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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6359636063616362

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:17

  Прохожий написав:[
но текущие ценники заставляют ОЧЕНЬ задуматься а стоит ли оно того?
Я думаю нет

Однозначно.
По текущим ценникам это делать, как минимум, странно что-ли.

Но эта концепция застройки мега выигрышная при продаже на массивах. Опять же при таких ценниках в этих районах проще арендовать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:25

  hume написав: Но эта концепция застройки мега выигрышная при продаже на массивах. Опять же при таких ценниках в этих районах проще арендовать.


... пока нет ипотеки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 6359636063616362
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