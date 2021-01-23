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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6348634963506351

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:31

  Долярчик написав:Нє, ну знаю, що ціну до курсу доляра прив'язують....знаю, що ціну за м2 зразу піднімають, якщо в розтермінування, але ФІКСУЮТЬ!!!

Це ж, якщо без прив'язки, то зразу, після підписання договору, можна і лям за м2 ставити!
В чім прикол?
Хто на таке ведеться?

1)до долара прив'язується кан, при чому лише в сторону росту
2)без прив'язки було/є у аркади, УБ, КМБ, у яких ціни публічні, і при підвищенні ціни кв.м. понад 20% інвестор міг забрати свої кошти без комісії за НОВОЮ ціною. Це стримує апетити забудовника і більше 20% було лише в 15-16 роках, але нікому забирати було не вигідно.
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Ромасик
 
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