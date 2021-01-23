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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:24
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Igor3777
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Додано: Вів 26 січ, 2021 15:31
Долярчик написав:
Нє, ну знаю, що ціну до курсу доляра прив'язують....знаю, що ціну за м2 зразу піднімають, якщо в розтермінування, але ФІКСУЮТЬ!!!
Це ж, якщо без прив'язки, то зразу, після підписання договору, можна і лям за м2 ставити!
В чім прикол?
Хто на таке ведеться?
1)до долара прив'язується кан, при чому лише в сторону росту
2)без прив'язки було/є у аркади, УБ, КМБ, у яких ціни публічні, і при підвищенні ціни кв.м. понад 20% інвестор міг забрати свої кошти без комісії за НОВОЮ ціною. Це стримує апетити забудовника і більше 20% було лише в 15-16 роках, але нікому забирати було не вигідно.
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Ромасик
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