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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6353635463556356

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:31

  Первый написав:Якщо не секрет, зараз яка стадія?

Звісно що ріст, тут на гілці переконали за це. Но так буде не завжди :roll:
fasser
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:50

  Первый написав:
  fasser написав:Споры растишек и обвалистов по недвиге напоминают споры по курсу USD/UAH. Во время роста одна группа воодушевленно троллит другую и рисует желаемые и порою фантастические возможности роста. Во время падения меняются местами :)


Якщо не секрет, зараз яка стадія?

Стадія анонірованія.
Тільки хто на МОПи, хто на ціну, хто на ЛЛЛ (локація^3)
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:05

  flyman написав:
  Первый написав:
  fasser написав:Споры растишек и обвалистов по недвиге напоминают споры по курсу USD/UAH. Во время роста одна группа воодушевленно троллит другую и рисует желаемые и порою фантастические возможности роста. Во время падения меняются местами :)


Якщо не секрет, зараз яка стадія?

Стадія анонірованія.
Тільки хто на МОПи, хто на ціну, хто на ЛЛЛ (локація^3)

щэ ладошкы не истёр анонируя на подорожщення кавалирок у самостроях ПС Жулян?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:07

  remark написав:
  airmax78 написав:Это стадия "можно начинать волноваться".

Помнится Макс, как вы здесь также волновались, как сейчас советы раздаете с ухмылочкой, успехЪ он не вечный.

Какой успех? Одна несчастная квартира, "купленная на пике" с наполовину сделанным ремонтом?
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:13

  airmax78 написав:
  remark написав:
  airmax78 написав:Это стадия "можно начинать волноваться".

Помнится Макс, как вы здесь также волновались, как сейчас советы раздаете с ухмылочкой, успехЪ он не вечный.

Какой успех? Одна несчастная квартира, "купленная на пике" с наполовину сделанным ремонтом?

главное, что дорожает и будет дорожать, не так ли?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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