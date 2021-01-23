Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:1)до долара прив'язується кан, при чому лише в сторону росту
То КАН може і вище 20%+ ставити ціну, чи ні? От Ріел теж прив'язує до доляра, якщо перший внесок менше 85%,а якщо перший внесок менший 60%, то і ціна ще й на м2 зростає! І чим менший перший внесок, тим дорожчий м2 рахують, але - ціну ФІКСУЮТЬ! Тобто, як попав на курсі - це одне(твої проблеми, що пішов на цей ризик), але на м2 є ЧІТКА, ЗАФІКСОВАНА ЦІНА у договорі!
То які саме умови у КАНа і чи є ще більш хитрошпекані забудовники?
Sidus написав:и это только хотелки, реальные сделки идут совсем по другим ценам
Почти слово в слово этот тезис звучал на этой ветке еще 10 лет назад, и звучит до сих пор. Правда, будь так на самом деле все эти годы - уже должно было бы "патриста" продаваться
И, заметьте, за эти 10 лет средняя цена м2 потеряла 30%, что в деньгах составляет 550 долларов! Очень слабый аргумент вы использовали. И еще не забывайте, что 10 лет назад КРЖН был УЖЕ скорректирован после предшествовавшего роста, а сегодня - ЕЩЕ НЕ скорректирован
airmax78 написав:Полазил по ЛУН. Даже те ценники, что светит Лун, по которым тяжело что-то купить в реальности, подросли с марта 2020 ("пик от которого нам только падать"(с)) практически по всем живым проектам. Клубу адептов Зрадио, кому сильно надо было купить, но кто решил послушать умного человека вооруженного статистикой, графиками и диаграммами, и подождать 18-30 месяцев, можно начинать волноваться.
Vlad442 написав:Деньги ПФ во всем мире паркуются на РН, так как это самое безопасное вложение. У нас, благодаря импотенции государственной системы, накопительным пенсионным страхованием люди (лендлорды) занимаются сами, вне всяких фондов и отчислений.
А вы, я смотрю - большой любитель собственного голоса. Не надоело еще с умным видом козырять несуществующими знаниями? Если на ветке ранее можно было бросаться слухами и домыслами в расчете на невысокий уровень дискуссии, спешу разочаровать - я информационными помоями питаться не собираюсь и обязательно прореагирую.
Недвижимость пенсионным фондам не интересна! Во-первых, она неликвидна, во-вторых - требует не только финансового, но и административного управления, в-третьих, маловата по масштабам для институциональных денег
Споры растишек и обвалистов по недвиге напоминают споры по курсу USD/UAH. Во время роста одна группа воодушевленно троллит другую и рисует желаемые и порою фантастические возможности роста. Во время падения меняются местами
fasser написав:Споры растишек и обвалистов по недвиге напоминают споры по курсу USD/UAH. Во время роста одна группа воодушевленно троллит другую и рисует желаемые и порою фантастические возможности роста. Во время падения меняются местами