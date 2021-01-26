Як так?
А як же:
- зроблено з сіжого м'яса вищого гатунку!
- з м'яса молодих, незайманих свинок!
- трохи прикопчених на вишнево-яблуневих дровах!
- і додано трішки смецій для смаку!
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:13
"Ми ввечері зробили - а ви вранці свіженьке купили!" ©)))
Як так?
А як же:
- зроблено з сіжого м'яса вищого гатунку!
- з м'яса молодих, незайманих свинок!
- трохи прикопчених на вишнево-яблуневих дровах!
- і додано трішки смецій для смаку!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:14
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:16
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ковбаса (спражня) за визначенням не може бути дешевше м'яса, тим паче "свіжого вищого ґатунку". Ну і гастрономічний форум трохи не тут
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:40
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:44
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:49
Готовьтесь платить дань и все доказывать за все годы независимости, еще и за своих отцов и дедов!
https://news.finance.ua/ru/news/-/48621 ... a-etot-god
Оманские оффшоры скудеют и американская мама уже миллионы потратила. Хлопцы пошли вразнос.
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:51
Такая же реальная, как та, что висела на балансах отошедших в мир иной Bear Stearns и Lehman Brothers в виде секьюритизированной ипотеки? Отвечая прямо на ваш вопрос - есть такая уверенность. На то отчет и называется asset allocation, чтобы раскрывать реальные направления инвестиций. Но можно открыть и конкретные фонды, посмотреть, что находится внутри их портфелей. Вот, например, один из крупнейших в мире норвежский пенсионный фонд NBIM: в разделе equity - список акций конкретных компаний, а разделе real estate - список объектов недвижимости с реальными адресами
PS: к слову, акциями компаний и прямыми инвестициями фонд владеет практически по всему миру, в том числе Украине, а вот недвижимостью - только в 5 передовых странах мира, среди которых, разумеется, Украины нет. Это то, о чем я неустанно говорю растишкам - не закапывайте все деньги там, откуда в силу низкой ликвидности и географических рисков вы их не сможете откопать!
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:59
не знаю як зараз, але 5 років тому за 10 злотих можна було закупитися в Польщі умовними "йогуртами і сібасами" покрутіше чим акурт в Анталії
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:11
ишь как подгорело - тыкать он мне начал)
а я всегда к тебе с уважением старался относиться, несмотря на наши разногласия
ты так и не смог понять о чем мы с тобой спорили и что я тебе пытался все это время объяснить
а я все удивлялся, почему прописную базовую истину, на которой стоит весь риал эстейт, о том шо ключевым фактором ценности недвиги является локация, я должен объяснять вменяемому человеку, я ж не мог себе даже представить, шо ты реально невменяемый и до тебя так ничего и не дошло
это не я о хрущах фантазирую, это ты заипал их фоточками
и шо новое всегда лучше старого писал именно ты и для подтверждения постоянно с победным видом тыкал цены условного цп по сравнению с рядом стоящими трехэтажными хибарами и их фото - я так и не смог у тебя добиться шо же именно ты хотел этим сказать?
а теперь, когда абсурдность твоей теории видна на примере сравнения цен воздуха юнита и готовой хаты тетриса, ты включил заднюю и начал исполнять шо кто то там фантазирует и ты этого не говорил?
"рынок все расставляет по своим местам", "цена решает" - это не твои слова? это я фантазирую?
для тебя недвига имеет лишь две функции - купил/продал, ни об аренде, ни о комфорте проживания в ней ты никогда не думал, тебя интересовала и интересует лишь маржа с перепродажи и в этом наше с тобой кардинальное различие
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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