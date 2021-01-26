Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Нет ну это так на "мужицкий ум" я прикинул,общий тренд. Понятно, что количество новостроев сравнительно в общем количестве жилья невелико, и кто-то из сталинки переезжает в новый дом. кто -то родственникам из богатых буратин покупает, кому-то просто деньги жгут ляжку.
Хотел просто сказать :
1.Деньги в этой стране стали даваться с трудом, напрягом, в т.ч. и для "нетрудовиков" (кризис плюс экономика,которая трещит по швам требует ,чтобы хоть что-то по мелочи законопачивали в дырявой ванне),не говоря уже об обычном среднем классе.
2.Понимаю, что в Киеве за клубником надо с мешком золота на плечах приходить, но, к примеру, во Львове в 2017-м еще ,клубники в центре -также двушка 82 кв.м., нафаршированная всем мыслимым и немыслимым самим дорогим продавалась и покупалась за 150 тыс.дол.плюс паркинг наземный бонусом (!), плюс еще несколько бытовых помещений бонусом,и это самый крутой район города, ну как Липки в Киеве. По качеству жизни Львов лучше Киева, правда , Киев - это вагон с деньгами, а Львов чисто для пенсионной жизни больше подходит.
3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.
Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.
А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.
Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.
Да не переедите вы в старую Европу (еще скажите в Северную). Может, конечно, вы и купите там что-то небольшое в ипенях за 300К евро, но как вы там жить будете, на что? Там на 500евро в месяц можно ноги протянуть. Не знаю хватит ли на налоги и коммуналку за конурку.
Я жив на 1000 злотих зимою та 950 літом. Якщо відняти оренду і комуналку, то на решту 300 злотих (10 в день).
Конговец, у вас субъективное мнение касательно центра. Люди выбирающие пох, заокружную, Юнит, или Оболонь делают это по каким-то своим соображением. . И когда в их ипенях появляется что-то похожее на бизнес класс они в экстазе. Недавно говорил про видовую трешку в Рус гавани, которая ушла чуть дешевле, чем квартира вашего друга в Кардинале. Я почему-то уверен, что КАН найдет своих покупателей, не без труда конечно, но найдет. Что самое интересное по 3куе есть бронь.)) Вчера человек, под удивлённые возгласы ввсего чата Юнит сити, подписал квартиру. Сказал, что нравится концепция и подходит локация. Так что как то так
airmax78 написав:Да не переедите вы в старую Европу (еще скажите в Северную). Может, конечно, вы и купите там что-то небольшое в ипенях за 300К евро, но как вы там жить будете, на что? Там на 500евро в месяц можно ноги протянуть. Не знаю хватит ли на налоги и коммуналку за конурку.
Почему нет? Многие коллеги в смежном проекте переехали к команде в тот самый Амстердам и окресности, большая половина выбрала проживание в доме. Вернулся только один, по семейным обстоятельствам. Амбиций модных мопов в новострое в центре у них разумеется нет, но инфраструктура, уровень жизни и прочее перекрывает с запасом отсутствие "тетриса" в собственности там. А цены на http://funda.nl можно посмотреть
Если мы говорим об IT, то переезжать на работу, прибавляя в чистой зп хотя бы в 1.5 раза - конечно, надо переезжать и стоимость недвиги в Киеве к этому решению особого отношения не имеет. Но сколько потенциальных покупателей в Киеве стоят перед таким выбором? А если вы живете в Киеве и, пока, никуда не собираетесь, то какая вам разница, что за цену однухи в ЦП вы можете купить однуху в старом фонде на окраине Амстердама? И вообще, если бы оно все было так однозначно и просто: нерезы в сторону Киева вообще бы не смотрели. Купили себе по третьей однушке на окраине Амстера и успокоились. А у нас сейчас даже есть девелопер, который, в основном, на нерезов и ориентируется.