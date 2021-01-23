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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:31
Первый написав:
Якщо не секрет, зараз яка стадія?
Звісно що ріст, тут на гілці переконали за це. Но так буде не завжди
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fasser
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Додано: Вів 26 січ, 2021 21:50
Первый написав: fasser написав:
Споры растишек и обвалистов по недвиге напоминают споры по курсу USD/UAH. Во время роста одна группа воодушевленно троллит другую и рисует желаемые и порою фантастические возможности роста. Во время падения меняются местами
Якщо не секрет, зараз яка стадія?
Стадія анонірованія.
Тільки хто на МОПи, хто на ціну, хто на ЛЛЛ (локація^3)
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flyman
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:05
flyman написав: Первый написав: fasser написав:
Споры растишек и обвалистов по недвиге напоминают споры по курсу USD/UAH. Во время роста одна группа воодушевленно троллит другую и рисует желаемые и порою фантастические возможности роста. Во время падения меняются местами
Якщо не секрет, зараз яка стадія?
Стадія анонірованія.
Тільки хто на МОПи, хто на ціну, хто на ЛЛЛ (локація^3)
щэ ладошкы не истёр анонируя на подорожщення кавалирок у самостроях ПС Жулян?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:07
remark написав: airmax78 написав:
Это стадия "можно начинать волноваться".
Помнится Макс, как вы здесь также волновались, как сейчас советы раздаете с ухмылочкой, успехЪ он не вечный.
Какой успех? Одна несчастная квартира, "купленная на пике" с наполовину сделанным ремонтом?
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:13
airmax78 написав: remark написав: airmax78 написав:
Это стадия "можно начинать волноваться".
Помнится Макс, как вы здесь также волновались, как сейчас советы раздаете с ухмылочкой, успехЪ он не вечный.
Какой успех? Одна несчастная квартира, "купленная на пике" с наполовину сделанным ремонтом?
главное, что дорожает и будет дорожать, не так ли?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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