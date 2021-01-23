Додано: Сер 27 січ, 2021 01:37

Нет ну это так на "мужицкий ум" я прикинул,общий тренд. Понятно, что количество новостроев сравнительно в общем количестве жилья невелико, и кто-то из сталинки переезжает в новый дом. кто -то родственникам из богатых буратин покупает, кому-то просто деньги жгут ляжку.Хотел просто сказать :1.Деньги в этой стране стали даваться с трудом, напрягом, в т.ч. и для "нетрудовиков" (кризис плюс экономика,которая трещит по швам требует ,чтобы хоть что-то по мелочи законопачивали в дырявой ванне),не говоря уже об обычном среднем классе.2.Понимаю, что в Киеве за клубником надо с мешком золота на плечах приходить, но, к примеру, во Львове в 2017-м еще ,клубники в центре -также двушка 82 кв.м., нафаршированная всем мыслимым и немыслимым самим дорогим продавалась и покупалась за 150 тыс.дол.плюс паркинг наземный бонусом (!), плюс еще несколько бытовых помещений бонусом,и это самый крутой район города, ну как Липки в Киеве.По качеству жизни Львов лучше Киева, правда , Киев - это вагон с деньгами, а Львов чисто для пенсионной жизни больше подходит.3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.