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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6355635663576358>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:40

  kingkongovets написав:итак из рубрики "вести с полей"
сделки по продаже бизнес класса за последнее время - решил сравнить с ценами юнита

1) кардинал, 3к, 4 эт, 116,7м, после строителей, 218куе
2) 38я жемчужина, 2к, 14 эт, 86,6м, "с евроремонтом", 172 куе
3 )цп2, 2к, 3 эт, 80м, "якисный новый ремонт + мебель и техника" 260 куе
4) тетрис1, 2к, 13 эт, 77,6м, "дизайнерский ремонт + полный фарш" 305 куе

это реальный свежак
шо скажете?

+
спс за инфо
это гораздо более информативно чем абстрактные графики, диаграммы и сводки о кол-ве безработных в сша)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну ладно Тетрис и ЦП, но ценники на не самые модные МОПы - это безумие какое-то. Все же помнят сколько это реально стоило меньше 4х лет назад.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:58

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:итак из рубрики "вести с полей"
сделки по продаже бизнес класса за последнее время - решил сравнить с ценами юнита

1) кардинал, 3к, 4 эт, 116,7м, после строителей, 218куе
2) 38я жемчужина, 2к, 14 эт, 86,6м, "с евроремонтом", 172 куе
3 )цп2, 2к, 3 эт, 80м, "якисный новый ремонт + мебель и техника" 260 куе
4) тетрис1, 2к, 13 эт, 77,6м, "дизайнерский ремонт + полный фарш" 305 куе

это реальный свежак
шо скажете?

+
спс за инфо
это гораздо более информативно чем абстрактные графики, диаграммы и сводки о кол-ве безработных в сша)))


А главное - не может быть выдумкой, или подшаманенными данными. Ведь в интернете всегда правду говорят... особенно обезличенные учетки, за которыми непонятно кто стоит и с какой целью...

PS: еще одна новость с претензией на даражай :mrgreen:

По делу о бориспольском ЖК. ГБР вручило подозрение девелоперу Андрею Ваврышу
https://nv.ua/biz/consmarket/andreyu-va ... 37829.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:04

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:итак из рубрики "вести с полей"
сделки по продаже бизнес класса за последнее время - решил сравнить с ценами юнита

1) кардинал, 3к, 4 эт, 116,7м, после строителей, 218куе
2) 38я жемчужина, 2к, 14 эт, 86,6м, "с евроремонтом", 172 куе
3 )цп2, 2к, 3 эт, 80м, "якисный новый ремонт + мебель и техника" 260 куе
4) тетрис1, 2к, 13 эт, 77,6м, "дизайнерский ремонт + полный фарш" 305 куе

это реальный свежак
шо скажете?

+
спс за инфо
это гораздо более информативно чем абстрактные графики, диаграммы и сводки о кол-ве безработных в сша)))


А главное - не может быть выдумкой, или подшаманенными данными. Ведь в интернете всегда правду говорят... особенно обезличенные учетки, за которыми непонятно кто стоит и с какой целью...

PS: еще одна новость с претензией на даражай :mrgreen:

По делу о бориспольском ЖК. ГБР вручило подозрение девелоперу Андрею Ваврышу
https://nv.ua/biz/consmarket/andreyu-va ... 37829.html

Тяжело признавать, что реальность расходится с моделью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:07

  airmax78 написав:Тяжело признавать, что реальность расходится с моделью.


Вообще нетяжело:) Но это не так. Ты мой комментарий не просто так проигнорировал - сам ведь понимаешь, но менее подкованным головы продолжаешь морочить... Фу :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:34

  kingkongovets написав:итак из рубрики "вести с полей"
сделки по продаже бизнес класса за последнее время - решил сравнить с ценами юнита

1) кардинал, 3к, 4 эт, 116,7м, после строителей, 218куе
2) 38я жемчужина, 2к, 14 эт, 86,6м, "с евроремонтом", 172 куе
3 )цп2, 2к, 3 эт, 80м, "якисный новый ремонт + мебель и техника" 260 куе
4) тетрис1, 2к, 13 эт, 77,6м, "дизайнерский ремонт + полный фарш" 305 куе

это реальный свежак
шо скажете?

А шо за прикол с этой 38ой жемчужиной, там реально аппартаменты или жилой фонд? Потому что ее висит в разделе офисов очень много и причем давно
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 00:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:А шо за прикол с этой 38ой жемчужиной, там реально аппартаменты или жилой фонд? Потому что ее висит в разделе офисов очень много и причем давно

По документам аппартаменты, но многие под жилье покупают.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 00:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:1) кардинал, 3к, 4 эт, 116,7м, после строителей, 218куе
2) 38я жемчужина, 2к, 14 эт, 86,6м, "с евроремонтом", 172 куе
3 )цп2, 2к, 3 эт, 80м, "якисный новый ремонт + мебель и техника" 260 куе
4) тетрис1, 2к, 13 эт, 77,6м, "дизайнерский ремонт + полный фарш" 305 куе


Смысл покупать тетрис1 по цене тетрис2. В тетрис2 хотя бы паркинги в продаже есть ну и больше инфраструктуры. В тетрис1 только квартплата ниже, но это мелочь на фоне цены квартиры.

И в продолжение - смысл покупать в ЦП2 (на 3 этаже где высота потолков 2.8 а не 3 метра как идет в ЦП2 начиная с 5 этажа) почти по цене тетриса.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 01:15

zРадио
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вполне допускаю, что это правда.

1.Теневые схемы в стране продолжают работать по полной программе,они генерируют меньше денег (где-то что-то по мелочевке прикрутили, плюс кризис),но все равно это шальные ,незаработанные трудом,и все еще огромные деньги.
2.Публика напугана количественным смягчением в мире,сейчас таксисты об этом рассказывают, вот и результат.
3.Не знаю ситуацию в Киеве, но во Львове с достойными земельными участками и соответственно с будущими проектами - полная катастрофа. Ноль. А если где-то и пытались что -то вставить, выходит отработанная группа активистов и на этом все оканчивается, последний удачный проект в центре курировал лично бывший главный архитектор, который и купил чего -то там впоследствии под пол-лимона баксов под чужой фамилией естественно, о том,что это он я узнал от охранника,да и видел его лично ,так как также рядом недалеко нахожусь.

Другое дело, что не сильно разбираясь в указанных объектах ,кроме Тетриса ничего в остальных не понимаю, судя по ценам считаю все-таки,это безумием
Разве что все купили пресловутые нуворыши,у которых нетрудовые деньги.
Нет,ну могли покупать конечно бизнесмены, только бизнесмены,кто тянет такую сумму давно свои квартирные дела решили, и для себя и для родственников, а под сдачу, сомневаюсь,что им это интересно, хотя бы по фактору окупаемости, в бизнесе на несколько порядков быстрее вложенное отобьется.

По идее должны бы подупасть продажи в сегменте для обычного среднего класса в районе от 100 до 150 ытс.дол.
А также для тех,кто еле-еле нахомячивает тяжким трудом в сегменте 50-100 тыс.дол.

Ситуация в украинской экономике,подкачанной вертолетными деньгами,все равно напоминает карточный домик.

Тем более очень многие вложились в пирамиду именно до лета,максимум до начала осени текущего года.

И четкий девальвационный тренд гривны.

И четкая стрелка вверх по евро.

Не знаю есть ли смысл, учитывая этих два тренда именно сейчас вкладываться в бетон, и не стоит ли банально переждать в евро и посмотреть, что будет осенью, как они справятся с может не де-юре еще, но уже де-факто -депрессией в экономике.

Имею цифры ,правда по большим метражам, так называемый дизайнерский ремонт, с испанской плиткой,немецкой сантехникой,эстонской мягкой частью и с кухней Miele и т.п. и т.п. в квартире 150 метров,вроде бы уложились в где-то в 60 штук,т.е. 400 дол. квадрат,так вроде получается.
Отнять сумму ремонта по Тетрису,получится все равно больше 250 штук за достаточно маленькую квартирку.
Нет ну реально 2 комнаты 77 метров,это не слишком роскошное жилье для обеспеченного бизнесмена.
И Тетрис отнюдь не клубник малоэтажный, как бы там ни было это просто качественная навороченная высотка. Не знаю как там правда локация считается, что за место ?

С 2008-м не сравниваю,тогда просто катастрофа на РН была, но катаклизмов в экономике,курсе и на РН не слишком больших конечно - все равно ожидаю, как минимум коррекции ощутимой.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 01:24

Автор77 да что же вы все заладили про "решивших давно свои жилищные проблемы"?
На моем и соседнем этажах сейчас делают 3 ремонта. Все для себя. Все трое давно решили свои жилищные проблемы. Но потом подумали, и решили решить их еще раз.
airmax78
 
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