюда сбрасывались отходы гончарного, дегтярного и кожевенного производств. Канава была заключена в коллектор в середине XIX века, верхнее течение Глубочицы — в первой половине XX века. В нынешнее время коллектор также выполняет функцию ливнестока.

По реке названа историческая местность Киева Глубочица.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 02:57

  Libo написав:
  rjkz написав:
Судоходная река, которая за мизерные по меркам геологии 700 лет превратилась в ручей? и откуда она текла-брала начало-наполнялась водами? Из прорвавшей канализации кинотеатра Киевская Русь?
:mrgreen:


Умишка не хватило, чтоб хотя бы Википедию посмотреть?
Я про книгу по истории Киева вообще молчу.
Неучи. :?

Глубочица[1] (укр. Глибо́чиця) — река в Киеве, начиналась на Лукьяновке[1], впадала в Почайну, теперь в коллекторе. Длина — 9 км[1].

Как речка известна со времён Киевской Руси, протекала по территории современной улицы Глубочицкой, а затем между улицами Верхний Вал и Нижний Вал. Недалеко от современного Житнего рынка в неё впадал ручей Киянка, который вытекал из местности Кожемяки. Первоначально Глубочица имела густую сеть прилегающих к ней ручьёв (Юрковица, Турец и др.) и яров, со временем засыпанных во время заселения.

В конце XVIII века старое русло нижнего течения Глубочицы было выпрямлено, обнесено валами для защиты окружающей застройки от половодий (откуда и названия улиц Верхний Вал и Нижний Вал), получило название Канава, Канал, или Помойник, поскольку сюда сбрасывались отходы гончарного, дегтярного и кожевенного производств. Канава была заключена в коллектор в середине XIX века, верхнее течение Глубочицы — в первой половине XX века. В нынешнее время коллектор также выполняет функцию ливнестока.

По реке названа историческая местность Киева Глубочица.


Фуражка оставила единственную извилинку на мозге?
Где здесь про судоходность? Посмотри свою писанину выше.
Берет начало - это ручей, а не река. И 9 км ей никак не хватит для судоходности.Кроме этого посмотри на рельеф Глыбочицкой, разность высот Лукьяновки и Подола. И представь какой поток должен по ней нестись, если это "судоходная" РЕКА.
Я понимаю, что тебе это трудно.
"Ночь наступает по команде "отбой"".
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:02

  rjkz написав:
  hume написав:Доллярчик архитектор сделает там ванбедрум, а Флай займётся наполнением.

ПС
Кстати, никто не задумывался, что рост ценников на объектах кана связан с семилетней рассрочкой.. такой себе маленький практический срез, чтоб посмотреть как ипотека может двинуть цены. Сам серьезно рассмотривал 40 метров на семь лет с первоначальным взносом 30%.


То есть, Вы хотите сказать, что продаваны и маркетологи кана напарили покупанам-"инвесторам" :mrgreen: концептуально-модные стразы...то есть, мопы, окна и дальше по списку, в рассрочку, но без фиксации цены, разогнали за счет рассрочки(эффект ипотеки) спрос и цены, и на ковидокризисе начали поднимать цены, загоняя "ленейголубковых" в ж0пу (заплатил 20%, то есть 10 куе от 50куе по штуцеру за метр, оставалось 40, то теперь за 40м2 по 3 куе осталось 120 куе ?
И это возможно не предел. 5 куе за метр? 7? 10?
Бинго!
Осталось дождаться когда начнется массовый выброс должников на свежий воздух.
"Ай да никонов!
Ай да сцукин сын!" (с) :mrgreen:

Але тре дочекатися девала, щоб віддати оленям гривнею по "новому курсу".
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Доллярчик архитектор сделает там ванбедрум, а Флай займётся наполнением.

ПС
Кстати, никто не задумывался, что рост ценников на объектах кана связан с семилетней рассрочкой.. такой себе маленький практический срез, чтоб посмотреть как ипотека может двинуть цены. Сам серьезно рассмотривал 40 метров на семь лет с первоначальным взносом 30%.
Один в один мої думки. Уточнення. доларова іпотека під 7 відсотків. Я трьоху за 190 думав..,:-( і платить наче небагато. Сьорбнув кави в ОП, і взагалі смішний платіж. Пройшло 3 години і наче рукою зняло, і платіж став суттєвий.
Вони там щось підмішують:-)

Хочу кан на либідській
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:10

quote="5154642:rjkz"

  Libo написав:
  rjkz написав:
Судоходная река, которая за мизерные по меркам геологии 700 лет превратилась в ручей? и откуда она текла-брала начало-наполнялась водами? Из прорвавшей канализации кинотеатра Киевская Русь?
:mrgreen:


Умишка не хватило, чтоб хотя бы Википедию посмотреть?
Я про книгу по истории Киева вообще молчу.
Неучи. :?

Глубочица[1] (укр. Глибо́чиця) — река в Киеве, начиналась на Лукьяновке[1], впадала в Почайну, теперь в коллекторе. Длина — 9 км[1].

Как речка известна со времён Киевской Руси, протекала по территории современной улицы Глубочицкой, а затем между улицами Верхний Вал и Нижний Вал. Недалеко от современного Житнего рынка в неё впадал ручей Киянка, который вытекал из местности Кожемяки. Первоначально Глубочица имела густую сеть прилегающих к ней ручьёв (Юрковица, Турец и др.) и яров, со временем засыпанных во время заселения.

В конце XVIII века старое русло нижнего течения Глубочицы было выпрямлено, обнесено валами для защиты окружающей застройки от половодий (откуда и названия улиц Верхний Вал и Нижний Вал), получило название Канава, Канал, или Помойник, поскольку сюда сбрасывались отходы гончарного, дегтярного и кожевенного производств. Канава была заключена в коллектор в середине XIX века, верхнее течение Глубочицы — в первой половине XX века. В нынешнее время коллектор также выполняет функцию ливнестока.

По реке названа историческая местность Киева Глубочица.


Фуражка оставила единственную извилинку на мозге?
Где здесь про судоходность? Посмотри свою писанину выше.
Берет начало - это ручей, а не река. И 9 км ей никак не хватит для судоходности.Кроме этого посмотри на рельеф Глыбочицкой, разность высот Лукьяновки и Подола. И представь какой поток должен по ней нестись, если это "судоходная" РЕКА.
Я понимаю, что тебе это трудно.
"Ночь наступает по команде "отбой"".
:mrgreen:

-----

Цілком можливо, так як за 100 км від Києва є зараз мілководна річка, про яку мені ще дід розказував, що колись була судоходна.

Така ще дрібниця, розказував що його батько, колись на тій річушці ловив рибу з лодки і заснув, так піймався сом, і за ніч протягнув лодку кілометрів 20, проснувся біля Кухарів (р.Тетерів).

Дивлячись зараз на той струмочок важко в таке повірити, але думаю, що про судоходність правда, так як ріки тут були набагато повноводніші.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:В общем нехотя назвали вилку 3100-3300 за метр однух. Ну а дальше разговор как то не задался

Как вариант
Менеджеры КАНа зазнались, головокружение от успехов.
Никонов решил их попустить, но не сам, а устами покупателей. Потому на последние дома , которые в проекте, выставил 99000 грн за метр, а на те, которые готовы-цены гораздо ниже. И покупаны говорят менеджерам всё, что думают.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Що у вас там за забудовники в КиЙові, що дають в розтермінування, а ціну НЕ фіксують? :shock:
Як так?
І що ведуться на таке лошкИ? :mrgreen:

Нє, ну знаю, що ціну до курсу доляра прив'язують....знаю, що ціну за м2 зразу піднімають, якщо в розтермінування, але ФІКСУЮТЬ!!!

То на яких у мовах в КиЙові продають у розтермінування?

Це ж, якщо без прив'язки, то зразу, після підписання договору, можна і лям за м2 ставити!

В чім прикол?
Хто на таке ведеться?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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