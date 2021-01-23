Додано: Сер 27 січ, 2021 01:15

Вполне допускаю, что это правда.1.Теневые схемы в стране продолжают работать по полной программе,они генерируют меньше денег (где-то что-то по мелочевке прикрутили, плюс кризис),но все равно это шальные ,незаработанные трудом,и все еще огромные деньги.2.Публика напугана количественным смягчением в мире,сейчас таксисты об этом рассказывают, вот и результат.3.Не знаю ситуацию в Киеве, но во Львове с достойными земельными участками и соответственно с будущими проектами - полная катастрофа. Ноль. А если где-то и пытались что -то вставить, выходит отработанная группа активистов и на этом все оканчивается, последний удачный проект в центре курировал лично бывший главный архитектор, который и купил чего -то там впоследствии под пол-лимона баксов под чужой фамилией естественно, о том,что это он я узнал от охранника,да и видел его лично ,так как также рядом недалеко нахожусь.Другое дело, что не сильно разбираясь в указанных объектах ,кроме Тетриса ничего в остальных не понимаю, судя по ценам считаю все-таки,это безумиемРазве что все купили пресловутые нуворыши,у которых нетрудовые деньги.Нет,ну могли покупать конечно бизнесмены, только бизнесмены,кто тянет такую сумму давно свои квартирные дела решили, и для себя и для родственников, а под сдачу, сомневаюсь,что им это интересно, хотя бы по фактору окупаемости, в бизнесе на несколько порядков быстрее вложенное отобьется.По идее должны бы подупасть продажи в сегменте для обычного среднего класса в районе от 100 до 150 ытс.дол.А также для тех,кто еле-еле нахомячивает тяжким трудом в сегменте 50-100 тыс.дол.Ситуация в украинской экономике,подкачанной вертолетными деньгами,все равно напоминает карточный домик.Тем более очень многие вложились в пирамиду именно до лета,максимум до начала осени текущего года.И четкий девальвационный тренд гривны.И четкая стрелка вверх по евро.Не знаю есть ли смысл, учитывая этих два тренда именно сейчас вкладываться в бетон, и не стоит ли банально переждать в евро и посмотреть, что будет осенью, как они справятся с может не де-юре еще, но уже де-факто -депрессией в экономике.Имею цифры ,правда по большим метражам, так называемый дизайнерский ремонт, с испанской плиткой,немецкой сантехникой,эстонской мягкой частью и с кухней Miele и т.п. и т.п. в квартире 150 метров,вроде бы уложились в где-то в 60 штук,т.е. 400 дол. квадрат,так вроде получается.Отнять сумму ремонта по Тетрису,получится все равно больше 250 штук за достаточно маленькую квартирку.Нет ну реально 2 комнаты 77 метров,это не слишком роскошное жилье для обеспеченного бизнесмена.И Тетрис отнюдь не клубник малоэтажный, как бы там ни было это просто качественная навороченная высотка. Не знаю как там правда локация считается, что за место ?С 2008-м не сравниваю,тогда просто катастрофа на РН была, но катаклизмов в экономике,курсе и на РН не слишком больших конечно - все равно ожидаю, как минимум коррекции ощутимой.