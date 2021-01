Додано: Сер 27 січ, 2021 14:11

Первый написав: Смішний Ти.

Нафантазувати що капец:-) як і твій друг зРадіо. Два поля ягоди. Один фантазує щодо статистики, інший щодо облізлих хрущиків.

Просто читай і думай, не включай фантазію.



Ніхто не писав що дорогожичі круче ділової.

А от квартира в тетрісі таки краще чим квартира в сталінці:-)

Щодо нове однозначно краще, це хто писав?

Ніхто. Не фантазуй.

ишь как подгорело - тыкать он мне начал)

а я всегда к тебе с уважением старался относиться, несмотря на наши разногласия

ты так и не смог понять о чем мы с тобой спорили и что я тебе пытался все это время объяснить

а я все удивлялся, почему прописную базовую истину, на которой стоит весь риал эстейт, о том шо ключевым фактором ценности недвиги является локация, я должен объяснять вменяемому человеку, я ж не мог себе даже представить, шо ты реально невменяемый и до тебя так ничего и не дошло

это не я о хрущах фантазирую, это ты заипал их фоточками

и шо новое всегда лучше старого писал именно ты и для подтверждения постоянно с победным видом тыкал цены условного цп по сравнению с рядом стоящими трехэтажными хибарами и их фото - я так и не смог у тебя добиться шо же именно ты хотел этим сказать?

а теперь, когда абсурдность твоей теории видна на примере сравнения цен воздуха юнита и готовой хаты тетриса, ты включил заднюю и начал исполнять шо кто то там фантазирует и ты этого не говорил?

"рынок все расставляет по своим местам", "цена решает" - это не твои слова? это я фантазирую?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.