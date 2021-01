Додано: Сер 27 січ, 2021 14:25

hume написав: Но эта концепция застройки мега выигрышная при продаже на массивах. Опять же при таких ценниках в этих районах проще арендовать. Но эта концепция застройки мега выигрышная при продаже на массивах. Опять же



... пока нет ипотеки ... пока нет ипотеки

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.