Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1.Теневые схемы в стране продолжают работать по полной программе,они генерируют меньше денег (где-то что-то по мелочевке прикрутили, плюс кризис),но все равно это шальные ,незаработанные трудом,и все еще огромные деньги. 2.Публика напугана количественным смягчением в мире,сейчас таксисты об этом рассказывают, вот и результат. 3.Не знаю ситуацию в Киеве, но во Львове с достойными земельными участками и соответственно с будущими проектами - полная катастрофа. Ноль. А если где-то и пытались что -то вставить, выходит отработанная группа активистов и на этом все оканчивается, последний удачный проект в центре курировал лично бывший главный архитектор, который и купил чего -то там впоследствии под пол-лимона баксов под чужой фамилией естественно, о том,что это он я узнал от охранника,да и видел его лично ,так как также рядом недалеко нахожусь.
Другое дело, что не сильно разбираясь в указанных объектах ,кроме Тетриса ничего в остальных не понимаю, судя по ценам считаю все-таки,это безумием Разве что все купили пресловутые нуворыши,у которых нетрудовые деньги. Нет,ну могли покупать конечно бизнесмены, только бизнесмены,кто тянет такую сумму давно свои квартирные дела решили, и для себя и для родственников, а под сдачу, сомневаюсь,что им это интересно, хотя бы по фактору окупаемости, в бизнесе на несколько порядков быстрее вложенное отобьется.
По идее должны бы подупасть продажи в сегменте для обычного среднего класса в районе от 100 до 150 ытс.дол. А также для тех,кто еле-еле нахомячивает тяжким трудом в сегменте 50-100 тыс.дол.
Ситуация в украинской экономике,подкачанной вертолетными деньгами,все равно напоминает карточный домик.
Тем более очень многие вложились в пирамиду именно до лета,максимум до начала осени текущего года.
И четкий девальвационный тренд гривны.
И четкая стрелка вверх по евро.
Не знаю есть ли смысл, учитывая этих два тренда именно сейчас вкладываться в бетон, и не стоит ли банально переждать в евро и посмотреть, что будет осенью, как они справятся с может не де-юре еще, но уже де-факто -депрессией в экономике.
Имею цифры ,правда по большим метражам, так называемый дизайнерский ремонт, с испанской плиткой,немецкой сантехникой,эстонской мягкой частью и с кухней Miele и т.п. и т.п. в квартире 150 метров,вроде бы уложились в где-то в 60 штук,т.е. 400 дол. квадрат,так вроде получается. Отнять сумму ремонта по Тетрису,получится все равно больше 250 штук за достаточно маленькую квартирку. Нет ну реально 2 комнаты 77 метров,это не слишком роскошное жилье для обеспеченного бизнесмена. И Тетрис отнюдь не клубник малоэтажный, как бы там ни было это просто качественная навороченная высотка. Не знаю как там правда локация считается, что за место ?
С 2008-м не сравниваю,тогда просто катастрофа на РН была, но катаклизмов в экономике,курсе и на РН не слишком больших конечно - все равно ожидаю, как минимум коррекции ощутимой.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 да что же вы все заладили про "решивших давно свои жилищные проблемы"? На моем и соседнем этажах сейчас делают 3 ремонта. Все для себя. Все трое давно решили свои жилищные проблемы. Но потом подумали, и решили решить их еще раз.