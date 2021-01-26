Однозначно.
По текущим ценникам это делать, как минимум, странно что-ли.
Но эта концепция застройки мега выигрышная при продаже на массивах. Опять же при таких ценниках в этих районах проще арендовать.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:17
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:25
... пока нет ипотеки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|