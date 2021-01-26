RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6356635763586359

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:30

  airmax78 написав:
  Автор77 написав:airmax78
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нет ну это так на "мужицкий ум" я прикинул,общий тренд. Понятно, что количество новостроев сравнительно в общем количестве жилья невелико, и кто-то из сталинки переезжает в новый дом. кто -то родственникам из богатых буратин покупает, кому-то просто деньги жгут ляжку.

Хотел просто сказать :

1.Деньги в этой стране стали даваться с трудом, напрягом, в т.ч. и для "нетрудовиков" (кризис плюс экономика,которая трещит по швам требует ,чтобы хоть что-то по мелочи законопачивали в дырявой ванне),не говоря уже об обычном среднем классе.

2.Понимаю, что в Киеве за клубником надо с мешком золота на плечах приходить, но, к примеру, во Львове в 2017-м еще ,клубники в центре -также двушка 82 кв.м., нафаршированная всем мыслимым и немыслимым самим дорогим продавалась и покупалась за 150 тыс.дол.плюс паркинг наземный бонусом (!), плюс еще несколько бытовых помещений бонусом,и это самый крутой район города, ну как Липки в Киеве.
По качеству жизни Львов лучше Киева, правда , Киев - это вагон с деньгами, а Львов чисто для пенсионной жизни больше подходит.

3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.

Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.

А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.

Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.

Да не переедите вы в старую Европу (еще скажите в Северную). Может, конечно, вы и купите там что-то небольшое в ипенях за 300К евро, но как вы там жить будете, на что? Там на 500евро в месяц можно ноги протянуть. Не знаю хватит ли на налоги и коммуналку за конурку.

Я жив на 1000 злотих зимою та 950 літом.
Якщо відняти оренду і комуналку, то на решту 300 злотих (10 в день).
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23206
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:34

Конговец, у вас субъективное мнение касательно центра. Люди выбирающие пох, заокружную, Юнит, или Оболонь делают это по каким-то своим соображением. . И когда в их ипенях появляется что-то похожее на бизнес класс они в экстазе.
Недавно говорил про видовую трешку в Рус гавани, которая ушла чуть дешевле, чем квартира вашего друга в Кардинале.
Я почему-то уверен, что КАН найдет своих покупателей, не без труда конечно, но найдет. Что самое интересное по 3куе есть бронь.)) Вчера человек, под удивлённые возгласы ввсего чата Юнит сити, подписал квартиру. Сказал, что нравится концепция и подходит локация. Так что как то так
hume
 
Повідомлень: 7251
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:40

  flyman написав:..
Якщо відняти оренду і комуналку, то на решту 300 злотих (10 в день).

70 гривен в день, Карл!
похудели трохи?
sequence
 
Повідомлень: 4505
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:42

  sequence написав:
  flyman написав:..
Якщо відняти оренду і комуналку, то на решту 300 злотих (10 в день).

70 гривен в день, Карл!
похудели трохи?

хотів, і не вийшло
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23206
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1750 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:42

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Якщо відняти оренду і комуналку, то на решту 300 злотих (10 в день).

70 гривен в день, Карл!
похудели трохи?

хотів, і не вийшло

опухли, получается с голоду, шоле?
вы тогось, берегите себя
sequence
 
Повідомлень: 4505
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:47

  fasser написав:
  airmax78 написав:Да не переедите вы в старую Европу (еще скажите в Северную). Может, конечно, вы и купите там что-то небольшое в ипенях за 300К евро, но как вы там жить будете, на что? Там на 500евро в месяц можно ноги протянуть. Не знаю хватит ли на налоги и коммуналку за конурку.

Почему нет? Многие коллеги в смежном проекте переехали к команде в тот самый Амстердам и окресности, большая половина выбрала проживание в доме. Вернулся только один, по семейным обстоятельствам. Амбиций модных мопов в новострое в центре у них разумеется нет, но инфраструктура, уровень жизни и прочее перекрывает с запасом отсутствие "тетриса" в собственности там. А цены на http://funda.nl можно посмотреть

Если мы говорим об IT, то переезжать на работу, прибавляя в чистой зп хотя бы в 1.5 раза - конечно, надо переезжать и стоимость недвиги в Киеве к этому решению особого отношения не имеет.
Но сколько потенциальных покупателей в Киеве стоят перед таким выбором?
А если вы живете в Киеве и, пока, никуда не собираетесь, то какая вам разница, что за цену однухи в ЦП вы можете купить однуху в старом фонде на окраине Амстердама?
И вообще, если бы оно все было так однозначно и просто: нерезы в сторону Киева вообще бы не смотрели. Купили себе по третьей однушке на окраине Амстера и успокоились. А у нас сейчас даже есть девелопер, который, в основном, на нерезов и ориентируется.
airmax78
 
Повідомлень: 37515
З нами з: 25.10.12
Подякував: 907 раз.
Подякували: 4505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Вчера человек, под удивлённые возгласы ввсего чата Юнит сити, подписал квартиру. Сказал, что нравится концепция и подходит локация. Так что как то

там вроде 64 квартиры. 1 человек-не показатель.
Даже в наши времена есть люди, которые покупают Черри Тигго в салоне или какой-то FAW
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11688
З нами з: 10.06.11
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:54

  sequence написав:
  flyman написав:..
Якщо відняти оренду і комуналку, то на решту 300 злотих (10 в день).

70 гривен в день, Карл!
похудели трохи?

На мивине не похудеешь.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10339
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2963 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:55

  Serg-ik написав:
  hume написав:Вчера человек, под удивлённые возгласы ввсего чата Юнит сити, подписал квартиру. Сказал, что нравится концепция и подходит локация. Так что как то

там вроде 64 квартиры. 1 человек-не показатель.
Даже в наши времена есть люди, которые покупают Черри Тигго в салоне или какой-то FAW

Серж, толсто, очень толсто. Я тоже уже не могу позволить себе ни Тетрис, ни даже Юнит, но это не повод кидаться в них какахами.
airmax78
 
Повідомлень: 37515
З нами з: 25.10.12
Подякував: 907 раз.
Подякували: 4505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:04

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Якщо відняти оренду і комуналку, то на решту 300 злотих (10 в день).

70 гривен в день, Карл!
похудели трохи?

хотів, і не вийшло

Так, в пшехів в супермаркетах і обрізки шинок/ковбас можна купити за копійки, чи інші продукти, яким завтра закінчується термін придатності.

А в Ненці що? - максимум наліплять червоний цінник зі знижкою 30%!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9493
З нами з: 19.10.15
Подякував: 567 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6356635763586359
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
136 235898
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 10:26
finyr2021
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1972, 1973, 1974
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19739 3359189
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 14:10
airmax78
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20841
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18534)
27.01.2021 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.