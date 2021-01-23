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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6353635463556356>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:и это только хотелки, реальные сделки идут совсем по другим ценам

Почти слово в слово этот тезис звучал на этой ветке еще 10 лет назад, и звучит до сих пор. Правда, будь так на самом деле все эти годы - уже должно было бы "патриста" продаваться
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:29

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  reus написав:Зачем продавать сегодня дешево, если завтра можно продать дороже?


Логика самодура образца 2006-2008 гг. Но те чудаков еще можно понять и простить - опыта не имелось. А сегодняшних? :roll:
Точно. Останній шанс по легкому зрубати бабла - продати власну прелесть з космічними платіжками на тепло і через пів року купити дві таких.
не будь самодуром! Повір у свій прогноз:-)
Востаннє редагувалось Первый в Вів 26 січ, 2021 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:32

  Долярчик написав:
  Ромасик написав:1)до долара прив'язується кан, при чому лише в сторону росту

То КАН може і вище 20%+ ставити ціну, чи ні?
От Ріел теж прив'язує до доляра, якщо перший внесок менше 85%,а якщо перший внесок менший 60%, то і ціна ще й на м2 зростає! І чим менший перший внесок, тим дорожчий м2 рахують, але - ціну ФІКСУЮТЬ!
Тобто, як попав на курсі - це одне(твої проблеми, що пішов на цей ризик), але на м2 є ЧІТКА, ЗАФІКСОВАНА ЦІНА у договорі!

То які саме умови у КАНа і чи є ще більш хитрошпекані забудовники? :)

ставити може, але на це можна класти..
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:34

  Faceless написав:
  Sidus написав:и это только хотелки, реальные сделки идут совсем по другим ценам

Почти слово в слово этот тезис звучал на этой ветке еще 10 лет назад, и звучит до сих пор. Правда, будь так на самом деле все эти годы - уже должно было бы "патриста" продаваться


И, заметьте, за эти 10 лет средняя цена м2 потеряла 30%, что в деньгах составляет 550 долларов! Очень слабый аргумент вы использовали. И еще не забывайте, что 10 лет назад КРЖН был УЖЕ скорректирован после предшествовавшего роста, а сегодня - ЕЩЕ НЕ скорректирован
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:56

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Полазил по ЛУН. Даже те ценники, что светит Лун, по которым тяжело что-то купить в реальности, подросли с марта 2020 ("пик от которого нам только падать"(с)) практически по всем живым проектам. Клубу адептов Зрадио, кому сильно надо было купить, но кто решил послушать умного человека вооруженного статистикой, графиками и диаграммами, и подождать 18-30 месяцев, можно начинать волноваться.

аірмакс, а це яка стадія: негодування, змирення?

Это стадия "можно начинать волноваться".

Жизнь - боль:-(
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:01

  airmax78 написав:аірмакс, а це яка стадія: негодування, змирення?

Это стадия "можно начинать волноваться".[/quote]
Помнится Макс, как вы здесь также волновались, как сейчас советы раздаете с ухмылочкой, успехЪ он не вечный.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:10

  remark написав:
  airmax78 написав:Это стадия "можно начинать волноваться".

Помнится Макс, как вы здесь также волновались, как сейчас советы раздаете с ухмылочкой, успехЪ он не вечный.


Так ми всі на цій гілці щоб його продовжити:-)
Вчасно купити правильний об’єкт, вчасно його продати і потім вже купити два!!!
Просто у кожного своя стадія:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:44

  Vlad442 написав:Деньги ПФ во всем мире паркуются на РН, так как это самое безопасное вложение. У нас, благодаря импотенции государственной системы, накопительным пенсионным страхованием люди (лендлорды) занимаются сами, вне всяких фондов и отчислений.


А вы, я смотрю - большой любитель собственного голоса. Не надоело еще с умным видом козырять несуществующими знаниями? Если на ветке ранее можно было бросаться слухами и домыслами в расчете на невысокий уровень дискуссии, спешу разочаровать - я информационными помоями питаться не собираюсь и обязательно прореагирую.

Недвижимость пенсионным фондам не интересна! Во-первых, она неликвидна, во-вторых - требует не только финансового, но и административного управления, в-третьих, маловата по масштабам для институциональных денег

Зображення

2018 asset allocations in Fortune 1000 pension plans
https://www.willistowerswatson.com/en-U ... sion-plans
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Споры растишек и обвалистов по недвиге напоминают споры по курсу USD/UAH. Во время роста одна группа воодушевленно троллит другую и рисует желаемые и порою фантастические возможности роста. Во время падения меняются местами :)
fasser
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:20

  fasser написав:Споры растишек и обвалистов по недвиге напоминают споры по курсу USD/UAH. Во время роста одна группа воодушевленно троллит другую и рисует желаемые и порою фантастические возможности роста. Во время падения меняются местами :)


Якщо не секрет, зараз яка стадія?
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