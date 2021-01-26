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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6359636063616362>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:13

"Ми ввечері зробили - а ви вранці свіженьке купили!" ©)))

  sequence написав:
  Долярчик написав:..на 20грн купити ковбаски - теж рахується, що "сьогодні їв м'ясо" ..

это самообман - нет там мяса, есть соя, хрящи, сало, нитрит натрия, ароматизатор "мясо кенгуру" и еще какая хрень. Не употребляйте такую гадость, такое собака голодная не съест.
Берегите себя

Як так? :shock: :mrgreen:

А як же:
- зроблено з сіжого м'яса вищого гатунку!
- з м'яса молодих, незайманих свинок!
- трохи прикопчених на вишнево-яблуневих дровах!
- і додано трішки смецій для смаку!
:mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:14

  Первый написав:Зи. Нежитлове у Варшавському штурмує 3 куе за квадрат...

Капець...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:16

  Первый написав:Зи. Нежитлове у Варшавському штурмує 3 куе за квадрат...

Та хай штурмуэ )) кому оно нафиг сдалось в том месте по такой цене? Знаете какая рентабельность там будет по этой цене?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
  sequence написав:
  Долярчик написав:..на 20грн купити ковбаски - теж рахується, що "сьогодні їв м'ясо" ..

это самообман - нет там мяса, есть соя, хрящи, сало, нитрит натрия, ароматизатор "мясо кенгуру" и еще какая хрень. Не употребляйте такую гадость, такое собака голодная не съест.
Берегите себя

Як так? :shock: :mrgreen:

А як же:
- зроблено з сіжого м'яса вищого гатунку!
- з м'яса молодих, незайманих свинок!
- трохи прикопчених на вишнево-яблуневих дровах!
- і додано трішки смецій для смаку!
:mrgreen:


Ковбаса (спражня) за визначенням не може бути дешевше м'яса, тим паче "свіжого вищого ґатунку". Ну і гастрономічний форум трохи не тут
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:40

  Sidus написав:
  Первый написав:Зи. Нежитлове у Варшавському штурмує 3 куе за квадрат...

Та хай штурмуэ )) кому оно нафиг сдалось в том месте по такой цене? Знаете какая рентабельность там будет по этой цене?

Стадия отрицания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:44

  airmax78 написав:
  Sidus написав:
  Первый написав:Зи. Нежитлове у Варшавському штурмує 3 куе за квадрат...

Та хай штурмуэ )) кому оно нафиг сдалось в том месте по такой цене? Знаете какая рентабельность там будет по этой цене?

Стадия отрицания.


Стадия освоил арифметику :)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:49

Готовьтесь платить дань и все доказывать за все годы независимости, еще и за своих отцов и дедов!
https://news.finance.ua/ru/news/-/48621 ... a-etot-god
Оманские оффшоры скудеют и американская мама уже миллионы потратила. Хлопцы пошли вразнос.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:51

  trololo написав:есть уверенность, что в раздел фондовые активы не входят ETF REIT? которые по факту реальная недвижка?


Такая же реальная, как та, что висела на балансах отошедших в мир иной Bear Stearns и Lehman Brothers в виде секьюритизированной ипотеки? :mrgreen: Отвечая прямо на ваш вопрос - есть такая уверенность. На то отчет и называется asset allocation, чтобы раскрывать реальные направления инвестиций. Но можно открыть и конкретные фонды, посмотреть, что находится внутри их портфелей. Вот, например, один из крупнейших в мире норвежский пенсионный фонд NBIM: в разделе equity - список акций конкретных компаний, а разделе real estate - список объектов недвижимости с реальными адресами

https://www.nbim.no/en/the-fund/holding ... lsize=true

PS: к слову, акциями компаний и прямыми инвестициями фонд владеет практически по всему миру, в том числе Украине, а вот недвижимостью - только в 5 передовых странах мира, среди которых, разумеется, Украины нет. Это то, о чем я неустанно говорю растишкам - не закапывайте все деньги там, откуда в силу низкой ликвидности и географических рисков вы их не сможете откопать!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:59

  sequence написав:
  Долярчик написав:.. чи інші продукти, яким завтра закінчується термін придатності.
..

средиземноморская диета?
я какбэ понимаю, что у нас на такие деньги вынуждены жить 80% стариков, но там потребности меньше, зачастую натуральное хозяйство выручает.
а тут молодой-здоровый и на 2-3 бакса в день?
притом, ладно бы денех не было, но создавать себе искусственные ограничения непонятно ради какой цели? Скупкой полуподвалов в дальнем периметре столицы?

не знаю як зараз, але 5 років тому за 10 злотих можна було закупитися в Польщі умовними "йогуртами і сібасами" покрутіше чим акурт в Анталії
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:11

  Первый написав:Смішний Ти.
Нафантазувати що капец:-) як і твій друг зРадіо. Два поля ягоди. Один фантазує щодо статистики, інший щодо облізлих хрущиків.
Просто читай і думай, не включай фантазію.

Ніхто не писав що дорогожичі круче ділової.
А от квартира в тетрісі таки краще чим квартира в сталінці:-)
Щодо нове однозначно краще, це хто писав?
Ніхто. Не фантазуй.


ишь как подгорело - тыкать он мне начал)
а я всегда к тебе с уважением старался относиться, несмотря на наши разногласия
ты так и не смог понять о чем мы с тобой спорили и что я тебе пытался все это время объяснить
а я все удивлялся, почему прописную базовую истину, на которой стоит весь риал эстейт, о том шо ключевым фактором ценности недвиги является локация, я должен объяснять вменяемому человеку, я ж не мог себе даже представить, шо ты реально невменяемый и до тебя так ничего и не дошло
это не я о хрущах фантазирую, это ты заипал их фоточками
и шо новое всегда лучше старого писал именно ты и для подтверждения постоянно с победным видом тыкал цены условного цп по сравнению с рядом стоящими трехэтажными хибарами и их фото - я так и не смог у тебя добиться шо же именно ты хотел этим сказать?
а теперь, когда абсурдность твоей теории видна на примере сравнения цен воздуха юнита и готовой хаты тетриса, ты включил заднюю и начал исполнять шо кто то там фантазирует и ты этого не говорил?
"рынок все расставляет по своим местам", "цена решает" - это не твои слова? это я фантазирую?
для тебя недвига имеет лишь две функции - купил/продал, ни об аренде, ни о комфорте проживания в ней ты никогда не думал, тебя интересовала и интересует лишь маржа с перепродажи и в этом наше с тобой кардинальное различие
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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