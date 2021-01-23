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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 січ, 2021 01:37
airmax78 Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нет ну это так на "мужицкий ум" я прикинул,общий тренд. Понятно, что количество новостроев сравнительно в общем количестве жилья невелико, и кто-то из сталинки переезжает в новый дом. кто -то родственникам из богатых буратин покупает, кому-то просто деньги жгут ляжку.
Хотел просто сказать :
1.Деньги в этой стране стали даваться с трудом, напрягом, в т.ч. и для "нетрудовиков" (кризис плюс экономика,которая трещит по швам требует ,чтобы хоть что-то по мелочи законопачивали в дырявой ванне),не говоря уже об обычном среднем классе.
2.Понимаю, что в Киеве за клубником надо с мешком золота на плечах приходить, но, к примеру, во Львове в 2017-м еще ,клубники в центре -также двушка 82 кв.м., нафаршированная всем мыслимым и немыслимым самим дорогим продавалась и покупалась за 150 тыс.дол.плюс паркинг наземный бонусом (!), плюс еще несколько бытовых помещений бонусом,и это самый крутой район города, ну как Липки в Киеве.
По качеству жизни Львов лучше Киева, правда , Киев - это вагон с деньгами, а Львов чисто для пенсионной жизни больше подходит.
3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.
Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.
А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.
Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: Сер 27 січ, 2021 01:41
Автор77
Да я ведь спорю не с тем, что приводимые в пример объекты первички увеличились в цене вместе с готовностью, а с тем, что это ошибочный подход анализа ) С уменьшением предложения выбор дешевого снизился - факт, но дорожая объектов одного уровня и степени готовности нет!
Приводил выше уже даже аналогию с ОПЖ и средним возрастом. Видимо, и она для них оказалась сложной. Что ж, могу еще проще - из меню Макдональдса, не меняя цены, забрали маленькую Колу, оставив только среднюю и большую, а загонялы бегают как прокаженные и кричат "даражаит"
Типа того )
PS: от американского QE в Украине долларов больше не стало. Сводный баланс ухудшается, за 3 кв. 2020-го имеем дефицит 0,5 млрд вместо профицита 2,2 млрд за аналогичный период 2019-го. Иностранцы активно сокращают операции, фиксируя кто прибыли, кто убытки, но в СКВ...
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zРадио
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Додано: Сер 27 січ, 2021 01:45
zРадио написав:Автор77
Да я ведь спорю не с тем, что приводимые в пример объекты первички увеличились в цене вместе с готовностью, а с тем, что это ошибочный подход анализа ) С уменьшением предложения выбор дешевого снизился - факт, но дорожая объектов одного уровня и степени готовности нет!
Приводил выше уже даже аналогию с ОПЖ и средним возрастом. Видимо, и она для них оказалась сложной. Что ж, могу еще проще - из меню Макдональдса забрали маленькую Колу, оставив только среднюю и большую, а загонялы бегают как прокаженные и кричат "даражаит"
Типа того )
PS: от американского QE в Украине долларов больше не стало. Сводный баланс ухудшается, за 3 кв. 2020-го имеет дефицит 0,5 млрд вместо профицита 2,2 млрд за аналогичный период 2019-го. Иностранцы активно сокращают операции, фиксируя кто прибыли, кто убытки, но в СКВ...
І це ще не включався доларовий пилосмок (ФЕДя не піднімав %)
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