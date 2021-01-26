Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Да я ведь спорю не с тем, что приводимые в пример объекты первички увеличились в цене вместе с готовностью, а с тем, что это ошибочный подход анализа ) С уменьшением предложения выбор дешевого снизился - факт, но дорожая объектов одного уровня и степени готовности нет!
Приводил выше уже даже аналогию с ОПЖ и средним возрастом. Видимо, и она для них оказалась сложной. Что ж, могу еще проще - из меню Макдональдса, не меняя цены, забрали маленькую Колу, оставив только среднюю и большую, а загонялы бегают как прокаженные и кричат "даражаит" Типа того )
PS: от американского QE в Украине долларов больше не стало. Сводный баланс ухудшается, за 3 кв. 2020-го имеем дефицит 0,5 млрд вместо профицита 2,2 млрд за аналогичный период 2019-го. Иностранцы активно сокращают операции, фиксируя кто прибыли, кто убытки, но в СКВ...
Да я ведь спорю не с тем, что приводимые в пример объекты первички увеличились в цене вместе с готовностью, а с тем, что это ошибочный подход анализа ) С уменьшением предложения выбор дешевого снизился - факт, но дорожая объектов одного уровня и степени готовности нет!
Приводил выше уже даже аналогию с ОПЖ и средним возрастом. Видимо, и она для них оказалась сложной. Что ж, могу еще проще - из меню Макдональдса забрали маленькую Колу, оставив только среднюю и большую, а загонялы бегают как прокаженные и кричат "даражаит" Типа того )
PS: от американского QE в Украине долларов больше не стало. Сводный баланс ухудшается, за 3 кв. 2020-го имеет дефицит 0,5 млрд вместо профицита 2,2 млрд за аналогичный период 2019-го. Иностранцы активно сокращают операции, фиксируя кто прибыли, кто убытки, но в СКВ...
І це ще не включався доларовий пилосмок (ФЕДя не піднімав %)
И в продолжение - смысл покупать в ЦП2 (на 3 этаже где высота потолков 2.8 а не 3 метра как идет в ЦП2 начиная с 5 этажа) почти по цене тетриса.
Наверное смысл в том, что ЦП2 квартира с ремонтом, а тетрис без. Посмотрел Лун На сегодня в ЦП2 есть нормальный 12й этаж 2к с террасой за 3к/метр с ремонтом (вместо 3й этаж за 3250/метр). И Парк авеню высокий этаж 2к/метр с ремонтом в трехе.
Смысл покупать тетрис1 по цене тетрис2. В тетрис2 хотя бы паркинги в продаже есть ну и больше инфраструктуры. В тетрис1 только квартплата ниже, но это мелочь на фоне цены квартиры.
И в продолжение - смысл покупать в ЦП2 (на 3 этаже где высота потолков 2.8 а не 3 метра как идет в ЦП2 начиная с 5 этажа) почти по цене тетриса.
Очень интересно. кейсы реальные, но я думаю сделки проводил не этот брокер от которого инфо. Потому как в ЦП продажу на 3 этаже там где 80м2 я знаю, я даже знаю хозяйку квартиры, и она вначале выставлялась за 280к, а потом была действительно 260к, но был торг и ушла эта квартира за 250к.
Все таки в сравнении с тетрисом за 305к разница в 55к может быть решающей. Плюс не исключаю что люди ещё думали о цене паркинга, который в цп стоит 25, а в тетрисе 50к. А если 2 машины... то уже типа разница 100к будет, что очень не мало)))
По 38 жемчужине- они ее тупо не могут распродать, загнали туда своих стройбанов и клепают однотипные ремонты в надежде продать с ремонтом быстрее. Ремонты естественно дешёвые, но выглядят более менее симпатично. Но тяжело назвать ,,евроремонтом,, когда электрика всей квартиры висит на 3-х автоматах, на потолке самый дешёвый натяжной потолок, а на полу дешёвый ламинат. Ну то такое. Вообщем ККЦ, спасибо за выборку, интересно.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Vlad442 написав:Деньги ПФ во всем мире паркуются на РН, так как это самое безопасное вложение. У нас, благодаря импотенции государственной системы, накопительным пенсионным страхованием люди (лендлорды) занимаются сами, вне всяких фондов и отчислений.
А вы, я смотрю - большой любитель собственного голоса. Не надоело еще с умным видом козырять несуществующими знаниями? Если на ветке ранее можно было бросаться слухами и домыслами в расчете на невысокий уровень дискуссии, спешу разочаровать - я информационными помоями питаться не собираюсь и обязательно прореагирую.
Недвижимость пенсионным фондам не интересна! Во-первых, она неликвидна, во-вторых - требует не только финансового, но и административного управления, в-третьих, маловата по масштабам для институциональных денег
Нет ну это так на "мужицкий ум" я прикинул,общий тренд. Понятно, что количество новостроев сравнительно в общем количестве жилья невелико, и кто-то из сталинки переезжает в новый дом. кто -то родственникам из богатых буратин покупает, кому-то просто деньги жгут ляжку.
Хотел просто сказать :
1.Деньги в этой стране стали даваться с трудом, напрягом, в т.ч. и для "нетрудовиков" (кризис плюс экономика,которая трещит по швам требует ,чтобы хоть что-то по мелочи законопачивали в дырявой ванне),не говоря уже об обычном среднем классе.
2.Понимаю, что в Киеве за клубником надо с мешком золота на плечах приходить, но, к примеру, во Львове в 2017-м еще ,клубники в центре -также двушка 82 кв.м., нафаршированная всем мыслимым и немыслимым самим дорогим продавалась и покупалась за 150 тыс.дол.плюс паркинг наземный бонусом (!), плюс еще несколько бытовых помещений бонусом,и это самый крутой район города, ну как Липки в Киеве. По качеству жизни Львов лучше Киева, правда , Киев - это вагон с деньгами, а Львов чисто для пенсионной жизни больше подходит.
3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.
Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.
А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.
Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.
Да не переедите вы в старую Европу (еще скажите в Северную). Может, конечно, вы и купите там что-то небольшое в ипенях за 300К евро, но как вы там жить будете, на что? Там на 500евро в месяц можно ноги протянуть. Не знаю хватит ли на налоги и коммуналку за конурку.
airmax78 написав:Да не переедите вы в старую Европу (еще скажите в Северную). Может, конечно, вы и купите там что-то небольшое в ипенях за 300К евро, но как вы там жить будете, на что? Там на 500евро в месяц можно ноги протянуть. Не знаю хватит ли на налоги и коммуналку за конурку.
Почему нет? Многие коллеги в смежном проекте переехали к команде в тот самый Амстердам и окресности, большая половина выбрала проживание в доме. Вернулся только один, по семейным обстоятельствам. Амбиций модных мопов в новострое в центре у них разумеется нет, но инфраструктура, уровень жизни и прочее перекрывает с запасом отсутствие "тетриса" в собственности там. А цены на http://funda.nl можно посмотреть