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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6355635663576358

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 01:37

airmax78
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нет ну это так на "мужицкий ум" я прикинул,общий тренд. Понятно, что количество новостроев сравнительно в общем количестве жилья невелико, и кто-то из сталинки переезжает в новый дом. кто -то родственникам из богатых буратин покупает, кому-то просто деньги жгут ляжку.

Хотел просто сказать :

1.Деньги в этой стране стали даваться с трудом, напрягом, в т.ч. и для "нетрудовиков" (кризис плюс экономика,которая трещит по швам требует ,чтобы хоть что-то по мелочи законопачивали в дырявой ванне),не говоря уже об обычном среднем классе.

2.Понимаю, что в Киеве за клубником надо с мешком золота на плечах приходить, но, к примеру, во Львове в 2017-м еще ,клубники в центре -также двушка 82 кв.м., нафаршированная всем мыслимым и немыслимым самим дорогим продавалась и покупалась за 150 тыс.дол.плюс паркинг наземный бонусом (!), плюс еще несколько бытовых помещений бонусом,и это самый крутой район города, ну как Липки в Киеве.
По качеству жизни Львов лучше Киева, правда , Киев - это вагон с деньгами, а Львов чисто для пенсионной жизни больше подходит.

3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.

Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.

А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.

Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 01:41

Автор77

Да я ведь спорю не с тем, что приводимые в пример объекты первички увеличились в цене вместе с готовностью, а с тем, что это ошибочный подход анализа ) С уменьшением предложения выбор дешевого снизился - факт, но дорожая объектов одного уровня и степени готовности нет!

Приводил выше уже даже аналогию с ОПЖ и средним возрастом. Видимо, и она для них оказалась сложной. Что ж, могу еще проще - из меню Макдональдса, не меняя цены, забрали маленькую Колу, оставив только среднюю и большую, а загонялы бегают как прокаженные и кричат "даражаит" :mrgreen: Типа того )

PS: от американского QE в Украине долларов больше не стало. Сводный баланс ухудшается, за 3 кв. 2020-го имеем дефицит 0,5 млрд вместо профицита 2,2 млрд за аналогичный период 2019-го. Иностранцы активно сокращают операции, фиксируя кто прибыли, кто убытки, но в СКВ...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 01:45

  zРадио написав:Автор77

Да я ведь спорю не с тем, что приводимые в пример объекты первички увеличились в цене вместе с готовностью, а с тем, что это ошибочный подход анализа ) С уменьшением предложения выбор дешевого снизился - факт, но дорожая объектов одного уровня и степени готовности нет!

Приводил выше уже даже аналогию с ОПЖ и средним возрастом. Видимо, и она для них оказалась сложной. Что ж, могу еще проще - из меню Макдональдса забрали маленькую Колу, оставив только среднюю и большую, а загонялы бегают как прокаженные и кричат "даражаит" :mrgreen: Типа того )

PS: от американского QE в Украине долларов больше не стало. Сводный баланс ухудшается, за 3 кв. 2020-го имеет дефицит 0,5 млрд вместо профицита 2,2 млрд за аналогичный период 2019-го. Иностранцы активно сокращают операции, фиксируя кто прибыли, кто убытки, но в СКВ...

І це ще не включався доларовий пилосмок (ФЕДя не піднімав %)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6355635663576358
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